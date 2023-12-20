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Maria Sharapova doping yasağından sonraki ilk büyük maçında ABD Açık seyircisini büyüledi

Sharapova ABD Açık'ın açılış maçında dünya 2 numarası Simona Halep'i üç sette yendi

Rus eski 1 numara büyük yarışmalara geri dönüyordu

Rus tenisçi, çevikliğini güç ve atletizmle birleştiren baskın bir performans sergileyerek Rumen tenisçiyi üç sette de alt etti ve Halep'in tüm çabalarına rağmen son seti de aldı.

30 yaşındaki Sharapova'nın zihinsel oyunu, heyecan verici maç boyunca gerildi, çığlık attı ve nihayetinde kaybedeceği yarışmaya giden yolu güçlendirdi.

Yakın ABD Açık tarihinin en heyecanlı ilk tur maçlarından birinde Rus tenisçi rakibine karşı galibiyet serisini sürdürdü - daha önce yarım düzine karşılaşmada Halep'e hiç kaybetmemişti.

İki saat 43 dakika süren maçın büyük bölümünde üstünlük kuran ve üstün oynayan Halep, pes etmeyi reddetti ve Sharapova'nın servisini ikna edici bir şekilde kırdığı ikinci sette 4-2 gerideyken başlayarak setleri geri aldı.

Halep ikinci sette üst üste beş oyun kazanmak için derinlere indi, ancak öyle olmadı ve Sharapova, güçlü bir Sharapova yanlısı kalabalığın önünde maçı yoğun bir üçüncü setle kapattı.

Sharapova final setinde sinirlerine hakim olurken, Arthur Ashe Stadyumu'na dönüşü sırasında kalabalığın Rus tenisçiyi sesli bir şekilde teşvik etmesinden de beslenerek yorgunluk hissetmeye başladı.

Halep'in Sharapova'ya son puanı vermek için zorlanmadan yaptığı son hatanın ardından Rus tenisçi dizlerinin üzerine çöktü.

Sharapova ikinci turda 59. sıradaki Macar Timea Babos ile karşılaşacak.

'Prime time, bebeğim'

Maçın ardından Sharapova, kendisini rekabetin en üst seviyesine geri götüren çabaya duygusal bir övgüde bulundu.

"Bazen neden bu kadar çok çalıştığınızı merak edersiniz ve işte tam da bu yüzden."

Sharapova, Halep'le olan rekabetinin, bir yıldan uzun bir süredir büyüklerde oynadığı ilk maça ekstra bir heyecan kattığını da sözlerine ekledi.

"Birbirimize çok saygı duyuyoruz ve ikimiz de kurayı gördüğümüzde bunda ekstra bir şey vardı."

Bu galibiyet Sharapova'yı Arthur Ashe'de 18-0'a taşıdı.

"En iyi zaman bebeğim. Bunu seviyorum. Gece maçı olacağını öğrendiğimde, bunlar uğruna oynadığınız fırsatlar... Her anı kucaklıyorum ve seviyorum."

Maç boyunca parıldayan göz alıcı elbisesine atıfta bulunan Sharapova, ihtişamın cesareti gizlediğini söyledi.

"Bu Swarovski kristallerinin ve küçük siyah elbiselerin ardında, bu kızın çok büyük bir cesareti var ve hiçbir yere gitmiyor."

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Forma geri dön

Mart 2016'da Sharapova meldonyum testinin pozitif çıktığını açıkladı. Başlangıçta Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından kendisine iki yıl men cezası verildi, ancak temyiz üzerine bu ceza 15 aya indirildi.

Rus eski dünya 1 numarasının sıralaması, zorunlu yokluğu sırasında 146 numaraya kadar düşmüştü; öyle ki ABD Açık'ın ana çekilişine katılacak kadar iyi değildi ve wild card ile katılması gerekiyordu.

Mayıs ayında Fransa Tenis Federasyonu Sharapova'nın Fransa Açık'a wild card ile katılmasına izin vermedi. Bu kararın ardından Sharapova, ana kura wild card'ı talep etmek yerine Haziran ayının son haftasında Wimbledon elemelerine katılmayı tercih etti.

Bu geceden önce, 2016 Avustralya Açık'tan bu yana altı maç kazanıp üç maç kaybederek yasaktan bu yana sadece dokuz maç oynamıştı.

Elde ettiği bu büyük galibiyetle, yokluğu artık geride kalmış gibi görünüyor. Bu maça dayanarak, en iyi formuna geri döndüğünü söyleyebiliriz. Ancak maç sonrası verdiği bir röportajda da söylediği gibi, bir başka Major turnuvaya katılmayı düşünmeden önce "hala kat etmesi gereken uzun bir yol var".

Tenis hayranları ve spor yazarları onun en iyi haline döndüğü konusunda hemfikir.

Spor yazarı Tim Cowlishaw onun "her zamankinden daha iyi hareket ettiğini ve 2 numaralı seribaşını geride bıraktığını" söyledi. Kimin maça ihtiyacı var ki?"

Taraftarlar, "elektrikli" bir açılış gecesi sırasında onun "parlak performansını" kutladılar.

Son büyük şampiyonluğunu 2014 yılında Fransa Açık'ı kazanarak elde etmişti. Sharapova 2006'da Amerika Açık'ı kazanmış, 2005 ve 2012'de de yarı finale yükselmişti.

On yıldan uzun bir süredir çeşitli sağlık sorunları için kullandığı kalp ilacının 1 Ocak 2016'dan itibaren Dünya Anti-Doping Ajansı'nın yasaklılar listesine eklendiğini fark etmediğini söyledi.

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CNN'den Jill Martin bu makalenin hazırlanmasına katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com