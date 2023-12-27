Matthew Stafford kariyerinin ilk NFL playoff galibiyetini alırken LA Rams Arizona Cardinals'ı devirdi

İlk 12 sezonunu Detroit Lions'da geçirdikten sonra Rams ile ilk sezonunu geçiren Stafford, NFL Süper Vahşi Kart hafta sonunun son maçında 202 yarda ve iki touchdown attı ve bir tane daha koştu.

Cleveland Browns'dan ayrıldıktan sonra sezon ortasında sözleşme imzalayan süper yıldız geniş alıcı Odell Beckham Jr. kariyerinin ilk playoff touchdown'unu yakalarken, aynı zamanda Rams'in dördüncü touchdown'unu hazırlamak için hileli bir oyunda 40 yardalık bir pas attı.

Rams'in alıcı oyuncusu Cooper Kupp 61 yarda almanın yanı sıra bir touchdown yakalayarak mükemmel sezonunu sürdürdü.

Rams, önümüzdeki ay Super Bowl 56'nın oynanacağı SoFi Stadyumundaki ilk playoff maçında 28-0 öne geçti.

Maçtan sonra Rams baş antrenörü Sean McVay kariyerinin ilk playoff zaferini kazanan Stafford'un oyununu övdü.

McVay, "Bence liderlik ederek harika bir iş çıkardı," dedi. "Benim için hala aynı harika oyuncu ve bu maçtan önce de öyleydi. Bence bu iyi bir şey çünkü artık bunun hakkında konuşmak zorunda değilsiniz. Bunu onunla birlikte yapabildiğimiz için çok mutluyum. O bizim liderimiz ve o olmadan burada olamazdık."

Bu karşılaşma 1988'den bu yana Pazartesi günü oynanan ilk NFL playoff maçı ve MLK Günü'nde oynanan ilk karşılaşma oldu.

Rams hücumu maç boyunca çok iyi oynasa da, bir bütün olarak savunmaları gecenin MVP'si olabilirdi.

Cardinals oyun kurucusu Kyler Murray maç boyunca sürekli baskı altındaydı ve iki top kaybı yaptı.

Bunlardan biri Rams defans oyuncusu David Long tarafından üç yardalık bir touchdown için geri döndürüldü ve NFL sezon sonrası tarihindeki en kısa pick-six oldu.

Defans oyuncusu Von Miller, Denver Broncos ile Super Bowl 50'de MVP ödülünü kazandıktan sonraki ilk sezon sonrası maçında altı top çalma ve bir sack yaparken, Rams'in defans oyuncusu Eric Weddle da en son 2019 sezonunda oynadıktan sonra emekliliğinden sonraki ilk maçına çıktı.

Sezon başında yenilmezlik unvanını kaybeden son takım olan ve 10 galibiyete ulaşan ilk takım olan Cardinals'ın sezonu bu şekilde sona erdi.

Attığı 34 pasın 19'unu 137 yarda ile tamamlayan, iki top kaybı yapan ve 40.9 pasör reytingine sahip olan Murray, performansını "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.

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Murray gazetecilere verdiği demeçte, "Bunu bir maç haline getirememek ve çıkıp oynayabileceğimizi bildiğimiz futbolu oynayamamak hayal kırıklığı yarattı, gerçekten en hayal kırıklığı yaratan kısım bu," dedi. "Kaybetmek bir şeydir, ama bunu rekabetçi hale bile getiremediğinizde, bu başka bir şeydir.

"Omuzlarıma çok şey yükledim, kendime çok şey yükledim ve bu anı hayal etmek ve sonra playofflarda olmak, playoffların ilk maçı ve sonra yaptığım gibi oynamak, yaptığımız gibi oynamak, bu - dediğim gibi - hayal kırıklığı."

Rams şimdi Florida'ya giderek Super Bowl şampiyonu Tampa Bay Buccaneers ile NFC Şampiyonluk maçında karşılaşacak.

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Kaynak: edition.cnn.com