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Marc Leishman: Golfçü Zika virüsü korkusuyla Olimpiyatlardan çekildi

Eşinin bağışıklık sistemiyle ilgili korkular nedeniyle karar

Zika küresel halk sağlığı acil durumu ilan edildi

Avustralya takımının misyon şefi oyuncunun hamlesini destekliyor

Oyunlara 100 günden az bir süre kala Leishman kararını Avustralya PGA aracılığıyla yaptığı bir açıklamayla duyurdu.

Eşi Audrey'nin bağışıklık sisteminin gücüne ilişkin endişeleri nedeniyle etkinlikten çekildiğini söyledi.

Açıklamada "Geçtiğimiz Nisan ayında çocuklarım ve ben eşimi toksik şok sendromu nedeniyle neredeyse kaybediyorduk" denildi.

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"O zamandan beri Audrey enfeksiyon kapmaya meyilliydi ve bağışıklık sisteminin yüzde 100 iyileşmesinden çok uzaktı.

"Audrey'nin doktoruna danıştık ve iyileşme sürecinin devam etmesi ve Zika virüsünün bulaşmasıyla ilgili potansiyel riskler nedeniyle turnuvaya katılmamak zor ama kolay bir karar oldu.

"Hastalığa ilk yakalandığında yanında olmak için 2015 Masters turnuvasında oynamayı kaçırdım ve sağlığını tehlikeye atma riskini göze alamam."

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Binlerce bebeğin gelişmemiş beyinlerle doğmasıyla bağlantılı olan sivrisinek kaynaklı bir virüs olan Zika, üç ay önce Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir halk sağlığı acil durumu olarak ilan edildi.

Virüs bebeklerde mikrosefali ile ilişkilendirilmiştir.

Avustralya PGA İcra Kurulu Başkanı Brian Thorburn, geçen yıl St Andrews Açık Turnuvası'nı play-off'ta kaybeden ve golfte dünya 35 numarası olan Leishman'ın kararını "uzun uzun düşündükten sonra" aldığını söyledi.

Thorburn, "12 ay içinde bir profesyonelin davet edilebileceği en önemli iki turnuva olan Masters ve Olimpiyatlardan çekilmek zorunda kalmak aceleyle verilmiş bir karar değildir" diye ekledi.

Avustralya takım şefi Kitty Chiller, organizasyonun "ailenin her zaman önce gelmesi gerektiğini" anladığını ve Leishman'ın Olimpiyatlara katılmama kararına saygı duyduğunu söyledi.

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Leishman'ın yerine çağrılabilecek oyuncular arasında Marcus Fraser, Matt Jones ve Scott Hend yer alıyor.

Leishman'ın Avustralyalı arkadaşı Adam Scott, Güney Afrikalı Louis Oosthuizen ve Charl Schwartzel ile Fiji'den Vijay Singh, 112 yıl sonra ilk kez golfün de programa dahil edildiği Oyunlara katılmamayı tercih etti.

Geçtiğimiz hafta, Güney Kore'nin Olimpiyat yıldızlarının Zika'nın yayılmasına tepki olarak açılış ve kapanış törenlerinde sivrisinekleri uzak tutmak için tasarlanmış böcek kovucu ile aşılanmış eşofmanların yanı sıra uzun pantolonlar ve blazer ceketler giyecekleri ortaya çıktı.

Masters 2016

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Kaynak: edition.cnn.com