Megha Ganne: 17 yaşındaki lise öğrencisi ABD Kadınlar Açık'ta unutulmaz bir gün geçirdi

Bu olay gerçekleştiğinde Megha Ganne henüz bir çocuktu.

2021'e geldiğimizde, 17 yaşında bir lise öğrencisi olan Ganne, The Olympic Club'daki Lake Course'ta aynı başarıyı gösterdi ve 2021'deki büyük turnuvanın ilk gününü 67'nin altında dört vuruşla tamamladı.

Kıvrımlı, ormanla kaplı fairway'leri, küçük yeşilleri ve yoğun pürüzleriyle bilinen bu parkurda gezinmek oldukça zor.

Ancak Ganne, affetmeyen serin, nemli ve sisli koşulları ve 6.361 yarda mesafesini etkileyici vuruşlarla dengelemeyi başardı ve arka dokuzda arka arkaya yaptığı birdie'ler liderliği tek başına ele geçirmesini sağladı.

Ancak 18. delikte yaklaşma vuruşu yeşil alan sığınağına düştü ve Ganne günü bir bogey ile bitirerek liderliği İngiliz Mel Reid ile paylaştı.

San Francisco Göl Sahası bu yıl ilk kez bir kadınlar majör turnuvasına ev sahipliği yapıyor, ancak özellikle beş ABD Açık turnuvasına ev sahipliği yapmış olmasıyla erkeklerde çok sayıda üst düzey rekabet geçmişine sahip.

Yüksek bahisler için oynanıyor

New Jersey'li olan Ganne, Rolex AJGA Sıralamasında üçüncü ve Dünya Amatör Golf Sıralamasında (WAGR) 71. sırada yer alıyor ve yüksek bahisler için oynarken sinirlerine hakim olma konusunda formda .

Drive, Chip and Putt Ulusal Şampiyonasında dört kez finalist oldu ve bu Nisan ayında Augusta National Women's Amateur'de yarıştı. 2019 yılında Mississippi'deki Old Waverly Golf Kulübü'nde düzenlenen ABD Kadınlar Amatör Şampiyonası'nda yarı finale kadar yükseldi.

2020'de ABD Kadınlar Amatör'de maç oyununa yükseldikten sonra yılı AJGA Kızlar Şampiyonası, Rolex Şampiyonlar Turnuvası ve Dixie Amatör'de ilk beşte bitirerek tamamladı.

Tur sonrası basın toplantısında Ganne, genişleyen parkurla ilgili ilk izleniminin kendisini biraz şaşırttığını itiraf etti.

2022'de Stanford Üniversitesi'ne gitmeyi planlayan Ganne, "İlk kez görmek biraz korkutucuydu ama birkaç tur attım ve biraz güven kazandım" dedi.

Turunun ardından LPGA bir tweet attı: "Amatör Megha Ganne'den harika bir gösteri."

İlk kez 2019'da Charleston'daki ABD Açık turnuvasında 15 yaşındayken oynayan Ganne, ikinci seferinde sinirlerini yenmeyi başardı.

"Bence ilk sefer herkes için sinir bozucu ve idollerinizle tanışmak ve ilk kez sahnede olmak," diye açıkladı.

"Ama ikinci seferde, hatta antrenman turlarında bile o kadar gergin değildim. Buraya gelip her şeyi içime atmak yerine sadece oyunumu oynayabileceğimi hissettim."

Zirvede ortak

Çoğu oyuncunun eşitliği kırmakta zorlandığı bir günde, İngiliz Reid beş birdie elde etti ve sadece bir bogey yaptı.

Reid, "Dürüst olmak gerekirse bu skorun çıkacağını düşünmemiştim," dedi. "Oldukça iyi bir oyun planım vardı. Muhtemelen bir turnuva için yaptığım en iyi şeydi."

Geçtiğimiz Ekim ayında ilk LPGA Turu şampiyonluğunu kazanan dünya 33 numarası, tavsiyeleri için dört kez erkekler majör şampiyonu olan Brooks Koepka'ya da teşekkür etti.

"Bana büyük bir turnuvada uyguladığı birkaç şey söyledi, bu yüzden yardımını takdir ediyorum" dedi. "Bana söylediklerinin paha biçilemez olduğunu düşündüm, dürüst olmak gerekirse, ve bu benim biraz daha farklı bir yaklaşıma sahip olmamı sağladı. Bu yüzden en iyi şekilde hazırlandığımı hissediyorum."

Catherine Lacoste, 1967'de Harton S. Semple Trophy'yi kazanarak ABD Kadınlar Açık'ı kazanan tek amatör olarak kaldı.

Ganne, Cuma günü Hong Kong'lu Tiffany Chan ve Finlandiyalı Matilda Castren ile aynı grupta zafer peşinde koşmaya devam edecek.

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Kaynak: edition.cnn.com