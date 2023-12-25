Maçlar ne zaman?

Mart Çılgınlığı Final Four: İşte bilmeniz gerekenler

Maçlar Cumartesi akşamı Caesars Superdome'daki "The Big Easy "de oynanacak:

Villanova Wildcats - Kansas Jayhawks maçı saat 18:09'da (ET)

North Carolina Tar Heels - Duke Blue Devils maçı TSİ 20:49'da.

Her iki maçın galipleri 4 Nisan Pazartesi günü saat 9:20'de şampiyonluk maçında karşı karşıya gelecek.

Nelere dikkat etmeli?

İki maçtan ikincisi spordaki en ünlü rekabetlerden birini içeriyor ve sürpriz olmayan bir şekilde herkesin konuştuğu karşılaşma. Dikkat çekici bir şekilde, aynı eyaletten iki düellocu üniversite olan Carolina ve Duke arasındaki Cumartesi günkü yarı final, takımların NCAA erkekler turnuvasında ilk karşılaşması olacak. Maç en hafif tabirle duygusal olacak. Duke'un efsanevi koçu Mike Krzyzewski, Duke'u 13 kez Final Four'a taşıdı ve beş ulusal şampiyonluk kazandı. Emekli olmadan önceki son sezonu olan bu sezonla birlikte NCAA tarihinde en çok Final Four 'a katılma rekorunu kırdı. Duke'un Cumartesi gecesi kazanması ve Koç K'nin kariyerinin son zaferini elde etmesi için baskı sürüyor.

İkinci yarı finali çevreleyen tüm konuşmalarla birlikte, hem Villanova hem de Kansas oyuncularının takdir edilmediklerini hissetmeleri anlaşılabilir. Yine de bu maç en azından taraftarlar için bir rövanş havasında geçebilir. İki program dört yıl önce Final Four'da karşılaşmış ve Wildcats, Jayhawks'ı 95-79'luk bir hezimete uğratmıştı.

Nasıl izlenir?

Ticketmaster'a göre, New Orleans'taki Final Four etkinlikleri için biletler 195 ila 1,000 dolar arasında değişiyor.

Ancak Louisiana'ya gelemiyorsanız endişelenmeyin: kalan erkek maçları TBS'de yayınlanacak. Maçları resmi March Madness web sitesi veya NCAA March Madness Live uygulaması üzerinden izleyebilirsiniz.

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Kaynak: edition.cnn.com