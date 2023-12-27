Max Verstappen yıldızlarla dolu kalabalığın önünde açılış Miami Grand Prix'sini kazandı

Bu zafer Leclerc'in şampiyonada Verstappen ile arasındaki farkı 19 puana indirirken, Monegasque'ın Ferrari'den takım arkadaşı Carlos Sainz podyumu tamamladı.

Verstappen, bu sezon Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen iki yarışın ilkine ev sahipliği yapan Hard Rock Stadyumu'nda hızlı bir başlangıç yaparak Sainz'i birinci virajda geçti.

Ardından Leclerc ile arasındaki farkı kapatmaya başladı ve dokuzuncu turda rakibini geçerek yarışın geri kalanında avantajını korudu.

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Verstappen "Bu çok iyi bir geri dönüş" dedi.

"[Antrenman] startı bile yapmadım, bu yüzden gerçek startta ne bekleyeceğimi bilmiyordum. Ama iyi bir kalkış yaptık ve birinci virajda [Sainz'in] dışından geçme fırsatı gördüm, ben de denedim. Neyse ki işe yaradı."

Miami'nin ilk Formula 1 yarışı için padokta, yedi kez F1 şampiyonu Lewis Hamilton ile birlikte poz veren Tom Brady, David Beckham ve Michael Jordan'ın da aralarında bulunduğu yıldızlarla dolu bir kalabalık vardı.

Serena ve Venus Williams'ın yanı sıra müzisyenler Will.i.am, Pharrell Williams ve DJ Khaled de yarışa katıldı.

Yarış, "Drive to Survive" Netflix dizisinin başarısının ardından F1'in ABD'de genişlemeye devam ettiği bir dönemde gerçekleşti.

Önümüzdeki sezondan itibaren Las Vegas'ta düzenlenecek üçüncü bir Amerika yarışı da Miami ve Austin'e eklenecek.

Verstappen'in sezonun üçüncü zaferi, yarışın büyük bölümünü lider götürmesine rağmen zorlu bir mücadeleye sahne oldu. Pierre Gasly ve Lando Norris arasında 41. turda meydana gelen bir kaza güvenlik aracını tetikledi ve yarış 47. turda yeniden başladığında Leclerc liderliği geri almak için çok zorladı.

Ancak rakibinin yarım saniye yakınına gelmesine rağmen, Leclerc şampiyona puanını 104'e yükseltirken ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

Leclerc, "Sert lastiklerle güvenlik aracı yeniden başladığında çok güçlüydük, ancak dört ya da beş tur sonra onlar [Red Bull] lastikleri daha iyi bir pencerede dengelemiş gibi görünüyordu ve orada bizden daha hızlıydılar" dedi.

Red Bull'dan Sergio Perez, Mercedes'ten George Russell ve Lewis Hamilton çiftinin önünde dördüncü oldu.

F1 sezonu 22 Mayıs'ta Barselona'nın İspanya Grand Prix'sine ev sahipliği yapmasıyla devam edecek.

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Kaynak: edition.cnn.com