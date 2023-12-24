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Max Verstappen Marakeş E-Prix'sinde 'kamu hizmeti' görevi kapsamında görevlileri gözlemledi

Red Bull pilotu Max Verstappen, iki günlük kamu hizmetinin bir parçası olarak Marakeş E-Prix'sini izlemek üzere Formula 1 pistinden uzakta zaman geçirdi.

 and  John Stellmacher
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.aussiedlerbote.de
.aussiedlerbote.de

Max Verstappen Marakeş E-Prix'sinde 'kamu hizmeti' görevi kapsamında görevlileri gözlemledi

21 yaşındaki Hollandalı, geçen yıl Brezilya Grand Prix'sinde Esteban Ocon ile çarpıştığı için ceza aldıktan sonra yarışı hakemlerle birlikte deneyimledi.

Liderliğini kaybettikten sonra pitte karşılaştıklarında Force India sürücüsünü iten Verstappen, "Bu önemli kararları almak için neler gerektiğini görmek güzel," dedi.

"Bazen bir karar belli bir kişi için hoş olmayabilir ama alınması gerekiyor ve kurallara uymanız gerekiyor."

Max Verstappen geçen yıl Brezilya'da Esteban Ocon ile çarpıştı.

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Verstappen'in son hizmet gününü nerede ya da ne zaman tamamlayacağı henüz belli değil.

Marakeş'teki yarış yeni Formula E sezonunun ikinci fikstürüydü. Mahindra Racing adına yarışan Belçikalı Jerome D'Ambrosio, öngörülemeyen gösteriyi kazandı.

F1'i kazanan en genç pilot olan Verstappen, "Formula E'yi elbette televizyondan takip ediyordum ama hiç padokta bulunmamıştım ve bugünden gerçekten keyif aldım" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com

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