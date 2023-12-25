Maysaloun Hamoud: Övgüler, ölüm tehditleri ve beyazperde başarısı üzerine Filistinli yönetmen

Ancak Filistin toplumunun bazı üyeleri arasında boykot çağrılarıyla karşılaştı. Hamoud sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri bile aldığını söylüyor.

Bu yılın başlarında gösterime giren ve şu anda İngiltere'deki sinemalarda gösterilmekte olan film, Tel Aviv'de bir apartman dairesinde birlikte yaşayan birbirinden çok farklı üç Filistinli genç kadının hayatlarını anlatıyor.

Laila (Mouna Hawa) liberal görüşlü bir avukattır. Salma (Sana Jammelieh) DJ olmayı hayal etmekte ve Hıristiyan ailesine eşcinsel olduğunu söylemekte zorlanmaktadır. Nour (Shaden Kanboura) muhafazakâr Müslüman bir geçmişe sahiptir ve kontrolcü bir nişanlıyla evlenmek üzeredir.

Laila ve Salma'nın Filistin parti ortamına dahil olduğu "Arada", alkol tüketimi, uyuşturucu kullanımı, gündelik seks ve eşcinsellik gibi Hamoud'un da kabul ettiği üzere Arapça filmlerde nadiren değinilen konuları işliyor.

Filmde ayrıca cinsel şiddet, İsrail'de yaşayan genç Filistinlilerin sıklıkla karşılaştığı zorluklar ve gelenek ile modernlik, genç ile yaşlı arasındaki savaş da ele alınıyor.

Ezici bir Arap-İsrailli nüfusa sahip olan ve Nour karakterinin geldiği Umm-Al-Fahm kasabası, filmde karakterize edildiğini düşündüğü bu durumdan rahatsız oldu.

AFP Haber ajansının bu yılın başlarında yayınladığı bir bildiride kasabanın liderleri "In Between" filmini "en ufak bir gerçeklik unsuru içermeyen" bir film olarak tanımlamış ve vatandaşları filmi boykot etmeye teşvik etmişti.

CNN, Tel Aviv'de yaşayan Hamoud ile (bir üçlemenin ilki olmasını umduğu) filmi, filme gelen tepkiler ve neden bu kadar hassas konularla yüzleştiği hakkında konuştu.

CNN: Bu filmle ne elde etmeyi umuyordunuz?

Maysaloun Hamoud: Benim için en önemli şey, gerçekten başa çıkamadığımız tüm tabular hakkında konuşmaya başlamak ... toplumumuz için sıcak bir patates olan tüm konuları (ele almak).

CNN: Toplumunuz derken Filistin toplumunu mu kastediyorsunuz?

Hamoud: Evet, tabii ki Filistin toplumu. Ancak daha büyük bir resme bakacak olursak, Arap toplumunu da kastediyoruz. Bunun da ötesinde, bu konuların (dünyanın dört bir yanındaki insanların kabul ettiği) evrensel konular olduğunu söyleyebiliriz.

CNN: Orta Doğu'daki diğer toplumlardan nasıl tepkiler aldınız?

Hamoud: Arap toplumları için temelde bu büyük bir şok. Sistemi sarsıyor. Tabii ki bir şeyi eleştirdiğinizde bir tepki oluyor çünkü kimse kendini aynada çirkin bir yüz olarak görmek istemez. Bu film bizim için bir ayna.

CNN: Film uyuşturucu kullanımı, eşcinsellik, gündelik seks, alkol tüketimi, tecavüz, erkeklerin kadınlar üzerindeki kontrolünü anlatıyor, neden bu konulara değinmek istediniz?

Hamoud: Çünkü sinema çok güçlü bir sanat formu. Bence bir sorumluluğumuz var... sanatçılar olarak toplumumuz arasında bir sorumluluğumuz var... gerçeği sembolize etmek.

CNN: Bazı insanlar genç Filistinlilerin bu şekilde tasvir edilmesine - örneğin uyuşturucu kullanmalarına - şaşırıyor mu?

Hamoud: Evet, bu bir şoktu. Filistin toplumları içinde "hayır, böyle bir şey yok, bizim çocuklarımız değil... onlar filmdeki gibi değiller" şeklinde bir (konuşma konusu) oldu. Bu inkarcı bir ruh hali çünkü bunu kabul etmek istemiyoruz. Şok yaşadığınızda bu normal bir süreçtir.

CNN: Bazı konuların ne kadar hassas olduğunun farkında mıydınız?

Hamoud: Elimde bir bomba olduğunu biliyordum ama ne kadar büyük olacağını bilmiyordum. Bazı açılardan (köktendincilerin) buna karşı çıkacak noktalar bulacaklarını biliyordum ... ama tam olarak ne olacağını gerçekten bilmiyordum.

CNN: Bana aldığınız tehditlerden bahsedebilir misiniz?

Hamoud: Bana, aktrislere ve aileme yönelik tehditler vardı.

Benim için gerçekten unutamadığım şeylerden biri, bana "Sana bir sorum var" şeklinde bir mesaj göndermeleriydi: Kurşunun kafana mı, kalbine mi yoksa bacaklarının arasına mı gelmesini istersin?"

(Çok sayıda Facebook mesajı vardı, binlerce. Aynı zamanda filme büyük bir bağlılık da vardı. İnsanlar sanki film onları temsil ediyormuş ve ona karşı olanlara karşı savaşmaları gerekiyormuş gibi yazmaya ve film hakkında konuşmaya başladılar.

CNN: Filistin'de canlı bir sanat ortamı ya da yeraltı sahnesi var mı?

Hamoud: Evet, benim de bir parçası olduğum bu yeraltı sahnesi gittikçe büyüyor.

Diğer Arap (ülke ve şehirlerinde), Beyrut'ta... Kahire'de, Amman'da, tüm bu yerlerde de aynı... Aynı alt kültür ortamına sahibiz, aynı çatışmalara, aynı ikilemlere sahibiz. Farklılıklar arka planda. Her sahnenin kendi koşulları var. Ama temelde tamamen aynıyız. Aynı modayı giyiyoruz, aynı müziği dinliyoruz, aynı şeyleri okuyoruz.

Arap dünyasının her yerinde böyle. Ayrıca filmimin Arap Baharı'ndan sonra başlayan yeni bir Arap sinema dalgasının parçası olduğunu söyleyebiliriz.

Her yıl Arap dünyasından tabular hakkında konuşan daha fazla film görebilirsiniz... çok benzer unsurlarla. Bu nedenle buna bir dalga diyebiliriz, tabular hakkında korkmadan, büyük bir cesaretle konuşmak ve kadın sesi giderek daha fazla ön plana çıkmaya başladı.

CNN: Film üç Filistinli kadın hakkında olsa da dünyanın dört bir yanındaki insanlarla bir bağ kurduğunu fark ettiniz mi?

Hamoud: Tabii ki filmin nerede gösterildiği önemli değil. Tepkiler aynı. Bu inanılmaz bir şey. Bu özel bir hikaye ama evrensel.

Latin Amerika'da, Uzak Doğu'da, her yerde kadınların bu hikayeleri var.

Yukarıda CNN'in Hamoud ile yaptığı söyleşinin kısaltılmış versiyonu yer almaktadır.

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Kaynak: edition.cnn.com