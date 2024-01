Marc Marquez Tayland'da Fabio Quartararo'yu geride bırakarak MotoGP şampiyonluğuna ulaştı

Katalan sürücünün en yakın rakibi Ducati sürücüsü Andrea Dovizioso'nun sadece iki puan önünde yarışı bitirmesi gerekiyordu ve İtalyan sürücü hiçbir zaman Repsol Honda sürücüsünün neredeyse kaçınılmaz olan partisini bozacak kadar yaklaşamadı.

Yine de yarış hafta sonu Marquez için kolay geçmedi. Cuma günkü ilk antrenman seansında meydana gelen korkunç kaza, Cervera'lı sürücünün pistin sağlık merkezinden sedyeyle ayrılmasına neden oldu.

Kontroller için hastanede kısa bir süre kaldıktan sonra taburcu edildi, ancak son şampiyon, sıralama turlarında çok fazla zorladıktan sonra daha az dikkat çekici bir şekilde de olsa kendini tekrar çakılların içinde buldu.

Yarış da her zaman onun istediği gibi gitmeyecek gibi görünüyordu. Petronas Yamaha'nın genç çaylağı Fabio Quartararo, Marquez'in hemen arkasında pole pozisyonundan liderliğe yükseldi. İkili grubun önünde ilerlerken, Yamaha fabrika sürücüsü Maverick Viñales onları uzaktan takip ediyordu.

Bir süre için Marquez'in şampiyonluğu kolayca garantileyecek bir ikinciliğe bile razı olabileceği görüldü - sadece uzak bir dördüncü olan Dovizioso'nun iki puan önünde bitirmesi gerekiyordu. Ancak Honda fabrika sürücüsünün tarzı buna razı olmak değil.

İki tur kala, ilk premier sınıf galibiyetini arayan etkileyici Quartararo'ya meydan okumaya başladı ve Marquez son turda liderliği ele geçirdi ve geriye çok az geçiş fırsatı kaldı.

20 yaşındaki Fransız son virajda atak yapmaya çalışsa da Marquez karşılık verdi ve ikilinin arasında birkaç santim kala çizgiyi geçerek şampiyonluğu kazandı ve Dovizioso'nun 110 puan önüne geçti, geriye sadece 100 puan kaldı.

Marquez çizgiyi geçerken havayı çılgınca yumruklarken, ıssız Quartararo yakıt deposunun üzerine yığıldı. Uydu Yamaha sürücüsü bu sezon birkaç kez yaklaştı, ancak ilk MotoGP galibiyetini hala elde edemedi.

Valentino Rossi ve hayran kulübünün öncülük ettiği teatral kutlamalar MotoGP'ye damgasını vurdu. Marquez'i Chang Uluslararası Pisti'nin kenarında bir bilardo masası bekliyordu.

Yeni şampiyona smokinli bir tamirci tarafından bir ıstaka verildi ve sekizinci şampiyonluğunu simgeleyen sekiz topu köşedeki cebe yerleştirmeye başladı.

Dev bir 'sekiz top' ile masaya tırmanırken ve kükreyen Buriram kalabalığına el sallarken havaya altın parıltılar saçıldı.

Marquez yarıştan sonra gazetecilere "Şampiyonluğu kazanmak için çok güzel bir yoldu" dedi. "Son turda bunu düşünmemiş olsam bile! Tüm Repsol Honda Takımıyla birlikte parc fermé'ye varmak harikaydı; bunu tüm hayran kulübüyle ve güzel bir kutlamayla yapmak bir rüya."

"Her yıl özeldir," diye ekledi. "Şampiyonluk için mücadele etmek için her yıl her şeyi mükemmel tutmak kolay değil ve sakatlık nedeniyle çok zor bir kış geçirdim ama ben, takım ve HRC bunu iyi idare ettik. Şimdi bu duygunun biraz tadını çıkaracağız."

Marquez'in sadece 26 yaşında olduğunu unutmak çok kolay. Bu onun kariyerindeki 130. podyum, en üst MotoGP sınıfındaki 91. podyum ve 53. Grand Prix galibiyetiydi. Şu anda tüm zamanların birinci sınıf şampiyonluk kazanma sıralamasında efsanevi Giacomo Agostini (sekiz) ve Valentino Rossi'nin (yedi) ardından üçüncü sırada yer alıyor. Çok az kişi onun her ikisini de geçmesine karşı bahse girebilir.

Valentino Rossi'nin 2005'teki şampiyonluğundan bu yana ilk kez Katalan pilotun son şampiyonluğunu kazanmasına dört yarış kalmasına rağmen, bu sezon birbirine yakın ve heyecanlı yarışlara sahne oldu. Takip eden grup için sorun Marquez'in neredeyse her zaman kazanması ya da podyumda bitirmesi değil, hiçbir rakibin onun şampiyonluk iddiasını tehdit edecek kadar istikrarlı olmaması.

Quartararo, 182 puan geride yedinci sırada ve altıncı Valentino Rossi'nin iki puan gerisinde, belki de Marquez'in kesin hakimiyetini tehdit etmek için en iyi konumda olan kişi. Yamaha'nın Fransız sürücüye 2020'de fabrika seviyesine yakın bir paket vereceği bildiriliyor. MotoGP ağacının tepesindeki adamın şüphesiz dehasına meydan okumak için buna ihtiyaçları olacak.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com