Marsilya'nın sahibi Frank H. McCourt kulübün antrenman sahasına yapılan saldırıyı ABD Kongre Binası'ndaki ayaklanmayla karşılaştırdı

Yerel polis, 300 taraftarın antrenman tesisine yürüdüğünü ve bölgeyi güvenlik altına almaya çalışan memurlara "şiddetle saldırdığını" söylerken, görüntülerde grubun merkeze havai fişek ve işaret fişekleri attığı görüldü.

Bazı Marsilya taraftarları kulübün şu anki yönetim şeklinden memnun değil ve kulübün geleneklerini göz ardı ettiğini söyledikleri başkan Jacques-Henri Eyraud'u protesto ettiler.

Marsilya şiddet olaylarını kınayan bir açıklama yayınladı ve binalara verilen zararın "birkaç yüz bin avro" olduğunu söyledi.

Açıklamada ayrıca yakındaki ağaçların ateşe verildiği ve araçların hasar gördüğü belirtildi.

Polis 25 kişiyi tutukladı ve düzeni sağlamaya çalışırken yedi polis memuru yaralandı.

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ABD Kongre Binası karşılaştırması

Kulübün sahibi Frank H. McCourt yaptığı açıklamada yaşananları Ocak ayında ABD Kongre Binası'nda yaşanan ayaklanmaya benzetti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada McCourt, "Amerika'da ve dünyanın dört bir yanında yaşayan pek çok vatandaşla birlikte, Kongre Binası'nın kendi kontrolleri dışındaki emirlere itaat eden sorumsuz insanlar tarafından basılması karşısında şoke oldum ve öfkelendim" dedi.

"Sosyal medya aracılığıyla yayılan yanlış bilgi ve yalanlar, Demokrasinin simgesel merkezlerinden birini sarsarak akla hayale gelmeyecek bir şeyi başardı.

"Birkaç hafta önce Washington DC'de yaşananlar ile dün Marsilya'da yaşananlar benzer bir mantık izlemektedir: birkaç kaynak, sosyal medya tarafından güçlendirilen fikir, hakaret ve tehdit cehennemini besleyerek şiddet ve kaosa yol açan koşulları yaratmaktadır."

Marsilya, olaya karışanları eylemlerinden sorumlu tutmak için yetkililerle birlikte çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Eyraud, "Bu öğleden sonra [Cumartesi] yaşananlar, taraftar olduklarını iddia eden ancak tesisleri tahrip eden ve çalışanları ve oyuncuları tehdit eden bu sorun çıkaranlar için en üst düzeyde ciddiyet gerektiriyor" dedi.

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'Kabul Edilemez'

Kaleci ve kulüp kaptanı Steve Mandanda "böyle bir şiddet dalgasını haklı çıkarmanın" mümkün olmadığını ancak şimdi "yatıştırma" zamanı olduğunu söyledi.

"13 yıldır Olympique de Marseille'in oyuncusuyum," dedi.

"Bu kulüp hakkında her şeyi biliyorum, uyandırabileceği sevgiyi ve hayal kırıklığını biliyorum. Ancak bugün yaşananlar beni üzüyor ve kabul edilemez."

Marsilya şu anda Ligue 1'de dokuzuncu sırada ve son beş lig maçında sadece bir kez kazandı.

Lig organizatörleri henüz Rennes'e karşı fikstürü yeniden planlamadı ancak daha sonraki bir tarihte oynanacağını söyledi.

Martin Goillandeau haberciliğe katkıda bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com