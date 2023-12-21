Max Verstappen yağmur altındaki Belçika Grand Prix'sini kazandı

Buna sadece yarış demek bile hayal gücümüzü zorluyor - üç saatten fazla bir gecikme, kalabalığın soğuğa ve yağmura katlanarak güvenlik aracının arkasında yoğun sprey ve sollama olmadan birkaç tören turu görmesi.

Resmi olarak üç dakika 27 saniye süren mücadelenin galibi Red Bull'dan Max Verstappen oldu ve sonuç Cumartesi günkü sıralama turlarında belli olmuştu.

Daha sonra şimdiye kadar sadece altıncı kez yarım puan dağıtıldı.

Aston Martin'in dört kez dünya şampiyonu olan pilotu Sebastian Vettel "Eğer sıralama turları için ödül almak istiyorsanız, sıralama turları için puan almalısınız" dedi.

"Eğer gerçekte yarış turu yoksa, rekabet yoksa, neden puan verilsin ve herhangi bir sonuç verilsin? Çünkü aslında yarış yoktu," diye sordu yarışı 10. sırada bitiren Ferrari pilotu Carlos Sainz.

"Yarışmadım, bu yüzden aldığım yarım puanı hak etmedim, bu yüzden neden aldığımı bilmiyorum."

Kurallara göre bir yarışın resmiyet kazanması ve yarım puan verilmesi için en az iki tur atılması gerekiyor ancak Pazar günkü çözüm bazılarına alaycı bir kutucuk işaretleme egzersizi, bazılarına ise düpedüz yanlış geldi.

Şampanyalar patlatıldı ama George Russell'ın Williams adına ilk kez podyuma çıkıp ikinci olması dışında kutlanacak pek bir şey yoktu.

Yarışı üçüncü sırada bitiren yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, taraftarların soyulduğunu ve paralarını geri almaları gerektiğini söyledi.

Daha sonra Instagram 'da bu durumu "saçmalık" olarak nitelendirdi.

"Bu işi bırakmalıydık" diye de ekledi.

'Daha iyi bir çözüme ihtiyacımız var'

McLaren patronu Zak Brown böyle bir durumun tekrar yaşanmaması için kuralların elden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Brown Twitter'da yayınladığı bir videoda taraftarlara "Biz yarışmak istedik, pilotlarımız yarışmak istedi ve elbette sizin de bir yarış görmek istediğinizi biliyoruz" dedi. "Ve gördüğünüz şey bu değildi, katıldığımız şey bu değildi.

"Kurallara göre birkaç tur attıktan sonra buna yarış denebilir. Bence bunun gözden geçirilmesi gerekiyor... Bu tür bir durum yaşandığında spor olarak daha iyi bir çözüme ihtiyacımız var," diye ekledi.

"Güvenlik aracının arkasında üç tur attıktan sonra sonuç yarış olmamalı ... Bugün kimsenin buna yarış demenin doğru olduğunu söyleyeceğini sanmıyorum."

Indianapolis'teki 2005 ABD Grand Prix'siyle karşılaştırmalar yapıldı; Michelin'li araçların güvenlik nedeniyle çekilmesinin ardından sadece altı araç start almış ve tam puan almaya devam etmişti.

Ferrari'den Michael Schumacher'in takım arkadaşı Rubens Barrichello tarafından hiçbir zaman tehdit edilmemesine ve Minardis ve Jordans ile farklı bir ligde olmalarına rağmen, en azından teoride, bu yarışta mesafe kat edildi ve sollama mümkün oldu.

Pazar günü, hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşük olması ve herhangi bir iyileşme belirtisi görülmemesi nedeniyle yarış söz konusu değildi.

Hamilton, "Bizi pistin sonuna gönderdiklerinde pistin daha iyi olmadığını biliyorlardı ve bunu sadece güvenlik aracının iki tur gerisinden başlayabilmemiz için yaptılar," dedi.

"Yarışabileceğimiz bir nokta yoktu, bu yüzden yarış olmadı."

FIA yarış direktörü Michael Masi, ticari faktörlerin pist koşulları veya yarışla ilgili herhangi bir kararda asla rol oynamayacağı konusunda ısrar etti.

Önümüzdeki hafta sonu Hollanda Grand Prix'si olduğu için Pazartesi gününe ertelemenin bir seçenek olmadığını da söyledi ve yarışın başlayabileceğine dair bir umut olduğunda ısrar etti.

Ticari nedenler de Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali tarafından reddedildi.

"Yarışı yapmak için gerçekten istek vardı," dedi İtalyan. "Ancak sorun şu ki hava durumu daha da kötüleşmeye başladı ... Sizi temin ederim ki bu gerçekten ticari bir mesele değil."

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Kaynak: edition.cnn.com