Marcus Ericsson Indianapolis 500'ü yeniden başlatmanın ardından finişe doğru sprint atarak kazandı

Ericsson 5 tur kala 3 saniye öndeydi ve Jimmie Johnson duvara çarpıp kırmızı bayrakla yarışı geçici olarak durdurup finişe doğru son bir sprint başlattığında galibiyete uçuyordu.

Yeniden başlayan yarışta Ericsson, kendisine yaklaşan Pato O'Ward ile mücadele ederek kariyerinde ilk kez yarışı kazandı.

Yarış sonrası bir röportajda Ericsson, yeniden başlatma için yeniden odaklanması gerektiğini ancak yine de damalı bayrağı alabileceğini bildiğini söyledi.

"Onları geride tutmak için her şeyi yapmak zorundaydım" dedi. "Buna inanamıyorum, çok mutluyum."

Ericsson, yarışın sonlarına doğru Yeni Zelandalı Scott Dixon'ın yaptığı feci bir hatanın ardından liderliğe yükseldi.

Pol pozisyonunda başlayan Dixon, Indianapolis Motor Speedway'deki en güçlü araçla muhtemel kazanan olarak görünüyordu, ta ki son pit stopunda yaptığı hız ihlali onu kazanma pozisyonundan edene kadar. Pazar günü 200 turun 95'ine liderlik eden Dixon, Al Unser'i geçerek Indy 500 tarihinde tüm zamanların tur lideri olarak teselli buldu.

IndyCar'a geçmeden önce 2015'ten 2018'e kadar Formula 1'de yarışan Ericsson, Kenny Bräck'ın 1999'daki şampiyonluğunun ardından Indy 500'ü kazanan ikinci İsveçli oldu.

Aralarında yarışı 7. sırada bitiren dört kez kazanan Helio Castroneves'in de bulunduğu yedi eski kazananla mücadele etti.

Adını yarış alanının tamamladığı 500 milden alan "The Greatest Spectacle in Racing" IndyCar Serisinin en önemli etkinliğidir ve ilk kez 1911 yılında düzenlenmiştir. Yarış alanı Indianapolis Motor Speedway'dir - 2,5 mil uzunluğundaki oval 18 delikli bir golf sahasını çevreleyecek kadar büyüktür ve 257.325 daimi oturma kapasitesiyle dünyanın en yüksek kapasiteli spor alanıdır.

Bu yıl, Covid-19 salgınının geçen yılki yarışı düşük bir kalabalıkla sınırlamasının ve 2020'de tüm taraftarların katılmasını engellemesinin ardından tüm bu seyircilerin geri dönüşüne sahne oldu.

Indy 500, Formula 1'in Monaco Grand Prix'sinden sonra ve NASCAR'ın Charlotte, Kuzey Carolina'daki Coca-Cola 600'ünden önce gelen üç bölümlük elit motor yarışlarının Pazar günkü 2. ayağıydı.

CNN'den Issy Ronald bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com