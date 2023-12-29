Marc Marquez'in MotoGP tahtının arkasındaki güç

Marquez nispeten kısa kariyerinde rekor üstüne rekor kırdı ve milyonlarca dolarlık bir MotoGP motosikletinin selesinde neyin mümkün olduğunu yeniden tanımladı.

26 yaşındaki Katalan'ın birinci sınıfta geçirdiği süre boyunca Hernandez onun gölgesi oldu. Herhangi bir MotoGP hafta sonunu izlediğinizde, 44 yaşındaki nazik adam elinde pano, Marquez'in kulağına tavsiyeler fısıldıyor ve garajdaki yoğun aktiviteyi onun etrafında yönetiyor. İkili ayrılmaz bir ikili gibi görünüyor; kopmaz bir bağa sahip arkadaşlar.

Marquez'in kendisi de İspanyol arkadaşı için bariz bir sevgiyle konuşuyor. "Onunla 2011'de çalışmaya başladım," diyor birçok kez şampiyon olan Marquez CNN Sport 'a. "Elbette bu süre içinde harika anlar da oldu, kötü anlar da ama o benim baş teknisyenim değil, arkadaşım gibi."

Bir evlilik gibi

Ancak çoğu arkadaş, bir dünya şampiyonunun baş mühendisi olarak hem iyi hem de kötü polis rolünü oynamak zorunda değil.

CNN Sport'a konuşan Hernandez, "Mesele şu ki, kişisel ilişkilerinizi ayırmanız gerekiyor" diyor.

"Başladığımda yarışçıyla arkadaş olmak istemiyorum çünkü bu bir iş, profesyonel bir dünyadayız. İyi bir arkadaş olsanız da olmasanız da, bir şampiyonla ya da herhangi bir biniciyle birlikteyseniz, sonuç almak isterler."

Kişiliğin hiçbir önemi yok, diyor: "İyi biri olabilirsiniz, komik biri olabilirsiniz ama sonuçta işinizi iyi yapmıyorsanız...", Hernandez gülümsüyor, ıslık çalıyor ve başparmağıyla bir hareket yapıyor, "oyun dışı kalırsınız."

Ekip şefi, aralarındaki özel bağ için Marquez'e teşekkür edecek kadar cömert.

"Bir sürücüyle 10 yıl boyunca birlikte olabilirsiniz ama asla arkadaş olamazsınız, aranızdaki ilişki sadece profesyoneldir. Marc ile durum farklı," diyor Hernandez.

"Ama bu, çalışırken her şeyin doğru olduğu anlamına gelmiyor; çoğu zaman kavga ediyoruz, çoğu zaman bir şeyi yapmanın en iyi yolunun ne olduğunu arıyoruz ve çoğu zaman aynı fikirde değiliz ... ama bu işin bir parçası."

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MotoGP padokunun önde gelen seslerinden biri ve etkili MotoMatters sitesinin editörü olan gazeteci David Emmett, Hernandez ve Marquez arasındaki ilişkinin gelişmesini izledi.

CNN Sport'a konuşan Emmett, "Bu gerçekten başarılı bir evlilik gibi" dedi. "Marc Santi'ye güveniyor ve Santi de Marc'ın fikirlerine açık. Her gün saatlerce verileri inceliyor, hem pistte hem de evde yarışın her yönünü geliştirmenin yollarını tartışıyorlar.

"Birlikte kazanıyorlar ve birlikte kaybediyorlar, övgüyü de suçlamayı da birlikte kabul ediyorlar."

Yarış böceği

Hernandez mühendislik dünyasının içine doğdu - babası tamirci olarak çalışıyordu - ve çocukken scooter yarışlarına katıldı. Kardeşi İspanya şampiyonasında yarışmış ama genç Hernandez MotoGP'den çok futbolla ilgilenmiş. Futbolu işi için bir benzetme olarak ne kadar sık kullandığı dikkat çekicidir.

Yavaş yavaş motosiklet merakı başladı. Sonra genç bir delikanlıyken şansı yaver gitti.

Tamirci olmak için okurken ve bir dükkanda çalışırken, efsanevi süspansiyon üreticisi Showa'da çalışmak için bir fırsat çıktı.

"Çıraklık yapacak ve süspansiyonla ilgili her şeyi öğretecek genç bir adama ihtiyaçları vardı ve ben de dünya şampiyonasında çalışan bazı kişileri tanıdığım için şanslıydım ve bana bu fırsatı verdiler. Ve işte şimdi buradayım."

MotoGP takvimi zorlu bir takvim. Beş kıtada düzenlenen 19 yarışla, takımlar bir sezon boyunca 76.000 milden (123 kilometre) fazla yol kat ediyor.

Bu herkesi zorlamaya yeter ve Hernandez de bunun zor olabileceğini kabul ediyor.

"Bir kızım var, o Londra'da yaşıyor, ben Barselona'dayım; ama sadece kızım değil, eşim, babam, erkek kardeşim, amcalarım, tüm ailem var, buna ihtiyacınız var."

Barselona'da yaşayan Hernandez yarışlar arasında fırsat buldukça eve gitmeye çalışıyor ama bu her zaman mümkün olmuyor.

"Duruma göre değişiyor: örneğin sezonun son üç yarışında, Asya'da, ileri gidiyorsunuz çünkü arka arkaya üç hafta uzakta oluyorsunuz" diye açıklıyor.

"Şu anda, bir hafta ya da beş günlüğüne bile olsa yarışlar arasında eve gitmeyi tercih ediyorum. Elbette daha gençken kalmak isterdim çünkü her şey yeni ama 22 yıl sonra o kadar da değil."

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Mühlet yok

Sezon dışında bile çok az soluklanma var.

Kasım ayında sezon sonrası bir test yapılacak, takımın performansı analiz edilecek ve bir sonraki şampiyonaya hazırlık için Japon mühendislere brifing verilecek.

Ancak Hernandez dinlenmenin hayati önem taşıdığını söylüyor.

"Tıpkı sürücüler gibi," diyor. "Durmak zorundalar, spor salonuna devam edemezler, her gün fiziksel kondisyonlarını koruyamazlar, çünkü aynı zamanda iyileşmeleri de gerekiyor.

"Ben de öyle, yani iki ya da üç hafta ara vermeniz, ailenizle, arkadaşlarınızla eğlenmeniz gerekiyor, çünkü bu iş çok büyük bir fedakarlık, çünkü ailenizle arkadaşlarınızla hiçbir şey yapmıyorsunuz, bu nedenle pilleri yeniden şarj etmek için bu zaman çok önemli."

Marquez dönemi Honda için altın bir dönem oldu ve üretici sporu domine ediyor. Ancak Hernandez'e göre başarı sadece baskıyı artırıyor.

"Futbolda olduğu gibi, ligi, şampiyonayı, Avrupa ligini, her şeyi kazanmak zorunda olan bir takımla çalışıyorsanız, hiçbir şey kazanamazsanız bu bir felakettir.

"Burada da durum aynı. Marc gibi bir sürücüyle çalışıyorsanız, her yıl sezona ilk beşte bitirmeyi değil, dünya şampiyonasını kazanmayı düşünerek başlarsınız. Hedefinize ulaşamadığınız her zaman, bu iyi bir sonuç değildir."

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Kazanma baskısı

Hernandez bir yarıştan sonra sonucu bağlamı içinde görmenin hayati önem taşıdığına inanıyor, ancak baskının da önemli olduğunu söylüyor.

"Elbette yarıştan sonra büyük resme bakmak zorundasınız çünkü pek çok şey olabilir, belki üçüncü bitirirsiniz ama bu oldukça iyidir çünkü belki pek çok kaza ya da sakatlık olabilir, pek çok şey olabilir.

"Ancak Marc gibi bir sürücüyle birlikte olduğunuzda tek bir şey vardır: kazanmak. Ama bu baskıyı hissetmediğim an eve gitmem gerekiyor, burada olamam."

İki tekerlekli yarışlar doğası gereği hava koşullarından büyük ölçüde etkilenir. Nisan ayında Austin'de düzenlenen MotoGP of the Americas'ta takımlar farklı günlerde ıslak, kuru ve rüzgarlı koşullarla karşı karşıya kaldı.

Peki bir ekip böyle bir hava tahminiyle karşı karşıya kaldığında ne olur?

"Evet, 'f***' diyorsunuz," diye gülüyor Hernandez. "Mesele şu ki, motosiklet asla mükemmel değildir. Her zaman geliştirmek, iyileştirmek, iyileştirmek istersiniz ve 10 gününüz olsa bile, bir güne daha ihtiyacınız vardır.

"Bu bir yarış hafta sonunda da aynıdır. Yarın belki de tüm seanslar ıslak zeminde ve Pazar günü kuru zeminde yapılacaksa, motosiklet ayarlarını yapmak için yalnızca iki seansınız var demektir.

"Hava durumunu idare etmeli ve hazır olmak için bugün bazı şeylerden fedakârlık etmeli ve lastikler, motosikletin kurulumu gibi en büyük şeylere odaklanmalısınız, bu yüzden tamam belki en iyi durumda gelmiyorsunuz, ancak Pazar günü neler yapabileceğimiz konusunda en iyi fikre sahip olmak için."

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Hernandez, her yarış haftasonunda ekip çalışmasının kilit önemde olduğunu belirtiyor.

"Benim işim, benim pozisyonum, biraz futboldaki antrenöre benziyor, ama antrenörün etrafında birçok insan var, çok sıkı çalışıyorlar ve bu olmadan imkansız.

"Benim gibi tek bir kişi işin yüzü ama o anda her mekaniker baskı altında. Motosikleti hızlı bir şekilde monte etmek zorundalar, hata yapamazlar. Motosikleti hazırlamaları, tamir etmeleri ya da son anda lastiği değiştirmeleri gerekiyor."

Emmett'e göre ekip şefinin rolü bir takımın potansiyel başarısı için son derece önemli.

"Santi Hernandez'in rolünün ne kadar önemli olduğunu abartmak zor. Harika bir ekip şefi, sürücünün motosikletin nasıl hissettiğine ve nasıl tepki verdiğine dair söylediklerini dinleyebilir ve bunları motosikleti daha hızlı hale getirmek için teknik değişikliklere dönüştürebilir. Bu da güven, iletişim ve çok güçlü bir ilişki gerektirir."

Marquez bu ilişkinin teknolojinin ötesine geçtiğini söylüyor. "Elbette teknik konular hakkında konuşuyoruz ama aynı zamanda zihinsel konularda, hayat hakkında da bana yardımcı oluyor ve bu profesyonel ilişki çok dostane bir ilişkiye dönüşüyor."

Şöhret

Hernandez MotoGP padokunda kendine özgü bir figür çiziyor, ancak CNN Sport'un röportajı sırasında Honda'nın basın sorumlusunun hafifçe azarlamasına rağmen, şöhretinin pistle sınırlı olduğunda ısrar ediyor.

"Pistte tabii ki, yani piste gelen insanlar MotoGP'yi takip ediyorlar ve eğer Marc'ı takip ediyorsanız ya da diğer sürücüleri takip ediyorsanız... takımı biliyorsunuz... yanınıza geliyorlar" diyor.

"Sonra evde, belki bir restorana gidiyorsunuz ve biri yanınıza geliyor ve MotoGP izliyor ve 'ah, Marc ile çalışıyorsun' diyor ve bu böyle devam ediyor.

"Ben yıldız değilim, biz bir takımız ve aynı yönde çalışmak zorundayız. Dediğim gibi, ben herkesin tanıdığı kişiyim ve insanlar her şeyi benim yaptığımı düşünüyor. Ama diğer tüm insanlar, yani arkadaki mühendisler ve birçok insan olmadan ben bir hiçim."

Padokta geçirdiği 22 yıldan ve herkesi sınırlarına kadar zorlayacak yorucu bir programdan sonra bile Hernandez, MotoGP'den uzak bir hayatın düşünülemeyeceğini söylüyor.

"Bu bir uyuşturucu," diye gülüyor. "Tamamen, İngilizce nasıl söylesem... bağımlıyım. Şimdi bu bağımlılıktan kurtulmak için hastaneye gitmem gerekecek gibi. Ama şimdilik bunu düşünmüyorum."

Gelecekte ne olursa olsun, Marquez CNN Sport'a Hernandez ile olan ilişkisinin devam edeceğini söyledi. "Şimdi yarışmayı bıraksam bile o benim hayatımdaki en iyi arkadaşlarımdan biri olacak."

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Kaynak: edition.cnn.com