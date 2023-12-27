Mariah Carey: Bryan Tanaka şarkıcıyla geçirdiği yedi yılın ardından 'dostane ayrılığı' doğruladı

Salı günü, dansçı ve kreatif direktör olan Tanaka, sosyal medyada süperstar şarkıcı ile yedi yılın ardından yollarını ayırdıklarını paylaştı.

Tanaka, doğrulanmış Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Karışık duygularla, birlikte geçirdiğimiz yedi olağanüstü yılın ardından Mariah Carey'den dostane bir şekilde ayrılmamla ilgili bu kişisel güncellemeyi paylaşıyorum" dedi. "Farklı yollara girme kararımız karşılıklı ve bu ayrı yolculuklarda ilerlerken, bunu derin bir saygı ve paylaştığımız paha biçilmez zaman için ezici bir minnettarlık duygusuyla yapıyoruz. Yarattığımız anılar ve sanatsal işbirliklerimiz sonsuza dek kalbime kazınacak."

40 yaşındaki eski yedek dansçı, 2006 yılında Carey'nin "The Adventures of Mimi Tour "unun bir parçasıydı. İkilinin 2016 yılında çıkmaya başladıkları, ertesi yıl kısa bir ayrılık yaşadıkları ve daha sonra yeniden bir araya geldikleri bildirildi.

Tanaka yaptığı açıklamada Carey için güzel sözler sarf etti.

"Mariah'nın ailesine olan bağlılığı ve sanatına olan bağlılığı, ortak yolculuğumuz sırasında bize ilham verdi" diye yazdı. "Mariah'ya ve sıcaklığı ve nezaketiyle hayatımı kelimelerin anlatamayacağı kadar zenginleştiren inanılmaz çocuklarına olan sevgimi ve minnettarlığımı ifade etmek istiyorum."

Tanaka ayrıca bu "hassas" dönemde "anlayış, mahremiyet ve saygı" istedi.

"Hayranlarımdan gelen sevgi ve destek seli bir güç kaynağı oldu ve bana moral vermeye devam eden bu teşvik için son derece minnettarım," diye yazdı. "İlham, dans ve yaratıcı sanatlara olan tutkumun ilerleyen bölümlerde yankı bulacağını bilerek yolculuğuma devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

Tanaka'nın Carey ile ilişkisi 2016 yılında yayınlanan "Mariah's World" adlı reality dizisinin bir parçasıydı.

CNN yorum için Carey'nin temsilcilerine ulaştı.

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Kaynak: edition.cnn.com