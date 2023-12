Maren Morris ateşli yeni EP'si 'The Bridge' ile country müziğe damga vuruyor

Teksas doğumlu şarkıcı Cuma günü "The Bridge" adlı EP'si kapsamında "The Tree" ve "Get The Hell Out Of Here" adlı iki yeni şarkı ve müzik videosu yayınladı.

Şarkılar Morris'in country müziğin günümüzdeki durumuna dair hislerine bir bakış sunuyor; "The Tree" şarkısında Morris "ağaca balta vurduğunu, köklerdeki çürümenin sorunun kökü olduğunu, ama suçu bana atmak istiyorsun, herkesin yapması gerekenden daha uzun süre buralarda takıldım" diyor.

Her iki şarkının müzik videoları da ortak bir anlatıya sahip ve her ikisi de çeşitli yıkım durumlarından geçen küçük bir kasabayı oluşturan oyuncak ev büyüklüğündeki evler ve işyerlerinden oluşan sahte ve bayat görünümlü bir toplulukta geçiyor.

Hatta mekânı "gün doğumundan gün batımına kadar mükemmel bir küçük kasaba" olarak tanımlayan bir tabelanın yanı sıra Jason Aldean'ın kutuplaştırıcı şarkısı "Try That in a Small Town "a ve Morris'in daha önce onunla yaşadığı kamuoyu önündeki tartışmaya gönderme yapan "Go Woke Go Broke" yazılı başka pankartlar da var.

"Get The Hell Out Of Here "da Morris, "Elimden gelenin en iyisini yapıyorum, Ama burada ne kadar çok takılırsam, O kadar az umurumda oluyor," diyerek country türünden bir bütün olarak kaçmayı planladığını ima ediyor.

"The Tree "deki diğer anlamlı sözler, Morris'in "bir yalancıya gerçeği haykırmaktan, Çiçeklerle savaşmaya çalışarak on bin saat harcamaktan, Ağaç zaten yanarken" nasıl bıktığını gösteriyor.

Cuma günü yayınlanan bir röportajında Morris, country müzikle ilgili LA Times 'a, "Onu yakıp kül etmek ve yeniden başlamak isterdim. Ama benim yardımım olmadan kendi kendini yakıyor."

Grammy ödüllü sanatçı için sırada ne olduğuna gelince, eğer "Get The Hell Out Of Here" şarkısında birlikte çalıştığı kişi bir gösterge ise, bu daha pop esintili bir şey olabilir. Morris bu parçayı Taylor Swift'le yarattığı pop büyüsüyle tanınan prodüktör Jack Antonoff ile kaydetti. Yayına göre Morris ve Antonoff şu anda yeni bir uzunçalar üzerinde çalışıyor.

