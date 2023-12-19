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Max Verstappen İspanya Grand Prix'sini kazanırken Hamilton ve Rosberg yarış dışı kaldı

18 yaşındaki Max Verstappen Red Bull pilotu olarak ilk yarışında İspanya Grand Prix'sini kazandı

Mercedes takım arkadaşları Lewis Hamilton ve Nico Rosberg ilk turda kaza yaptı

Mercedes takım arkadaşları Lewis Hamilton ve Nico Rosberg, ikinci virajdaki çarpışmanın iki pilotu da yarış dışı bırakmasının ardından manşetleri çaldı - Alman markası ilk kez iki aracını da ilk turda kaybetti.

Ancak bu olay, güvenlik aracı devreye girdikten sonra Red Bull takım arkadaşı Daniel Ricciardo ile birlikte öne fırlayan genç pilottan hiçbir şey götürmedi.

Verstappen yaşının ötesinde bir olgunluk göstererek yarışın son 21 turunu kötüleşen lastiklerle ve peşinde çok daha deneyimli sürücüler varken lider tamamladı.

Verstappen podyumda "İnanılmaz bir duygu" dedi. "Buna inanamıyorum.

"Harika bir yarıştı - bana böyle harika bir araba verdikleri için takıma teşekkür etmeliyim. İlk yarışta hemen kazanmak harika bir duygu."

Kendisi de eski bir Formula 1 pilotu olan babası Jos'un gurur duyacağını düşünüp düşünmediği sorulduğunda Verstappen şu yanıtı verdi "Sanırım öyle. Çok küçük yaşlardan itibaren babam bana çok yardımcı oldu ve bunu başarmak inanılmaz."

Ricciardo'nun üç duraklı stratejiye geçtikten sonra dördüncü sırayı aldığı Red Bull için sevinçli bir gün olsa da Mercedes kampındaki hisler daha farklı olamazdı.

Çarpışmanın ardından, takımın icra kurulu başkanı olmayan efsanevi pilot Niki Lauda hemen Hamilton'ı suçladı.

Lauda İngiliz radyosuna verdiği demeçte "Bu aptalca, bu yarışı kazanabilirdik," dedi. "Lewis çok agresif. Onlarla konuşmam ve açıklamalarını dinlemem gerekiyor ve sonra ne olacağını göreceğiz."

Mercedes'in Hamilton ve Rosberg'in ön sırada başladığı yarıştan tam puan almasını beklemesine rağmen, takımın idari direktörü Toto Wolff yarış sonrası röportajında çok daha sakindi.

"Bu, suçun %100'ünü sürücülerden birine atfedebileceğiniz bir durum değil" dedi.

"Her iki sürücü de oldukça üzgün, onlarla konuşmamız ve resimlere ve verilere bakmamız gerekiyor. Sürücülerin yarışmasına izin veriyoruz ve bazen böyle şeyler olabiliyor.

"Yaklaşımımızı değiştirmeyeceğiz," diye ekledi Wolff. "Yarışmalarına izin vermeyi Formula 1'e ve taraftarlara borçluyuz.

"Her iki sürücü de takımdan özür diledi çünkü aracın ve motorun yapımında çok fazla çaba sarf edildi."

Lauda'nın yorumları üzerine Wolff şunları söyledi: "Lauda'nın sürücü bakış açısı bir fikri olduğu anlamına geliyor. Bu onun içgüdüsü ve bu yeterince adil.

"Bana göre bu, sürücülerin pozisyon için yarıştığı bir yarış kazasıydı."

İkinci olan Kimi Raikkonen genel pilotlar sıralamasında ikinciliğe yükselirken, Ferrari takım arkadaşı Sebastian Vettel - 2008 İtalya GP'sinde 21 yaşında en genç yarış galibi olarak - üçüncü oldu.

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Kaynak: edition.cnn.com