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Max Verstappen Red Bull'da Daniil Kvyat'ın yerini alıyor

Max Verstappen Red Bull'da Daniil Kvyat'ın yerini alıyor

Kvyat, Sebastian Vettel ile yakın zamanda iki kazaya karıştı

Red Bull, son iki Grand Prix'nin her birinde Sebastian Vettel ile pist içi olaylara karışan Daniil Kvyat'ın yerine 18 yaşındaki pilotu terfi ettirme kararı aldı.

22 yaşındaki Kvyat kardeş takım Toro Rosso'ya geçecek ve ikili 2016 sezonunun geri kalanında yeni pozisyonlarında kalacak.

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Takım müdürü Christian Horner yaptığı açıklamada "Dany Toro Rosso'da, aşina olduğu bir takımda gelişimini sürdürebilecek ve ona formunu yeniden kazanma ve potansiyelini gösterme şansı verecek" dedi.

Kvyat, 17 Nisan'daki Çin Grand Prix'sinde, dört kez dünya şampiyonu olan Vettel'in Ferrari takım arkadaşı Kimi Raikkonen'e çarpmasıyla sonuçlanan agresif bir sollama manevrası yaparak Vettel'i kızdırdı.

Ardından Pazar günü Rusya'da kendi evinde düzenlenen yarışta Kvyat ilk iki virajda iki kez Vettel'in aracının arkasına çarparak Alman pilotun takım telsizinden öfkeli ve küfürlü bir tirat atmasına neden oldu.

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Ancak Horner bu fırsatı, geçen yıl F1 tarihinin en genç pilotu olan Verstappen'e Red Bull için yarışma şansı verebilmekten duyduğu memnuniyeti ifade etmek için kullandı.

"Max olağanüstü bir genç yetenek olduğunu kanıtladı," dedi. "Toro Rosso'daki performansı şu ana kadar etkileyiciydi ve ona Red Bull Racing için sürüş fırsatı vermekten memnuniyet duyuyoruz.

"Red Bull Racing ve Toro Rosso'daki dört sürücümüzün de Red Bull ile uzun vadeli sözleşmelerinin olması nedeniyle benzersiz bir konumdayız, dolayısıyla onları iki takım arasında hareket ettirme esnekliğine sahibiz."

Kvyat şu anda pilotlar sıralamasında 21 puanla sekizinci sırada yer alıyor ancak takım arkadaşı Daniel Ricciardo'nun dört sıra ve 15 puan gerisinde bulunuyor.

Ancak Rus pilot Çin Grand Prix'sinde üçüncü olarak Red Bull'un bu sezonki tek podyum derecesini elde etti.

Kvyat artık Toro Rosso'da İspanyol Carlos Sainz ile birlikte yarışacak.

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Kaynak: edition.cnn.com