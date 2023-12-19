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Marc Leishman: Golfçü Zika virüsü korkusuyla Olimpiyatlardan çekildi

Avustralyalı golfçü Marc Leishman, Zika virüsüne ilişkin endişeler nedeniyle bu yaz Rio'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunlarından çekildi.

 and  Anne Legman
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Avustralya PGA CEO'su, Marc Leishman'ın kararını "büyük ölçüde düşünerek" verdiğini söyledi..aussiedlerbote.de
Avustralya PGA CEO'su, Marc Leishman'ın kararını "büyük ölçüde düşünerek" verdiğini söyledi..aussiedlerbote.de

Öne çıkan hikayeler

Marc Leishman: Golfçü Zika virüsü korkusuyla Olimpiyatlardan çekildi

Eşinin bağışıklık sistemiyle ilgili korkular nedeniyle karar

Zika küresel halk sağlığı acil durumu ilan edildi

Avustralya takımının misyon şefi oyuncunun hamlesini destekliyor

Oyunlara 100 günden az bir süre kala Leishman kararını Avustralya PGA aracılığıyla yaptığı bir açıklamayla duyurdu.

Eşi Audrey'nin bağışıklık sisteminin gücüne ilişkin endişeleri nedeniyle etkinlikten çekildiğini söyledi.

Açıklamada "Geçtiğimiz Nisan ayında çocuklarım ve ben eşimi toksik şok sendromu nedeniyle neredeyse kaybediyorduk" denildi.

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"O zamandan beri Audrey enfeksiyon kapmaya meyilliydi ve bağışıklık sisteminin yüzde 100 iyileşmesinden çok uzaktı.

"Audrey'nin doktoruna danıştık ve iyileşme sürecinin devam etmesi ve Zika virüsünün bulaşmasıyla ilgili potansiyel riskler nedeniyle turnuvaya katılmamak zor ama kolay bir karar oldu.

"Hastalığa ilk yakalandığında yanında olmak için 2015 Masters turnuvasında oynamayı kaçırdım ve sağlığını tehlikeye atma riskini göze alamam."

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Binlerce bebeğin gelişmemiş beyinlerle doğmasıyla bağlantılı olan sivrisinek kaynaklı bir virüs olan Zika, üç ay önce Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir halk sağlığı acil durumu olarak ilan edildi.

Virüs bebeklerde mikrosefali ile ilişkilendirilmiştir.

Avustralya PGA İcra Kurulu Başkanı Brian Thorburn, geçen yıl St Andrews Açık Turnuvası'nı play-off'ta kaybeden ve golfte dünya 35 numarası olan Leishman'ın kararını "uzun uzun düşündükten sonra" aldığını söyledi.

Thorburn, "12 ay içinde bir profesyonelin davet edilebileceği en önemli iki turnuva olan Masters ve Olimpiyatlardan çekilmek zorunda kalmak aceleyle verilmiş bir karar değildir" diye ekledi.

Avustralya takım şefi Kitty Chiller, organizasyonun "ailenin her zaman önce gelmesi gerektiğini" anladığını ve Leishman'ın Olimpiyatlara katılmama kararına saygı duyduğunu söyledi.

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Leishman'ın yerine çağrılabilecek oyuncular arasında Marcus Fraser, Matt Jones ve Scott Hend yer alıyor.

Leishman'ın Avustralyalı arkadaşı Adam Scott, Güney Afrikalı Louis Oosthuizen ve Charl Schwartzel ile Fiji'den Vijay Singh, 112 yıl sonra ilk kez golfün de programa dahil edildiği Oyunlara katılmamayı tercih etti.

Geçtiğimiz hafta, Güney Kore'nin Olimpiyat yıldızlarının Zika'nın yayılmasına tepki olarak açılış ve kapanış törenlerinde sivrisinekleri uzak tutmak için tasarlanmış böcek kovucu ile aşılanmış eşofmanların yanı sıra uzun pantolonlar ve blazer ceketler giyecekleri ortaya çıktı.

Son şampiyon Spieth, 12. deliğe kadar rahat bir şekilde ilk sıradaydı; bu delikte topu iki kez suya vurdu ve dört kez batırarak bitirdi.
Willett Pazar günü 12. vuruşunu yaptı. Final turunda beş birdie yaptı ve hiç bogey yapmadı.
Smylie Kaufman final turu sırasında ilk fairway'den vuruşunu yaptı. Kariyerinde ilk kez Masters'ta oynayan Kaufman güne ikinci sırada başladı.
Jamie Donaldson Pazar günü dördüncü delikteki bir sığınaktan tırmanıyor.
Rory McIlroy Pazar günü ikinci delikteki bunker atışına tepki veriyor.
Spieth, 9 Nisan Cumartesi günü üçüncü tur sırasında bir vuruş yaptı. Spieth 1 üzeri 73 vuruş yaparak turnuvayı üçüncü kez üst üste lider tamamladı.
İki kez Masters şampiyonu olan Bernhard Langer, Cumartesi günü par'ın altında tur atan sadece beş oyuncudan biriydi. 58 yaşındaki oyuncu 2-under 70 ile zamanı geri çevirdi ve günün sonunda liderin iki vuruş gerisindeydi.
Rüzgarlı koşullar bu yılki turnuvada düşük skorların elde edilmesini zorlaştırdı.
Dünyanın en iyi golfçüsü Jason Day, Cumartesi günü 1 vuruş gerideydi. Pazar gününe lider girerken üç vuruş gerideydi.
McIlroy zor bir üçüncü tur geçirdi. Final eşleşmesinde Spieth ile oynayan dört kez büyük şampiyon, 5 üzeri 77 ile bitirdi.
Spieth, 8 Nisan Cuma günü ikinci tur sırasında bir vuruş yaptı.
Tom Watson, Cuma günü Masters kariyerinin son turunu oynadıktan sonra eşi Hilary'yi öptü. 66 yaşındaki Watson, 1977 ve 1981'de kazandığı yıllık etkinlikte artık oynamayacağını söyledi.
McIlroy Cuma günü beşinci delikte bir vuruş yaptı. McIlroy ikinci turda par'ın altında atış yapan dört oyuncudan biriydi. Turnuva için günü 3-under ile Spieth'in bir vuruş gerisinde tamamladı.
Charl Schwartzel 8 Nisan'da bir bunkerden vuruş yaptı. Schwartzel 2011 yılında Masters'ı kazanmıştı.
Ian Poulter Cuma günü ilk delikte vuruşunu kaçırdıktan sonra tepki veriyor.
Danny Lee ikinci tur sırasında bir vuruş yaptı.
Billy Horschel Cuma günü ikinci green'de vuruşunu yaptı.
Davis Love III ikinci tur sırasında bir atış yapıyor. ABD Ryder Cup takımının kaptanı Love, 2011'den bu yana ilk kez Augusta'da oynuyordu.
Spieth 7 Nisan Perşembe günü ilk turda bir vuruş yaptı. Spieth 6-under 66 vuruş yaparak Cuma gününe iki vuruş farkla lider girdi.
McIlroy Perşembe günü 11. delikte bir tee vuruşu yaptı. Turu 2-under ile bitirdi.
David Lingmerth 16. delikteki bir sığınaktan vuruyor.
Jimmy Walker 10. turda kum vuruşu yapıyor.
Zach Johnson ilk tur sırasında üçüncü delikte başlama vuruşunu yapıyor. Johnson Masters'ı 2007'de kazanmıştı.
Steven Bowditch Perşembe günü 2 numaralı çukurda ikinci atışını yapıyor.
Rickie Fowler ilk fairway'in yakınındaki ağaçların arasından vuruyor.
Paul Casey Perşembe günü ikinci deliğe vuruşunu yaptıktan sonra şapkasını çıkarıyor.
Bir skor tutucu ilk tur boyunca sayıları liderlik tablosuna yerleştirir.
Seyirciler Perşembe günü efsane isimler Jack Nicklaus ve Gary Player tarafından yapılan seremonik başlama vuruşlarını izliyor.
Ortadaki Arnold Palmer, soldaki Nicklaus ve Player'a ilk vuruşta katıldı. Bu üçlü toplamda 13 Masters kazandı.
Nicklaus seremoni vuruşunu yapıyor.
Masters 2016

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Kaynak: edition.cnn.com

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