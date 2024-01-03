Mark Meadows temyiz mahkemesinden Gürcistan'daki seçimlere hile karıştırma davasını federal mahkemeye taşıma teklifini yeniden değerlendirmesini istedi

ABD 11. Temyiz Mahkemesi'nin üç yargıçlı bir paneli geçen ay oybirliğiyle Meadows'un davasını federal mahkemeye taşıyamayacağına karar verdi çünkü hakkındaki iddianamede söz konusu olan davranışın genelkurmay başkanı olarak resmi görevleriyle ilgisi yoktu.

Meadows şimdi temyiz mahkemesinden davanın en banc olarak yeniden görülmesini istiyor, yani dava tam mahkeme tarafından görülecek. Mahkemenin davayı yeniden görüşmeyi reddetmesi halinde Meadows geçen ayki kararı ABD Yüksek Mahkemesi'ne götürebilir.

Meadows'un avukatları Salı akşamı yaptıkları başvuruda, "Heyetin kararı son derece yanlış - metne, emsallere ve sağduyuya aykırı - ve son derece önemli" dedi.

Avukatlar, "Mahkemeler tütün şirketlerinin ve sağlık sigortacılarının görevden alınıp alınamayacağı ile uğraşırken, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü'nün Batı Kanadı'nda gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle yerel bir savcının iddianamesiyle karşı karşıya kalması işten bile değil" diye yazdı.

Davanın federal mahkemeye taşınması, Meadows'un ABD hükümetindeki görevleriyle bağlantılı davranışları nedeniyle kovuşturulan veya dava edilen bazı kişilere tanınan federal dokunulmazlığı kullanarak suçlamaların tamamen düşürülmesini sağlayabilir.

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Kaynak: edition.cnn.com