Mauricio Pochettino Fransız devi Paris Saint-Germain'de göreve başladı

PSG'yi geçen sezon Ligue 1 şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi finaline taşımasına rağmen Aralık ayında görevinden alınan Tuchel'in ayrılışından bu yana bu haber bekleniyordu.

48 yaşındaki Arjantinli, Kuzey Londra kulübünü ilk Şampiyonlar Ligi finaline taşıdığı sezonun ardından Kasım 2019'da Tottenham Hotspur tarafından görevden alındığından beri işsizdi.

Espanyol ve Southampton'ı da çalıştıran Pochettino, futbolculuk kariyeri boyunca 2001-2003 yılları arasında PSG formasıyla 95 maça çıktı.

Paris deviyle 2022 yazına kadar bir yıl daha opsiyonlu bir sözleşme imzaladı.

"Paris St Germain'in yeni teknik direktörü olduğum için gerçekten çok mutlu ve onurluyum.

"Bildiğiniz gibi bu kulübün kalbimde her zaman özel bir yeri olmuştur. Özellikle Parc des Princes'in eşsiz atmosferiyle ilgili harika anılarım var," dedi kulübün resmi internet sitesine.

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"Bugün kulübe büyük bir hırs ve alçakgönüllülükle dönüyorum ve dünyanın en yetenekli oyuncularından bazılarıyla çalışmak için sabırsızlanıyorum."

Tuchel, PSG'nin Fransa yerel sezonuna yavaş başlamasının bedelini sıralamada üçüncü olarak ödedi, ancak bir röportajda yaptığı eleştirel yorumlarla takımın Katarlı sahiplerini kızdırdığına dair haberler de yayıldı.

PSG başkanı ve CEO'su Nasser Al-Khelaifi kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi "Mauricio'nun dönüşü hedeflerimize mükemmel bir şekilde uyuyor ve kulüp için bir başka heyecan verici bölüm olacak ve taraftarların keyif alacağından eminim.

"Mauricio Pochettino'nun atanmasıyla Paris St Germain, önümüzdeki yıllarda kulübü inşa etmeye ve ileriye taşımaya devam etmeye kararlıdır."

Pochettino, Tottenham'da lider bir menajer olarak ününü pekiştirdi ve takımı İngiltere Premier Ligi'nde üst üste dört kez ilk dörde soktu ve 2019 Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'a 2-0 yenildi.

Jose Mourinho onun yerini aldığında ligde aşağılara doğru kayan Tottenham'ın talihinde bir düşüşün başlangıcıydı.

Oynadığı günlerde tavizsiz bir savunmacı olan Pochettino, şu anda Tottenham'da gözden düşmüş olan ve Pochettino ile yeniden bir araya gelmek için PSG'ye transfer olacağı konuşulan İngiliz orta saha oyuncusu Dele Alli de dahil olmak üzere genç oyuncuları takıma kazandırmasıyla tanınıyor.

Brezilyalı yıldız Neymar ve Fransa Dünya Kupası kahramanı Kylian Mbappe'nin de aralarında bulunduğu yıldız oyunculardan oluşan ve 2020 Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e 1-0 yenilerek turnuvaya veda eden bir kadroyu devralıyor.

Pochettino'nun ilk önceliği, Lyon ve Lille'in bir puan gerisinde olduğu Ligue 1'de üstünlüğü yeniden sağlamak ve ardından Barcelona'ya karşı kritik bir Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmesi yapmak olacak.

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Kaynak: edition.cnn.com