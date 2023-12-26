Marlins kısasının dişi kırıldı ama Miami 11. dakikada galibiyete uzandı

Marlins kısası Miguel Rojas, dokuzuncu devrenin başında Cruz başarısız bir şekilde ikinci kaleyi çalmaya çalışırken Oneil Cruz'un kaskı tarafından ağzına vuruldu.

Rojas o kadar sert bir darbe aldı ki, televizyon tekrarlarında görülebilen dişinin bir kısmı ağzından fırlayarak toprağa düştü ve ağzını tutarak sahayı terk etti.

MLB.com'a göre menajer Don Mattingly maçtan sonra "Aslında bir dişini düşürmedi ama yarısını kırdı" dedi. "Onu buldular ve şu anda dişçide, bakalım ne olacak."

Rojas'ın kırık dişi Marlins'in yaşadığı tek sakatlık değildi; orta saha oyuncusu Billy Hamilton'ın gözü morardı ve ikinci kaleci Jon Berti hafif bir kasık zorlanmasıyla oyundan çıktı.

Sakatlıkların çokluğuna rağmen Marlins, Brian Anderson'ın 11. vuruşta attığı iki sayılık üçlükle Pirates'i mağlup ederek Pittsburgh ile dört maçlık seriyi paylaştı ve Ulusal Lig Wild Card yarışında umutlarını canlı tuttu.

Anderson'ın vuruşu orta sahanın sağındaki boşluğu buldu, Jesús Aguilar ve Avisaíl García'yı - birinci kaleden eve koşan - skor yaptı ve kalabalığın çılgınca kutlamalarına neden oldu.

Hakem ilk başta Anderson'a Wil Crowe'un atışıyla vurulduğuna hükmetti, ancak yapılan incelemede topun Anderson'ın sopasına çarptığı tespit edilerek karar bozuldu ve Anderson'a erteleme verildi.

ESPN'e göre Anderson, "Herhangi bir noktada, oyunu durduramazsınız," dedi.

"Atış bana isabet ettiğinde kaleye gitmeye hazırdım. Sadece önümde ne olduğuna odaklanmaya çalıştım. Oraya gelip topa vurma fırsatı bulduğum için minnettardım."

Bu Marlins'in Pirates'a karşı uzatmalarda üst üste ikinci galibiyeti oldu ve Cuma günü başlayacak Philadelphia Phillies'e karşı üç maçlık bir seri ile bu ivmeyi geliştirme fırsatına sahipler.

MLB.com'a göre menajer Mattingly, "Orada tutunmak ve biz de bunun hakkında konuşuyoruz," dedi.

"All-Star arasına kadar savaşmaya devam edeceğiz."

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Kaynak: edition.cnn.com