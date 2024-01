Marion Hollins: Engelleri yıkan golfün 'O Kızı'

Golf, özellikle de ABD'de kadın haklarının ciddi şekilde kısıtlandığı bir dönemde, kadınlar için affedici olmayan bir spor olabilir.

Ancak Hollins, geçen yüzyılın ilk yarısında bu sporun önde gelen isimlerinden biri haline geldi ve Amerika'nın en ünlü sahalarından birkaçında parmak izi vardı.

Yıldız amatör golfçüden dünyanın en ünlü sahasının yaratılmasında kilit rol oynayan kişiye dönüşen Hollins'in 2022 yılında Dünya Golf Şöhretler Müzesi'ne kabul edilmesi muhtemelen uzun zaman alacaktı.

Pasatiempo yönetim kurulu üyesi ve tarihçi Emily Chorba - Hollins'in geliştirdiği ve kurduğu ikonik sahalardan biri - onun bir golf sahası geliştiricisinden çok daha fazlası olduğuna inanıyor.

Chorba CNN Sport'a verdiği demeçte, "Bence o bir "It Girl" oldu. "Ama aynı zamanda günümüzün sosyal medya araçlarından çok daha önce bir sosyal etkileyiciydi.

"Ve bunu mektup yazma, telgraf çekme [dönemlerinde] yapıyordu. O sadece büyük bir etkileyiciydi ve görünüşe göre etrafında olmak çok eğlenceliydi. Bu terim henüz kullanılmadan önce o bir sosyal etkileyiciydi."

Oynamak

1892 yılında doğan Hollins ve ailesi için para bir sorun değildi.

Babası H.B. Hollins, Wall Street'te çalışıyordu, bir aracı kurumun sahibiydi ve William K. Vanderbilt ve J. P. Morgan'ın iş ortağıydı.

Long Island'daki aile mülkünde büyüyen Hollins, çeşitli spor dallarıyla tanıştı.

İyi bir at binicisiydi ve yüzme, tenis, yarış arabası kullanma ve golf dahil olmak üzere pek çok farklı spor dalında kendini denedi. Chorba onu dört erkek kardeşle büyüyen bir "erkek fatma" olarak tanımlıyor.

David Owen'a göre - "The Making of the Masters" kitabının yazarı: Clifford Roberts, Augusta National, and Golf's Most Prestigious Tournament" kitabının yazarı David Owen'a göre Hollins ABD'de erkek polo handikapına sahip tek kadındı.

Babasının mirası 1913 yılında iflas etmiş olsa da, bu durum Hollins'in gelişen golf kariyerini engellememiş gibi görünüyor.

Aynı yıl ABD Kadınlar Amatör Ligini ikinci sırada bitirdi. Sekiz yıl sonra, nihayet bu prestijli turnuvayı kazandı. O zamanlar bu turnuva kadınlar golfündeki en büyük turnuvaydı.

Daha sonra 1932'de Curtis Cup'ta (iki yılda bir düzenlenen ve ABD ile Büyük Britanya ve İrlanda takımlarının karşı karşıya geldiği turnuva) ilk kez ABD takımının kaptanlığını yaptı.

Ancak 1922'de yaşadığı bir deneyim - kadın hakları için mücadeleye olan bağlılığıyla birleşince - özellikle kadınlar için golf sahaları geliştirmeye olan ilgisini ateşledi.

Başlangıç

20'nci yüzyılın başında ABD'de kadınların oy kullanma hakkı yoktu. Genel olarak hakları çok azdı.

Hollins'in yeğenlerinden biriyle evlenen David Outerbridge'in "Champion in a Man's World" adlı kitabında belirttiğine göre, 1920'lerde Hollins sosyal olarak aktifti ve "Başarısızlık İmkansızdır" pankartı altında süfrajetlerle birlikte yürüdü: Marion Hollins'in Biyografisi."

Chorba'ya göre, Hollins ve bazı arkadaşlarının cinsiyetleri nedeniyle bir golf kulübüne girişlerinin reddedilmesinin ardından, meseleyi kendi ellerine almaya karar verdiler.

Sadece kadınlara özel bir golf ve tenis kulübü kurmayı kafasına koyan Hollins, kadınların gelip önyargılardan uzak bir şekilde sevdikleri sporu yapabilecekleri güvenli bir sığınak yaratmayı hedeflemiş.

Chorba, "Sanırım ilgisini çeken de buydu çünkü 20'li yıllarda kadınların oy kullanabilmesi için mücadele etmişti," diye açıklıyor. "1920'de kadınlar oy kullanma hakkını elde etti ve bunun için lobi faaliyetlerine katıldı. Sanırım golf sahası tasarlamaya giden yolu açan şey de erkeklerin 'Kadınlara izin yok' demesiydi."

İlk sahasını geliştirmeye hazırlanırken, Hollins İngiltere'ye bir bilgi toplama görevine gitti. Bir kamera ve küçük bir sinema filmi ekipmanıyla, sadece bir golf sahasının nasıl geliştirileceği hakkında bilgi edinmek ve mimariyi takdir etmekle kalmadı, aynı zamanda Owen tarafından "günün en büyük golf öğretmeni" olarak tanımlanan Ernest Jones ile de tanıştı.

Böylece Jones'u da yanına alarak ABD'ye döndüğünde, ilk sahası olan Women's National Golf and Tennis Club'ın baş profesyoneli oldu.

Hollins, kulübü geliştirmekten bir adım uzaklaşmak yerine, süreç boyunca uygulamalı olarak çalıştı. Mimar Devereaux Emmet ile yakın çalıştı, arazinin keşfi ve tedarikinde, uygun fonların bulunmasında ve inşaatın denetlenmesinde de yer aldı.

1923'te sadece kadınlara özel bir golf kulübü kurmak çok önemliydi ama Hollins daha yeni başlıyordu.

Sonraki adımlar

Hollins'in bir sonraki büyük çıkışı birkaç yıl önce yaptığı bir görüşme sayesinde oldu.

Samuel Morse ile tanışmıştı ve Chorba, "tanıdığı en iyi satış elemanlarından biri" olarak Hollins'in yeteneğine o kadar ilgi duyuyordu ki, ona kendi iş kolunda bir rol teklif etmeye karar verdi.

Morse'un hayallerinden biri de Del Monte şirketini kullanarak Monterey Yarımadası'nı hem erkeklerin hem de kadınların bu güzel oyuna olan susuzluklarını gidermek için gelebilecekleri bir golf merkezine dönüştürmekti.

Hollins, Del Monte Şirketi'nin spor direktörü olarak, 1923'te ABD'nin en iyi amatör golfçülerini çeken Pebble Beach Kadınlar Şampiyonası başta olmak üzere birçok turnuvayı başlattı.

1924 yılında Hollins, başarmak için Morse'un desteğine ihtiyaç duyacağı bir sonraki büyük girişimine başlamaya karar verdi.

Chorba, ABD'nin Batı Yakası'nda "tıpkı Long Island'daki kulüpler gibi özel bir kulüp" için planlar önerdi. Bu kulüp sonunda dünyaca ünlü Cypress Point Club'a dönüşecekti.

"Cypress Point arazisini gördü ve şöyle dedi: 'Biliyor musunuz, burada yüz elli dönümlük bir arazi var. Çok gösterişli bir saha tasarlayabiliriz' dedi" diye açıklıyor Chorba.

Morse, planlar üzerinde o kadar detaylı çalışmış ve araştırma yapmış ki, proje için 150 dönümlük bir alan ayırmaya karar vermiş ve Chorba'yı görevlendirmiş. Ayrıca C.B. Macdonald ve Seth Raynor'ı da tasarımcı olarak işe aldı, bunun başlıca nedeni Hollins ile Women's National'da yaptıkları işle olan bağlantılarıydı.

Raynor fazla ilerleme kaydedemeden ölürken, Hollins onun yerini alması için Alister MacKenzie'ye başvurdu - bu karar her iki taraf için de ödüller getirecekti.

Her delikte yan yana çalışan MacKenzie ve Hollins, ülkedeki en çarpıcı kıyı parkurlarından birini tasarladılar ve parkurun en kısa deliklerinden birini taçlandırdılar.

Owen'ın "herhangi bir yerdeki en iyi par üç" olarak tanımladığı par üç 16. delik, kulüp binasının solundaki kayalık bir blöfün üzerinde, körfezin karşısındaki bir burun yeşiline doğru uzanan tepe noktası, tehlikeli konumuyla birçok oyuncuyu şaşkına çevirmiştir.

MacKenzie, "Hiç kimsenin Cypress Point gibi başka bir saha inşa etme fırsatına sahip olacağını sanmıyorum, çünkü dünyanın hiçbir yerinde kayalık sahil, kum tepeleri, çam ormanları ve selvi ağaçlarının böylesine muhteşem bir kombinasyonu olduğunu sanmıyorum" dedi.

Yine de, sporun en ikonik sahalarından birini tasarlamış olan Hollins'in en büyük solo projesi hala gelecekti.

Daha fazla

Artık dünyaca ünlü bir geliştirici olan Hollins, daha önce hiç yapılmamış bir şeyi tasarlama fırsatı gördü: Kuzey Amerika'da bir spor/konut kompleksi.

Hollins, insanların sadece gelip golf oynayacakları bir yer yaratmak istemiyordu; Hollins daha fazlasını istiyordu.

Chorba, "Golf sahası, tenis, yüzme, ata binme, binicilik, gelin yolları vs. ve golf sahasının etrafında da evler olmasını istiyordu," diye açıklıyor.

Ve bir gün at sırtında giderken Santa Cruz'da mükemmel bir yere rastladı.

Hollins'in bu saha için finansmanı, bir arkadaşının Kaliforniya'da keşfedilmemiş bir petrol rezervi hakkında verdiği tüyoyla sağlanmış ve Hollins bu rezervden hisse satın aldıktan sonra değeri dramatik bir şekilde artarak böylesine iddialı bir projeye girişmek için gereken parayı kendisine sağlamış. Chorba'ya göre, hissesi bugünün parasıyla yaklaşık 50 milyon dolardı.

Hollins, diğer projeleri sayesinde geliştirdiği bağlantılarla işe başladı. Bir peyzaj mimarlığı şirketi olan Olmsted kardeşleri, bir başka peyzaj mimarı olan Thomas Church'ü ve mimar Clarence Tantau ile William Wurste'yi işe aldı.

Chorba onu Pasatiempo projesi için "tek vizyoner" olarak tanımlasa da, sahayı bir kez daha MacKenzie'ye geliştirtti.

Sahalarının bir başka golf efsanesi üzerinde bıraktığı iyi izlenim, Hollins'in o dönemde sporun en büyük projelerinden birine dahil olmasının kapılarını açtı.

Dönemin efsanevi golfçüsü Bobby Jones, bir turnuvadan şok bir şekilde erken ayrıldıktan sonra yapacak pek bir şey bulamadan kendini Kaliforniya'da bulmuş ve Cypress Point'te oynamaya karar vermişti.

Jones sahadan çok etkilendi ve Hollins tarafından Pasatiempo'nun açılış gününde oynaması için davet edildi - ikili ilk kez 1924'te Atlanta'daki East Lake'te bir sergi sırasında tanıştı ve birlikte oynadı.

Diğer golf şampiyonları Cyril Tolley ve Glenna Collett-Vare ile birlikte oynayan ve MacKenzie'nin de onlarla birlikte yürüdüğü Jones, Pasatiempo'yu ilk elden görürken gelecek planlarını tartışmak için de bolca zaman buldu.

Owen, turları sırasında Jones ve Clifford Roberts'ın "ABD Açık'ın Güney'de oynanabileceği harika bir golf kulübü" yaratma arzusunu tartıştıklarını açıkladı.

Pasatiempo'nun etkileyiciliği karşısında Jones ve Roberts, Hollins'in kullandığı yöntemlerin çoğunu - MacKenzie'yi geliştirici olarak, Olmstead Kardeşleri de peyzaj ve gayrimenkul geliştirme planı için işe alarak - kendi projeleri için kullanmaya karar verdiler.

Bu proje Augusta National oldu.

Tanıştırma

Hollins'in kurduğu bağlantılar sayesinde Jones ve Roberts hayallerindeki sahayı yaratmak için her şeye sahipti.

Owen, ikilinin Augusta National için "temelde Hollins'in Pasatiempo konseptini kopyaladıklarını", "sahanın hemen etrafında, sahaya bakan en az birkaç düzine konut arsası olduğunu ve bunları satarak dünyanın her yerinden 1.800 üye kaydetmeyi umduklarını" söyledi.

"İnsanların ata binebileceği bir gelin yolu olacaktı, tenis kortları olacaktı. Biri erkekler, diğeri kadınlar için olmak üzere iki golf sahası olacaktı.

"Şu anda dünyanın en çok tanınan golf kulüp binasını yıkacaklardı, hatta muhtemelen St. Andrews'daki Royal and Ancient'dan bile daha fazla, çünkü orası bir çöplüktü, bir enkazdı ve gerçekten istedikleri şeyi inşa edeceklerdi, yani erkekler için devasa bir soyunma odası ve kadınlar için devasa bir soyunma odası olan devasa bir güney malikanesi."

Ancak 1929'da ABD o güne kadarki en kötü ekonomik krizini yaşadı.

Owen, Wall Street Çöküşü ve ardından gelen Büyük Buhran'ın bir sonucu olarak, sadece ilgi çekmekte zorlanmakla kalmadıklarını, aynı zamanda orijinal planlarının "çok daha küçük" bir versiyonuyla yetinmek zorunda kaldıklarını söylüyor.

Jones ve Roberts para için o kadar çok mücadele ettiler ki, MacKenzie'nin ücretlerini defalarca düşürmesine rağmen ödeyemediler. İlk Masters'tan birkaç ay önce öldüğünde bile MacKenzie'ye hâlâ borçluydular.

Ve o dönemde ülkenin içinde bulunduğu mali istikrarsızlık nedeniyle MacKenzie'nin California'dan Georgia'ya kadar gidip sahanın gidişatını kontrol etmesi zordu. İşte Hollins burada devreye girdi.

MacKenzie, Hollins'in muhakemesine o kadar güveniyordu ki, kaydedilen ilerlemeyi değerlendirmesi için onu kendi yerine gönderdi.

Roberts, MacKenzie'nin Hollins'i gönderme kararını sorgulasa da, MacKenzie kararlı davranarak şunları söyledi: "Daha sağlam fikirleri olan birini tanımıyorum."

Owen'a göre Hollins "olumlu" rapor verdi ve onun yardımıyla golf sahası dünyanın en ünlü sahalarından biri haline geldi ve golfün en prestijli turnuvasına ev sahipliği yaptı.

Hayatının ilerleyen dönemlerinde geçirdiği bir trafik kazası onu etkilemiş ve 1944 yılında 51 yaşında ölmüş olsa da, Hollins'in golf oyunu üzerinde çok yönlü ve derin bir etkisi olmuştu.

Outerbridge'in kitabının başlığında da belirtildiği gibi, Hollins "erkeklerin dünyasında bir şampiyon "du.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com