Max Verstappen kaotik Avustralya Grand Prix'sini kazanırken Lewis Hamilton ikinci oldu

Üç kırmızı bayrağa sahne olan kaotik bir yarışta, yarış güvenlik aracı altında ve karışıklık içinde tamamlandı.

Hollandalı pilot yarışın başında Mercedes ikilisi George Russell ve Hamilton'ın gerisinde kalsa da karmaşık ve tartışmalı bir finalden önce yarışı domine ederek Avustralya'daki ilk galibiyetini elde etti.

Verstappen yarış sonrasında Sky Sports'a yaptığı açıklamada "Çok kötü bir başlangıç yaptık ve ilk turda dikkatliydim çünkü kaybedecek çok şeyim vardı ve onların da kazanacak çok şeyi vardı" dedi. "Ondan sonra aracın temposu hızlıydı - bunu hemen görebiliyordunuz.

"Her zaman oradaydık, DRS'yi geçme şansı için bekliyorduk. Ama bu kırmızı bayraklar yüzünden bilemiyorum. İlkinde belki yapabiliyorsunuz ama ikincisini anlamıyorum.

"Yani, biraz karışıktı ama her şeyi atlattık ve kazandık, tabii ki en önemli şey de bu."

Çok sayıda güvenlik aracı ve kırmızı bayrak

Fernando Alonso, iki tur kala spin atmasına rağmen üçüncü oldu. Bunun nedeni, FIA kurallarına göre son finiş pozisyonlarının son yeniden starttan itibaren alınması ve son turun bir güvenlik aracının arkasında koşulmasıydı.

Güvenlik aracı ilk kez açılış turunda Charles Leclerc'in Lance Stroll ile çarpışması ve Ferrari pilotunun yarış dışı kalmasının ardından ortaya çıktı, ardından Alex Albon'un altıncı turdaki kazası ikinci bir güvenlik aracı ve kırmızı bayrağa neden oldu.

Albon'un kazasından sonra Hamilton başlangıçta liderdi, ancak Red Bull aracının hızı Verstappen'in öne geçmesiyle anlaşıldı.

Yarışın sonlarına doğru, güvenlik aracı ve ikinci bir kırmızı bayrak ortaya çıktığında karışıklık yaşandı - Kevin Magnussen'in Haas'ından gelen enkaz, bir duvara çarptıktan sonra yarış çizgisine yayılmıştı. Kurallara göre, yeniden başlatmadan sonra iki yarış turu kalıyordu.

Carlos Sainz daha sonra Alonso'ya çarptı ve Alonso spin atarak Pierre Gasly'nin Alpine takım arkadaşı Esteban Ocon ile çarpışmasına neden oldu - her ikisi de sondan bir önceki yeniden başlatmadan önce sırasıyla beşinci ve 10. sıradaydı - ancak emekli olmak zorunda kaldılar. Sainz beş saniye ceza almaya devam etti.

Bir başka kırmızı bayrak ve uzun bir bekleyişin ardından motor sporlarının yönetim organı FIA, kırmızı bayrak gösterilmeden önce sınıflandırmaları güncellemek için yeterli mesafe kat edilmediği için yarış sıralamasının yeniden başlamadaki haliyle kalacağını açıkladı. Böylece Alonso üçüncü sıraya yükselirken, Sainz aldığı ceza nedeniyle 12. sıraya geriledi.

Son tur güvenlik aracının arkasında tamamlandığından, elenen araçlar hariç, son sıralamalar bir önceki yeniden başlatmada olduğu gibiydi.

Verstappen sezonun ikinci galibiyetini alırken, Hamilton bu yıl ilk kez podyuma çıkmayı başardı. Russell 18. turda emekli oldu. Aston Martin'den Stroll dördüncü olurken, Red Bull'dan Sergio Perez beşinci oldu.

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Kaynak: edition.cnn.com