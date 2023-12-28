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Maria Sharapova, karmaşık bir mirasa sahip nihai yarışmacı

Maria Sharapova'yı akranlarının çoğundan ayıran şey zihinsel dayanıklılığıydı. Daha yetenekli, kortta daha zarif hareket eden oyuncular olabilirdi, ancak çok azı onun ruhuyla boy ölçüşebilirdi. O nihai bir yarışmacıydı.

 and  Hanna Hofmann
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Maria Sharapova, karmaşık bir mirasa sahip nihai yarışmacı

Ancak 32 yaşında, yüzyılın en tanınmış atletlerinden biri parlak kariyerine son vermek zorunda kaldı. Artık dünyanın en iyisi değildi ve daha da önemlisi, özellikle son iki yıldır kendisine sürekli eşlik eden ağrılara daha fazla dayanamayacaktı.

Henüz 17 yaşındayken Wimbledon'ı kazanarak kamuoyunun dikkatini çekmesinden bu yana geçirdiği sakatlıkların bedeli ağır olmuştu.

Sharapova'nın söylediğine göre, günlük işlere devam edemeyeceğini fark etmesi geçen yılki Amerika Açık'ta, bir maçtan 30 dakika önce tendonların "ip gibi yıprandığı" omzundaki ağrıyı uyuşturması gerektiğinde gerçekleşti.

"O gün korta adım atmak bile son bir zafer gibi geldi, oysa zafere giden yolda sadece ilk adım olmalıydı," diye yazdı emekliliğini açıklarken, belki de moda dergilerinde, Vogue ve Vanity Fair 'de ne kadar sık yer aldığı düşünüldüğünde uygun bir şekilde. "Bunu merhamet kazanmak için değil, yeni gerçekliğimi resmetmek için paylaşıyorum: Vücudum dikkat dağıtıcı bir unsur haline gelmişti."

Emekliliği sürpriz olmadı. Ocak ayında Avustralya Açık 'ta bir grand slam'de üst üste üçüncü kez ilk turda yenilgiye uğradığında yazı duvara asılmıştı. Ancak oyunun en büyük savaşçılarından biri havlu atmış gibi görünmek istemezdi. Kendi deyimiyle, veda ediyordu.

MELBOURNE, AVUSTRALYA - 21 OCAK: Rus Maria Sharapova, 21 Ocak 2020 tarihinde Avustralya'nın Melbourne kentindeki Melbourne Park'ta düzenlenen 2020 Avustralya Açık'ın ikinci gününde Hırvatistan'dan Donna Vekic'e karşı oynadığı Tek Kadınlar ilk tur maçı sırasında izliyor. (Fotoğraf: Hannah Peters/Getty Images)

Sharapova tenisi dünyada 373. sırada bıraktı ve itibarı zedelendi. O yıl 1 Ocak'a kadar yasal olan bir kalp hastalığı ilacı olan meldonyum testinin 2016'da pozitif çıkması nedeniyle aldığı 15 aylık men cezası, kariyerinin son yıllarına damgasını vurdu.

Başlangıçta iki yıl men cezası alan Sharapova, temyiz başvurusunda idari bir hata olduğunu ve cezanın "adil olmayan bir şekilde ağır" olduğunu savundu ve Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) oyuncuyu "kasıtlı doping yapan" olarak adlandırmanın yanlış olacağı sonucuna vardı.

Ancak 2017'de spora döndüğünden beri Sharapova eski büyüsünü bulamadı. Kariyerinin son tekler şampiyonluğunu Ekim 2017'de Tianjin Açık'ta elde etmesine rağmen, cezadan döndüğünden beri hiçbir zaman ilk 20'ye giremedi.

Halihazırda kazandığı beş grand slam şampiyonluğuna yenilerini eklemekten söz ediyordu ancak uyluk, sol kol ve daha da önemlisi kariyeri boyunca yaşadığı omuz sakatlıkları, kadın oyununun en iyilerine meydan okuma umutlarını yok etti.

Sharapova daha önce de sakatlıklarla mücadele etmişti. 2008 yılında geçirdiği omuz sakatlığı kariyerini tehdit etmişti. Daha sonra iyileşme sürecinde kolunun "düşecekmiş" gibi hissettiğinden bahsetti ancak 2012'de kariyer grand slam'ini tamamlayarak bunu başaran sadece 10. kadın oldu ve Londra'da Olimpiyat gümüşü kazandı. Bir zamanlar kendisini "buzdaki bir ineğe" benzettiği bir zeminde 2012 ve 2014'te kazandığı Fransa Açık zaferleri özellikle etkileyiciydi.

Sakatlıkları bu kadar ağır olmasaydı belki Rus sporcu daha da fazlasını başarabilirdi.

Tıpkı Avustralya Açık'ta Meldonium testinin pozitif çıkması nedeniyle aldığı uzaklaştırma cezasının, onun mirasından söz edenlere sonsuza dek eşlik edecek olması gibi, keşkeler her zaman olacaktır.

Yine de Sharapova korttaki başarıları ve ebeveynleri Yuri ve Yelena'nın tek çocuklarının başarısı için nasıl her şeylerini ortaya koyduklarının olağanüstü hikayesiyle de hatırlanacak.

Sharapova, Avustralya Açık'ta doping testini geçemediğini duyurmak için Los Angeles şehir merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Beş kez grand slam şampiyonu olan Maria Sharapova 26 Şubat 2020 tarihinde 32 yaşında tenisten emekli olduğunu açıkladı.
Rus oyuncu, 2004 yılında Wimbledon finalinde Serena Williams'ı 6-1 6-4 yenerek ün kazanmıştır.
Wimbledon'ın en genç üçüncü kadın şampiyonu olduğunda sadece 17 yaşındaydı.
Daha büyük başarılar da gelecekti. Dünya sıralamasında zirveye yükselen Sharapova, 2006 yılında Amerika Açık'ta Justine Henin'e karşı kazandığı zaferle ikinci grand slam şampiyonluğunu elde etti.
Üçüncü büyük zaferi 2008 Avustralya Açık'ta Sırbistanlı Ana Ivanovic'i finalde mağlup ettiğinde geldi ve turnuva boyunca tek bir set bile kaybetmedi.
Başarılarına rağmen Sharapova kariyerinin ilk dönemlerinde sakatlıklarla da mücadele etti ve sonunda 2008'de ameliyat gerektiren bir dizi omuz sorunu yaşadı. Burada, 2011 yılında Tokyo'daki Torya Pan Pacific Open'da Petra Kvitova ile karşılaştığı sırada tedavi görüyor.
Fransa Açık'ta iki kez yarı finalde, üç kez de çeyrek finalde elenen Sharapova, 2012'de Roland Garros'ta İtalyan Sara Errani'yi yenerek dört büyük şampiyonluğun tamamını elde etti.
Rus tenisçinin 2014 finalinde Simona Halep'i yenerek Paris'teki ikinci şampiyonluğuna ulaşması uzun sürmedi. Ancak bu Sharapova'nın kariyerindeki son grand slam zaferi olacaktı.
Geri dönüşünü Nisan 2017'de Stuttgart Açık'ta yaptı ve İtalya'dan Roberta Vinci'ye karşı men cezasından sonraki ilk maçını kazandı.
Sharapova grand slam dönüşünü 2017 Amerika Açık'ta dördüncü tura ulaşarak yaptı. Büyüklerde kariyerinin başındaki zirvelere ulaşamadı ve en iyi sonucunu 2018'de Fransa Açık'ta çeyrek final oynayarak aldı.
Fotoğraflarla Maria Sharapova'nın tenis kariyeri

Sharapova'nın babası, eski dünya 1 numarası Martina Navratilova'nın genç Sharapova'ya yurtdışında eğitim almasını tavsiye etmesinin ardından cebinde 700 dolarla kızıyla birlikte Rusya'nın Soçi limanından Florida'ya gitti.

Vize sorunları ve yeni bir dil öğrenme zorunluluğu nedeniyle iki yıl boyunca annesinden ayrı kalan Sharapova, kortta ilerlemeye devam ederek yedi yaşında Nick Bollettieri'nin tenis akademisine katıldı. Daha 11 yaşındayken Nike ile anlaşmış ve 10 yıl içinde üç grand slam kazanmıştı.

İnsanların dikkatini çeken Sharapova'nın zihinsel dayanıklılığı oldu.

Bollettieri bir keresinde eski öğrencisi için "Zihni inanılmazdı," demişti. "Başarısız olmak aklının ucundan bile geçmezdi."

Sibirya'da doğan bu çelimsiz çocuğun bir zamanlar dünya çapında bir yıldıza dönüşmesine de yardımcı olan bu cesaret, ihtişam nedeniyle çoğu zaman göz ardı edildi.

Başarıları çok önemli: 36 şampiyonluk, WTA sıralamasında zirveye ulaşan ilk Rus kadın, Wimbledon tekler şampiyonluğunu kazanan en genç üçüncü kadın.

Kariyerini yaklaşık 39 milyon dolar para ödülü ve cirolardan ve çeşitli ticari girişimlerden kazandığı milyonlarla bitirdi. Forbes onu 11 yıl üst üste dünyanın en çok kazanan kadın sporcusu seçti.

Kariyerinin son maçını 2020 Avustralya Açık'ta oynadı. Sakatlıklarla boğuştuğu bir yılın ardından Sharapova, Melbourne'deki ilk turda Hırvat Donna Vekic'e yenildi.

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Kadınlar turunda onun şöhretiyle yarışabilecek tek kişi kim? En büyük rakibi Serena Williams. Ancak kortta, 23 kez grand slam kazanan Williams'ın baskın olduğu ve 22 maçın 20'sini kazandığı tek taraflı bir yarışmaydı.

Williams'ı 2004 Wimbledon finalinde yenerek yıldızlaşmasını sağlayan zafer, Sharapova'nın Amerikalıya karşı zirvesi oldu.

Çarşamba günü sosyal medyada Williams'tan herhangi bir övgü gelmedi. Gerçekten de akranlarından çok azı onun emekliliği hakkında yorum yaptı. Bunun bir açıklaması belki de Sharapova'nın "savaş alanımda arkadaş edinmekle ilgilenmiyorum" diye yazdığı otobiyografisinde bulunabilir.

Soyunma odasında çok az gözyaşı dökülebilir, ancak Sharapova emeklilik yazısında sporu özleyeceğini itiraf etti. "Hayatımı tenise verirken, tenis bana bir hayat verdi" dedi.

Sporda bölücü bir figür olarak arkasında karmaşık bir miras bırakıyor. Ama aynı zamanda inatçı bir karakter, asla pes etmeyen ve mükemmel oyuncularla dolu bir çağda çok şey başaran bir oyuncu olarak da hatırlanacak.

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Kaynak: edition.cnn.com

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