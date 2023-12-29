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Martin Luther King Jr. Günü Hızlı Bilgiler

15 Ocak 2024 - Martin Luther King Jr. Günü.

King'in gerçek doğum günü 15 Ocak'tı.

Zaman Çizelgesi

8 Nisan 1968 - Temsilci John Conyers (D-MI) suikasttan sadece dört gün sonra King'i anmak üzere federal bir tatil için yasa tasarısı sundu.

15 Ocak 1969 - Atlanta'daki Martin Luther King Jr. Anma Merkezi, King'in doğum gününün ilk yıllık kutlamasına sponsor oldu ve kutladı.

Nisan 1971 - Güney Hıristiyan Liderlik Konferansı (SCLC) Kongre'ye tatili destekleyen üç milyon imzalı dilekçeler sundu. Kongre harekete geçmez.

1973 - Illinois, Martin Luther King Jr. Günü'nü resmi tatil olarak kabul eden ilk eyalet oldu.

4 Kasım 1978 - Ulusal Kiliseler Konseyi Kongre'yi tatilin yasalaşması için teşvik eder.

1979 - Coretta Scott King, bir tatil tasarısının kabul edilmesi için yürütülen kampanya kapsamında Kongre ve Kongre'nin ortak oturumları önünde konuşma yapar. Tasarı için verilen bir dilekçe 300.000 imza alır ve Başkan Jimmy Carter tasarının geçmesini destekler.

Kasım 1979 - Temsilciler Meclisi Conyers'in Kral Tatili tasarısını beş oy farkla kabul etmedi.

1982 - Coretta Scott King ve Stevie Wonder, Temsilciler Meclisi Başkanı Tip O'Neill'a tatil lehine altı milyondan fazla imzalı dilekçe götürdü.

1983 - Kongre, Martin Luther King Jr. Günü'nü ulusal bir tatil olarak kabul eden yasayı kabul etti ve Başkan Ronald Reagan imzaladı. Senatörler Jesse Helms (R-NC) ve Gordon Humphrey (R-NH) tasarının geçmesini engellemeye çalışır.

20 Ocak 1986 - Dr. Martin Luther King Jr. tatilinin ilk ulusal kutlaması gerçekleşti.

16 Ocak 1989 - King tatili 44 eyalette yasal hale geldi.

1994 -CorettaScott King Kongre'ye gider ve King'in 1968'de verdiği "The Drum Major Instinct" adlı vaazından alıntı yapar: "Herkes büyük olabilir çünkü herkes hizmet edebilir." Tatilin resmi bir ulusal insani hizmet günü olmasını talep eder.

1994 - Kongre, Martin Luther King Jr. aracılığıyla tatili ulusal bir hizmet günü olarak belirledi. Federal Tatil ve Hizmet Yasası ile ulusal hizmet günü olarak belirledi.

1999 - New Hampshire, King'i onurlandıran bir tatili kabul eden son eyalet oldu.

17 Ocak 2011 - Tatilin 25. yıldönümü kutlandı.

15 Aralık 2021 - King'in ailesi, oy hakkı yasası kabul edilmeden MLK Günü'nün "kutlanmaması" çağrısında bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com