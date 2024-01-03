Marcus Smart Boston Celtics'in Miami Heat'i 2. Maçta yenmesine yardım etmek için geri döndü

Smart serinin açılış maçını sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı ancak 2. Maçta intikamını alarak geri döndü ve 40 dakikalık bir ustalık gösterisinde 24 sayı, 12 asist, dokuz ribaunt ve üç top çalmayla oynadı.

"Çok heyecanlıydım. Takım arkadaşlarımla birlikte sahada olamadığım ve onlarla birlikte savaşamadığım için kendimi kötü hissettim," diyen Smart maçtan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada 1. Maçtaki yokluğundan bahsetti.

"Gerçekten iyi bir Miami Heat takımına karşı oynuyoruz. Dinlenmeliyim, sağlığıma kavuşmalıyım, bazı şeyleri izleyip görmeliyim ve bu maçı oynamak için sahaya çıkmalıyım."

Celtics maça yavaş başladı ve Smart ve takım arkadaşları işe koyulmadan önce 10-0 geriye düştü.

Jayson Tatum 27 sayı, beş ribaund ve beş asistle iyi bir performans sergilerken takım arkadaşı Jaylen Brown 24 sayı ve sekiz ribaund ekledi.

Boston ayrıca NBA'in Covid-19 protokolleri nedeniyle ilk maçı kaçırdıktan sonra maçın başlamasına saatler kala oynamaya uygun görülen Al Horford'un dönüşüyle de moral buldu.

'Bizi utandırdılar'

Mağlubiyete rağmen Miami'den Jimmy Butler 29 sayı ve altı ribauntla tüm skorerlere liderlik etti ancak etkileyici Smart onun oyununu biraz sekteye uğrattı.

Butler maçtan sonra gazetecilere "Daha kötüsü olamaz diye bakıyorum," dedi. "Kendi sahamızda bizi mahvettiler.

"Sanırım bunu kendi sahalarında yaparlarsa, olması gerekiyordu, ama bunu bir daha yapacağımızı sanmıyorum.

"Bizi utandırmaya çalıştılar. Bizi utandırdılar. Bence bunun farkına varmalıyız, bunu yakıt olarak kullanmalıyız, ne derseniz deyin ama onlar gibi topu sayıya çevirebilen ve durdurabilen gerçekten iyi bir takıma karşı oynarken oyunun kontrolden çıkabileceğini fark etmeliyiz.

"Genel olarak daha iyi olmalıyız. Oraya gidip kazanmak için yapmamız gereken zor bir iş var ama onlar bunu başardıysa biz de başarabiliriz."

Boston Cumartesi günü oynanacak 3. Maça ev sahipliği yapacak.

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Kaynak: edition.cnn.com