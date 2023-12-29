Marin Cilic daha fazla grand slam kazanabileceğini düşünüyor... önümüzdeki ay Wimbledon'da bu gerçekleşebilir mi?

Sağ dizinden geçirdiği sakatlığın sıralamasının son beş yılın en düşük seviyesine gerilemesine büyük katkıda bulunmasının ardından Cilic'in sezonun gidişatını değiştireceği yer çim kortlar olursa da şaşırmayın.

CNN Sport 'a konuşan Cilic, "Bu yılın benim için harika geçmediğinin farkındayım," dedi. "Zorlu bir sezon ama oyunum açısından hala çok pozitifim. Oyunumun orada olduğunu hissediyorum ve sadece birkaç iyi etkinlikte bunu ortaya çıkarmam gerekiyor.

"Sezonun ikinci bölümünün gerçekten iyi geçebileceğini hissediyorum. Umarım olur."

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Ve grand slam kazanma formuna geri dönmek, hatta "başka bir seviyeye" ulaşmak için 15. sıradaki Cilic - ancak takvim yılı sıralamasında ilk 50'nin dışında - mevcut antrenörü Ivan Cinkus ile birlikte çalışmak üzere iki çim etkinliği için Pazar günü eski dünya 6 numarası Wayne Ferreira'yı çevresine ekledi.

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Cilic'in önümüzdeki haftalarda başarılı olması ve Güney Afrikalı'nın 30 yaşındaki oyuncunun soğukkanlı ve kibar tavrına uyum sağlaması halinde bu işbirliğinin uzatılacağı tahmin ediliyor.

Cilic'edaha önce gösterişli vatandaşı ve 2001 Wimbledon şampiyonu Goran Ivanisevic, son derece deneyimli Bob Brett ve eski tekler ve çiftlerşampiyonu Jonas Bjorkmanrehberlik etmişti.

Ferreira'yı tanıtmadan önce konuşan Cilic, "Kariyerimin bazı harika antrenörlere sahip olduğum ve çok şey öğrendiğim bir aşamasındayım" dedi.

"Fazladan birkaç yüzde elde etmeme yardımcı olabilecek ya da farklı bir bakış açısına sahip, sadece oyunumu net bir şekilde görebilecekleri ve hangi alanları geliştirebileceğimi görebilecekleri bir şekilde oyuna bakabilecek" birini arıyordu.

Cilic daha fazla birincilik kazanıp kazanamayacağı sorusuna şu yanıtı verdi: "Evet. Hala geliştiğimi hissediyorum ve kesinlikle son birkaç yılıma, 2016, 2017 ve 2018'e baktığımda, oldukça geliştiğimi düşünüyorum."

Ancak Cilic'e geçen yıl, son beş sezonda dördüncü kez ilk 10'da bitirmesine rağmen, kazanabileceği pozisyonlarda yaklaşık bir düzine karşılaşmayı kaybettiğini söylemeye gerek yoktu.

Büyük servis

Cilic, 2014 yılında Ivanisevic ile birlikte Amerika Açık 'ı kazandığında, Grand Slam kazananları ya da finalistleri Tomas Berdych, Roger Federer ve Kei Nishikori'ye karşı dokuz sette toplam 50 ace vurarak turnuvayı tamamladı. Nakavt edici bir yumruk.

Ayrıca kortta düşünmek ve fazla düşünmemek arasında doğru dengeyi kurmuş gibi görünüyor.

Cilic daha içgüdüsel oynaması gerektiği fikrine katılmadı.

"Düşünen biri olduğumu hissediyorum" dedi. "Ben düşünen bir insanım ve düşünmeden duramıyorum. Ama aynı zamanda agresif tenis oynadığımda, düşünmeme gerek olmayan bir tenis oynadığımda da harika oynadığımın farkındayım.

"Zirveye çıkabilmem, en iyilerle oynayabilmem ve onlara meydan okuyabilmem için düşünebilmem gerektiğine inanıyorum çünkü onlarla bir oyun planınız olmadan oynarsanız pek şansınız olmaz."

Çoğunlukla, Cilic çim üzerinde doğru dengeyi yakaladı.

Gerçekten de aktif oyuncular arasında sadece Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic ve Andy Murray dörtlüsü çim zeminde en az 50 galibiyetle daha iyi bir kazanma yüzdesine sahip, bu yüzden kimse onun son 13 yılda bu hafta Londra'da Queens unvanını koruyan ikinci oyuncu olacağını göz ardı etmeyecek.

Unvan savunmasına Pazartesi günü 2019'un çıkış yapan oyuncularından biri olan Şilili Cristian Garin'e karşı başlayacak.

Ülkesinde neredeyse hiç çim kort bulunmayan Cilic, 2005 yılında Wimbledon yakınlarındaki Roehampton'da gençken çim zemindeki ilk deneyimini canlı bir şekilde hatırlıyor. İlk gençlik günleri neredeyse sadece toprak zeminde geçmişti.

"Komikti çünkü ben de dahil olmak üzere, ama belki biraz daha az ben, tüm gençler geldiklerinde dip çizgide rahat hissediyorlardı, çoğu ilk kez çimde oynuyordu ve servis atmaya, voleybol oynamaya, çip atmaya ve hücum etmeye başlıyorlardı" dedi.

"Çocuklar olarak tenisi çimde nasıl gördüğümüzü görmek komikti. Ama çime adımımı atar atmaz kendimi son derece rahat hissettim."

Çimde başarı ve hayal kırıklığı

Cilic turnuvayı hem teklerde hem de çiftlerde kazandı ve bir düzine yıl sonra - servis ve voleybol oyuncuları için nadir görülen bir şekilde - SW19'un kralı Federer ile finalde bir randevu aldı.

Ancak sol ayağındaki su toplaması onu perişan etti ve grand slam başarılarına yenilerini ekleme umutlarını suya düşürdü.

Cilic de ciddi bir tehditti, özellikle de bir yıl önce Wimbledon'da Federer'e iki set fark attığı ve hatta İsviçreli ralli yapmadan önce üç maç puanı aldığı için.

Geçen yıl Cilic için acı tatlı başka duygular da vardı.

Queens'te Djokovic'i finalde devirmek için bir maç puanı kurtardıktan sonra, Wimbledon'da ikinci turda çim kortun acemisi Guido Pella'ya iki set önde teslim oldu.

"Aslında son iki sezona dair harika anılarım var," dedi Cilic. "Geçen yıl Wimbledon'dan erken elenmek kesinlikle hayal kırıklığı yarattı ve bunun hemen ardından tekrar yola girmem ve antrenman moduna geçmem birkaç haftamı aldı. Son derece hayal kırıklığı yarattı çünkü inanılmaz formda olduğumu ve belki de hayatımın tenisini oynadığımı hissediyordum.

"Ancak ileriye bakmak açısından kesinlikle pozitifim. Son iki yılda çok iyi oynadığımı bilerek çim kort sezonuna geri dönüyorum."

Wimbledon'dan kısa bir süre sonra Cilic, yardım vakfı aracılığıyla bir bağış kampanyası düzenlemeyi planladı.

"Oyun, Set, Hırvatistan" geçtiğimiz hafta Zagreb'de düzenlendi ve çocuklar için spor tesisleri inşa etmek üzere para toplandı.

Cilic ve aralarında ülkenin geçen yıl Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda finale yükselen takımının da bulunduğu Hırvatistan'ın en iyi 30 sporcusu çiftler müsabakasında mücadele ederken 2,000 taraftar salonu tıklım tıklım doldurdu.

Hayırseverlik günü

Cilic, Real Madrid'in süperstarı Luka Modric ile eşleşti ancak Juventus'tan Mario Mandzukic tarafından geride bırakıldıkları ortaya çıktı.

Üç yıl önce Arthur Ashe İnsani Yardım Ödülü'nü alan Cilic, "Luka gerçekten çok iyi," dedi. "Harika bir öngörüsü ve harika bir hissiyatı var. İnanılmaz şutları vardı. Ama Hırvatistan'dan bir gençle turnuvayı kazanan Mandzukic'ten de bahsetmeliyim.

"Finalde onlara kaybettik ama daha iyi olduğumuzu ve kazanmamız gerektiğini söylemeliyim ama yine de kupayı gelecek yıl alacağız," diye ekledi Cilic gülerek.

Yakın gelecekte, önümüzdeki ay Wimbledon'da kupayı alacak.

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Kaynak: edition.cnn.com