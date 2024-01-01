'Maskeli Şarkıcı' bugüne kadarki en kıdemli yarışmacısını görücüye çıkarıyor

97 yaşındaki Dick Van Dyke, jüri üyeleri Ken Jeong, Jenny McCarthy, Nicole Scherzinger ve Robin Thicke'ye kendilerini açıklayan iki ünlüden ilki oldu.

Prömiyer, Van Dyke'ın yaşı nedeniyle önceden "tarihin en efsanevi, en süslü ve en sevilen maskesini düşürme" olarak lanse edilmişti.

Van Dyke Gnome olarak maskelenmiş ve Billie Holiday'in "When You're Smiling" şarkısını yorumlamıştı.

Panel Tony Bennett ve Dustin Hoffman'ı tahmin etti ancak kısa sürede Frank Sinatra'nın "When You're Smiling" şarkısını da söyleyen Van Dyke olduğunu anladı.

Van Dyke elendiğinde, baca temizleyicisi Bert'i canlandırdığı Mary Poppins'ten "Supercalifragilisticexpialidocious" şarkısını söyledi.

"The Dick Van Dyke Show" yıldızı kendini gösterdiğinde Scherzinger'i gözyaşlarına boğdu. Ona "Seni çok seviyorum. Biz seni seviyoruz. Tüm dünya seni çok seviyor. Sizi programımıza konuk etmek bir onurdur. Burada olduğuna inanamıyorum. Sakin olmaya çalışıyorum ama çok muhteşem görünüyorsun. Çok yakışıklı görünüyorsun."

Jeong bunun şovdaki "gelmiş geçmiş en büyük açıklama" olduğunu da sözlerine ekledi.

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Kaynak: edition.cnn.com