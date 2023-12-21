Massachusetts polisi bir ortaokulda LGBTQ kitabı aradıktan sonra özür diledi

Great Barrington Polis Şefi Paul Storti CNN'e gönderdiği açıklamada, 8 Aralık'ta okul gününün sonuna doğru bir sivil polis memurunun kitabı aramak üzere W.E.B. Dubois Bölge Ortaokulu'ndaki bir sınıfa girdiğini söyledi.

Açıklamada, "Öğretmenle yapılan kısa bir görüşmenin ardından, memura söz konusu kitabın orada olmadığı ve o anda bulunamadığı bildirildi" denildi.

Storti, "Great Barrington Polis Departmanı Emniyet Müdürü olarak, 8 Aralık 2023 tarihinde W.E.B. Dubois Ortaokulu'ndaki müdahalemizden olumsuz etkilenen herkesten özür dilerim" dedi.

Polis, o gün ortaokuldaki bir öğretmen tarafından öğrencilere verilen bir kitapta "endişe verici çizimler olduğunu düşündükleri şeylere tanık olan" birinden şikayet aldıklarını söyledi.

Polis, yetkililerin kimliğini açıklamadığı bu kişinin, birbirlerine cinsel eylemlerde bulunan animasyon karakterleri tasvir eden bir illüstrasyonun fotoğrafını paylaştığını söyledi.

Storti CNN'e yaptığı açıklamada, okul yetkilileri ve polis daha sonra illüstrasyonun Maia Kobabe'nin "Gender Queer: A Memoir" adlı kitabının bir parçası olduğunu tespit etti. İkili cinsiyete sahip olmayan yazarın kimlik yolculuğunu inceleyen grafik anı kitabı, son yıllarda okul kütüphanelerinde en çok yasaklanan ya da itiraz edilen kitaplardan biri oldu.

CNN ile daha önce yaptığı bir röportajda Kobabe, anı kitabını uygunsuz ya da pornografik olarak nitelendiren kişileri kitabın tamamını okumaya teşvik etti.

Kobabe CNN'e verdiği demeçte, "Tamamını okuyun ve kendiniz karar verin, sadece sosyal medyada gördüğünüz bir ya da iki küçük klibe dayanarak hareket etmeyin" dedi.

Storti CNN'e, departmanının daha önce benzer şikayetlere hiç yanıt vermediğini söyledi. Bir basın açıklamasında, "bu şikayet doğrudan polis departmanına yapıldığı için, şikayeti daha fazla incelemekle yükümlüyüz ve görevimiz var" dedi.

"Yıllar boyunca okullarımızla olan ilişkilerimiz olumlu ve işbirliğine dayalı olmuştur, bu nedenle bu hassas durumun üstesinden gelmek için okulla birlikte çalıştık. Müdahalemiz güvensizlik ve endişeye neden olduysa, niyetimiz bu değildi. Size söz veriyorum, eylemlerimiz kimseyi haklarından mahrum etmek ya da okul müfredatını etkilemek amacını taşımıyordu" dedi.

Storti, polis departmanı ve Berkshire Bölge Savcısı Timothy Shugrue'nin konunun okul bölgesine sevk edilmesi gerektiğine karar verdiğini söyledi.

Berkshire Hills Bölge Okul Bölgesi Müfettişi Peter Dillon ve Berkshire Hills Bölge Okul Komitesi Başkanı Stephen Bannon, Salı günü okul toplumuna gönderdikleri mesajda, olayın okul yetkilileri tarafından ele alınış biçiminden dolayı özür diledi.

"Tamamen eğitimle ilgili olması gereken bir konuda benzeri görülmemiş bir polis soruşturmasıyla karşı karşıya kaldığımızda, öğrencilerin, ailelerin, öğretmenlerin ve personelin çıkarlarına hizmet etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Geriye dönüp baktığımızda, o ana daha farklı yaklaşmamız gerekirdi. Üzgünüz. Mevcut politikalarımızı iyileştirmek ve desteklemek için daha iyisini yapabiliriz. Başta hassas gruplar olmak üzere tüm öğrencilerimizi desteklemeye kararlıyız," diye yazdı Dillon ve Bannon.

Dillon ve Bannon, bölgenin olayı tartışmak üzere Ocak ayında önceden planlanmış bir okul komitesi toplantısı da dahil olmak üzere çeşitli toplantılar düzenlemeyi planladığını söyledi.

ACLU of Massachusetts'in kıdemli yönetici avukatı Ruth Bourquin, polisin eylemlerini kınayarak, "Bu olay son derece endişe vericidir ve vokal bir azınlığın LGBTQ bireyler, beyaz olmayan topluluklar ve diğer marjinalleştirilmiş gruplar tarafından yazılan ve bunlarla ilgili kitapları yasaklama girişimlerinin ciddi bir tırmanışıdır" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com