içeriğe geç
Kayıt olmak Abone Ol
ToplumHaberlereğlence

'Maskeli Şarkıcı' bugüne kadarki en kıdemli yarışmacısını görücüye çıkarıyor

"Maskeli Şarkıcı" Çarşamba günkü 9. Sezon prömiyerinde, biri şimdiye kadarki en yaşlı yarışmacısı olan iki yıldızın maskesini düşürdü.

 and  Katherine Bradley
1 dakikada okunur
.aussiedlerbote.de
.aussiedlerbote.de

'Maskeli Şarkıcı' bugüne kadarki en kıdemli yarışmacısını görücüye çıkarıyor

97 yaşındaki Dick Van Dyke, jüri üyeleri Ken Jeong, Jenny McCarthy, Nicole Scherzinger ve Robin Thicke'ye kendilerini açıklayan iki ünlüden ilki oldu.

Prömiyer, Van Dyke'ın yaşı nedeniyle önceden "tarihin en efsanevi, en süslü ve en sevilen maskesini düşürme" olarak lanse edilmişti.

Van Dyke Gnome olarak maskelenmiş ve Billie Holiday'in "When You're Smiling" şarkısını yorumlamıştı.

Panel Tony Bennett ve Dustin Hoffman'ı tahmin etti ancak kısa sürede Frank Sinatra'nın "When You're Smiling" şarkısını da söyleyen Van Dyke olduğunu anladı.

Van Dyke elendiğinde, baca temizleyicisi Bert'i canlandırdığı Mary Poppins'ten "Supercalifragilisticexpialidocious" şarkısını söyledi.

"The Dick Van Dyke Show" yıldızı kendini gösterdiğinde Scherzinger'i gözyaşlarına boğdu. Ona "Seni çok seviyorum. Biz seni seviyoruz. Tüm dünya seni çok seviyor. Sizi programımıza konuk etmek bir onurdur. Burada olduğuna inanamıyorum. Sakin olmaya çalışıyorum ama çok muhteşem görünüyorsun. Çok yakışıklı görünüyorsun."

Jeong bunun şovdaki "gelmiş geçmiş en büyük açıklama" olduğunu da sözlerine ekledi.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com

Yorumlar

İlişkili

En sonuncu

.aussiedlerbote.de
Spor

ABD Futbolu eşit ücret anlaşmasını kabul etti

Amerika Birleşik Devletleri Futbol Federasyonu (USSF), Amerika Birleşik Devletleri Kadın Milli Takım Oyuncuları Birliği (USWNTPA) ve Amerika Birleşik Devletleri Milli Futbol Takımı Oyuncuları Birliği (USNSTPA) "eşit ücret ve uluslararası futbolda ileriye dönük küresel standardı belirleyen" bir...

 and  Carmen Simpson
Üyeler Herkese Açık