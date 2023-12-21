'Maskeli Şarkıcı' 10. Sezon kazananını açıkladı

Açılışta dört finalist, Sea Queen, Gazelle, Cow ve Donut, The Romantics'in "What I Like About You" şarkısını söyledi.

Maskelerin altında Donut'ın John Schneider, Sea Queen'in Macy Gray ve Gazelle'nin Janel Parrish olduğu ortaya çıktı.

10. Sezon kazananı, Ne-Yo olduğu ortaya çıkan Cow oldu. Janet Jackson'dan "Rhythm Nation" ve Rihanna'dan "Take a Bow" parçalarını seslendirdi.

Nicole Scherzinger ve Robin Thicke Cow maskesinin altında kimin olduğunu doğru tahmin etti. Diğer seçimler Billy Porter, Usher, Boyz II Men şarkıcısı Shawn Stockman, Usher, Hamilton yıldızı Leslie Odom Jr, Trey Songz, Mario, Nelly, Jason Derulo ve Taye Diggs oldu. Cow sezon boyunca Imagine Dragons'tan "Bones", Bruno Mars'tan "Treasure", Justin Timberlake'ten "Cry Me a River" ve Anita Ward'dan "Ring My Bell" şarkılarını seslendirdi.

Bu sezon elenen oyuncular arasında Keyshia Cole (Candelabra), Michael Rapaport (Pickle), Vanderpump Rules'dan Tom Sandoval (Diver), Anthony Anderson (Rubber Ducky), Hall & Oates'ten John Oates (Anteater), Skid Row'dan Sebastian Bach (Tiki), Ginuwine (Husky), Ashley Parker Angel (S'More), NBA mezunu Metta World Peace (Cuddle Monster), The Real Housewives'dan Luann de Lesseps (Hibiscus), Teen Wolf yıldızı Tyler Posey (Hawk) ve tenis efsanesi Billie Jean King (Royal Hen).

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Kaynak: edition.cnn.com