Megan Rapinoe, Başkanlık Özgürlük Madalyasını alırken Brittney Griner'a saygılarını sundu

Rapinoe bir Instagram hikayesinde nakış detayının yakın çekim bir fotoğrafıyla birlikte "Günün en önemli kısmı... BG seni seviyoruz" dedi.

Bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Mayıs ayında CNN'e yaptığı açıklamada,Griner 'in uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla Şubat ayından bu yana Rusya'da tutulduğunu ve resmi olarak "haksız yere tutuklu" olarak sınıflandırıldığını söyledi.

Rapinoe'nin Özgürlük Madalyası'nı aldığı Perşembe günü Griner bir Rus mahkemesinde uyuşturucu suçlamalarını kabul etti.

Phoenix Mercury yıldızının destekçileri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında siyasi bir piyon olarak kullanıldığı endişesiyle Griner'in serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Rapinoe bir Instagram hikayesinde "BG siyasi bir piyon olarak kullanılıyor ve onu derhal eve getirmemiz gerekiyor" diye yazdı.

"Bu savunma @potus'un onu eve götürmesi gerektiği ve bunun için çok çalıştığı gerçeğini değiştirmiyor. Anladığım kadarıyla onu bir an önce eve götürme sürecini devam ettirmek için savunma yapmak zorunda kaldı. BG seninleyiz."

Bazıları, Nisan ayında serbest bırakılmadan önce üç yıl boyunca Rusya'da tutuklu kalan Amerikalı gazi Trevor Reed gibi, Griner'in de serbest bırakılabileceğini ve bir esir takası yoluyla ABD'ye iade edilebileceğini düşünüyor. Griner'ın durumunda böyle bir takasın yakın olduğuna dair bir belirti yok.

Yine de CNN'e konuşan üst düzey bir ABD'li yetkili, olası bir mahkum takasından önce Griner'ın mahkum edilmesi ve suçunu kabul etmesi gerektiğini söyledi. Yetkili, Reed'in serbest bırakılmadan sadece birkaç gün önce suçlu olduğuna dair bir belge imzalamak zorunda kaldığını - neredeyse tüm tutukluluğu boyunca direndiği bir şey - söyledi.

"Bu gösterinin bir parçası ve belgenin ABD'de hiçbir yasal gücü ya da etkisi yok. Reed ailesinin sözcüsü Jonathan Franks belgenin anlamsız olduğunu söyledi.

Rapinoe'nun eşitlik mücadelesindeki rolü

Rapinoe, aralarında Olimpiyat sporcusu Simone Biles'in de bulunduğu 16 kişiyle birlikte Özgürlük Madalyası'na layık görüldü.

Yıldız futbolcuyu tanıtan bir konuşma yapan Başkan Joe Biden, Rapinoe'nun kadın takımı için eşit ücret sağlan masındaki rolünü ve LGBTQ+ haklarını savunmasını övdü.

Rapinoe yaptığı açıklamada, "Başkan Biden tarafından bu ödüle layık görüldüğüm için onur duyuyorum ve tüm insanların özgürlükleri için mücadele etme konusundaki bu uzun tarihi devam ettirmek için her zamanki gibi ilham ve motivasyon hissediyorum" dedi.

"Emma Lazarus'un sözleriyle, 'Hepimiz özgür olana kadar, hiçbirimiz özgür değiliz."

CNN'den Maegan Vazquez, Karen Smith ve Dakin Andone haberleriyle katkıda bulundu.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com