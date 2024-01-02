Matteo Berrettini, Hubert Hurkacz'ı yenerek Wimbledon finaline çıkan ilk İtalyan oldu

İtalyan tenisçi, daha önce hiçbir grand slam turnuvasında üçüncü turu geçemeyen Polonyalı rakibini iki buçuk saatten fazla süren maçta 6-3 6-0 6-7 6-4 yendi.

Hem Berrrettini hem de Hurkacz, Cuma günkü yarı finale kendi ülkelerinden All England Club'da finale çıkan ilk erkekler olmayı umarak geldi.

İkinci grand slam yarı finaline çıkan Berrettini, iki oyuncu arasında durumu daha iyi idare eden taraf oldu.

Berrettini ikinci seti 20 dakikadan biraz daha uzun bir sürede aşka getirdiğinde maç bir badana olacakmış gibi görünüyordu, ancak Hurkacz üçüncü sette iyi bir ralli yaparak maçı gerçek bir çekişmeye dönüştürdü.

Sonunda, Berrettini dördüncü seti almak ve kariyerinin ilk grand slam finalinde yerini almak için seviyesini tekrar yükselttiğinden bu yeterli olmadı.

Berrettini maçtan sonra "Teşekkür ederim, söyleyecek sözüm yok," dedi. "Gerçekten... Ne olduğunu anlamak için birkaç saate ihtiyacım var. Harika bir maç oynadım, kalabalığın tadını çıkardım, ailem ve tüm takımım orada. Sanırım bunu hiç hayal etmemiştim çünkü bu bir rüya için çok fazlaydı. Çok mutluyum.

"Üçüncü setten sonra kazanmayı hak ettiğimi hissediyordum ama kaybettim. 'Önemli değil' dedim, daha güçlü bir oyuncu olduğumu hissediyordum ve kendime böyle söyledim ve sonunda karşılığını aldım.

"Şu ana kadar hayatımın en iyi tenis günüydü ama umarım Pazar günü daha da iyi olur. Biraz ürperiyorum ama bunu yapıyorum, bu yüzden buna inanmak zorundayım."

Sinir yok

İlk set dengeli başladı ve kesinlikle bir oyuncunun hakimiyetinin geleceğine dair bir işaret yoktu.

Hurkacz sadece ikinci servis oyununda 0-40 geriden muhteşem bir şekilde tutmayı başardı ve o anda bunun önemli bir an olabileceğini hissetti.

Ancak, Hurkacz iki servis oyunu sonra kırıldı ve Berrettini, rakibinin şutunu kovalarken, kesinlikle turnuvanın şimdiye kadarki en iyi vuruşlarından biri olan, koşarken çarpıcı bir forehand ile kırılmayı noktaladı.

Berrettini sette kalan tüm oyunları kazandı ve Hurkacz inanılmaz bir şekilde neredeyse bir saat boyunca başka oyun kazanamadı.

İster Berrettini'nin seviye atlamasından, ister Hurkacz'ın ortamın baskısı altında zorlanmasından kaynaklansın - büyük olasılıkla ikisinin bir kombinasyonu - ikinci set göz açıp kapayıncaya kadar bitti.

Berrettini 5-0 öne fırladığında, bu arka arkaya dokuz oyun kazandığı anlamına geliyordu ve bu yarı final, Berrettini'nin çıtır çıtır servislerinden biri kadar hızlı bir şekilde Hurkacz'ın elinden kaçma tehlikesiyle karşı karşıyaydı.

Kalabalık umutsuzca Hurkacz'ı kaldırmaya çalıştı ve ne zaman bir puan kazansa çılgınca tezahürat yaptı. Hurkacz da kendisini kaldırmaya çalıştı ve kendisini turnuvanın bu aşamasına getiren yeteneğinin kısa süreli parıltılarını her gösterdiğinde yumruğunu hafifçe sıktı.

Buna rağmen ikinci sette tek bir oyun bile kazanamadı ve Berrettini fırtına gibi eserek 2-0 öne geçti.

Kariyerinde sadece bir kez iki set geriden gelip en iyi beş setlik bir maçı kazanmış olan Hurkacz'ın aleyhine bir durum söz konusuydu.

Neyse ki Merkez Kort'taki seyirciler için üçüncü set ikincisinden çok daha çekişmeli geçti. Hurkacz ilk servis oyununu kazanarak üçüncü seti 1-1'e getirdiğinde, Berrettini'nin üst üste 11 oyunluk serisini bozdu ve 15.000 kişilik seyirciden büyük bir alkış aldı.

Üçüncü setteki gelişimi için Hurkacz'a büyük bir kredi verilmeli - kesinlikle daha iyi oyuncular geçmişte böyle bir skor tabelasıyla karşılaştıklarında soldular - ve bir tie break'e gelindiğinde, momentumun aniden Polonyalıya doğru döndüğünü hissettiniz.

Berrettini, Hurkacz'ın zayıf bir lob denemesinin ardından elini şaşkınlıkla kendi kutusuna doğru uzatarak baş üstü bir vuruş yapmasıyla ilk hayal kırıklığı belirtilerini göstermeye başladı.

Hurkacz tie break'te 4-0'lık bir üstünlük yakaladı ve rahat bir şekilde 7-3'ü görürken, bir anda o ana kadarki en iyi tenisini oynamaya başladı.

Ancak bu ivme, üçüncü setin sonunda taktiksel banyo molası alan Berrettini'nin açılış servis oyununda Hurkacz'ı kırmasıyla dördüncü sete taşınamadı.

O andan itibaren Hurkacz asla eşitliği yakalayamadı.

Berrettini maç için servis atmaya giderken, bu yıl çim sahada oynadığı 157 servis oyununun 150'sini kazanmış olduğunu bilerek güç topladı. 158. oyun, Berrettini'nin maçın ilk sayısında ilk çift hatasını yapmasının ardından, kesinlikle en gergin oyun olacaktı.

Ancak bu küçük bir hatadan başka bir şey değildi zira İtalyan oyuncu sonunda cesur rakibini geçmek için hedefini tekrar buldu.

İtalyan oyuncu şimdi Pazar günkü gösteri finalinde Cuma günü oynayacak Novak Djokovic ya da Denis Shapovalov ile oynayacak.

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Kaynak: edition.cnn.com