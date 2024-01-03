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Masters şampiyonu ve dünya 1 numarası Scottie Scheffler'ın PGA Şampiyonası'nı kaçırması muhtemel

Masters şampiyonu Scottie Scheffler tekleyen performansının ardından 2022 PGA Şampiyonasında yarışı kaçıracak gibi görünüyor.

 and  Yaroslav Smith
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Justin Thomas, 22 Mayıs 2022 Pazar günü Tulsa, Oklahoma'da düzenlenen 2022 PGA Şampiyonası'nın....aussiedlerbote.de
Justin Thomas, 22 Mayıs 2022 Pazar günü Tulsa, Oklahoma'da düzenlenen 2022 PGA Şampiyonası'nın final turunda üçüncü playoff çukuru olan 18. green'de kazanma vuruşunu yaptıktan sonra Wanamaker Kupası ile kutlama yapıyor..aussiedlerbote.de

Masters şampiyonu ve dünya 1 numarası Scottie Scheffler'ın PGA Şampiyonası'nı kaçırması muhtemel

Perşembe günü hayal kırıklığı yaratan bir açılış turunun ardından - ki bu turda genellikle soğukkanlı olan Scheffler nadiren hayal kırıklığı yaşadı - dünya 1 numarası Cuma günkü ikinci tura par üzerinden bir, lider Rory McIlroy'un altı atış gerisinde girdi.

Liderlik sıralamasında tekrar yukarılara tırmanmayı hedefleyen Scheffler, Oklahoma Tulsa'daki Southern Hills Country Club'da ilk dokuz çukurda en iyi performansını sergilemese de arka arkaya dokuz pars çıkarmayı başararak kendine has cesaretini ve azmini gösterdi.

Ancak, dünyanın en formda golfçüsü için işler arka dokuzda ters gitmeye başladı.

Justin Thomas 18. delikteki galibiyet vuruşuna caddie Jim

Birinci ve ikinci deliklerde (10. ve 11. delikler) art arda gelen bogey'ler, 25 yaşındaki oyuncunun her zaman yakalamaya çalıştığı anlamına geliyordu; ancak bundan sonrası daha da kötüleşti.

13'üncü çukurdaki birdie Scheffler'a biraz umut verdi, ancak sonraki üç çukurdaki iki bogey Scheffler için Tulsa'daki zorlu bir öğleden sonrayı gerçekten sağlamlaştırdı.

Ve tam işler daha da kötüye gidemezmiş gibi görünürken, kabus gibi bir final deliği vardı.

Par dört dokuzuncu delikte, baş vuruşu fairway'in sağındaki bir bunker'a indi ve sonuçta ortaya çıkan bunker vuruşu green'in hemen soluna düştü.

Çip vuruşu biraz az isabetliydi, yeşilin hemen kenarına indi ve ona par için 15 metrelik bir vuruş bıraktı.

Hafta sonunda oynama şansını yakalamak için vuruşunu deliğe sokması gereken Scheffler'ın vuruşu deliğin hemen soluna yuvarlandı ve ona bir öcü kurtarmak için zor bir vuruş bıraktı.

Ve o gün Scheffler'ın günü değildi, çünkü bogey vuruşu bir kez daha deliği ıskaladı ve çift bogey için dokundu ve arka dokuzunu 40 vuruşta tamamladı.

Will Zalatoris 18. green'deki vuruşuna tepki veriyor ve üç delikli playoff için Justin Thomas ile karşı karşıya geliyor.

Scheffler turnuvayı beş üzerinden 75 ve altı üzerinden altı ile tamamladı. Öngörülen limit dört üzerinden dört olduğu için, kayda değer bir yüksek skor olmazsa, Scheffler Cumartesi ve Pazar günü oynamayacak.

Scheffler bu yıl ilk kez arka arkaya par'ın üzerinde bir tur attı.

Golf istatistikleri uzmanı Justin Ray'e göre, dünya sıralama sisteminin 1986'da uygulanmaya başlamasından bu yana, dünya 1 numarası PGA Championship'te sadece iki kez cut'ı kaçırdı: 1986'da Seve Ballesteros ve 2021'de Dustin Johnson.

Rory McIlroy, üzerinde kızının adının yazılı olduğu bir bileklik takarak golf topunu dördüncü tee'ye yerleştiriyor.

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Kaynak: edition.cnn.com

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