Marakeş ePrix: BMW'ler yarış dışı kalırken Jerome D'Ambrosio heyecanı kazandı

Kuzey Afrika ülkesi dünyanın en büyük konsantre güneş enerjisi çiftliğine ev sahipliği yapıyor - Noor Kompleksi Sahra Çölü'nün kenarında parıldıyor - ve bir milyondan fazla insana elektrik sağlamayı bekliyor.

Formula E de yenilenebilir enerjiye yönelik küresel çabalara öncülük ediyor ve Fas'ın kırmızı duvarlarla çevrili Marakeş kentinde yeni sezonun ikinci yarışında bir başka elektrik gücü gösterisi vardı.

Yarışın sonlarına doğru önde giden BMW i Andrettis'in çarpışmasının ardından Mahindra Racing adına zaferi ve şampiyona liderliğini devralan D'Ambrosio, heyecan verici bir yarış çıkardı.

Belçikalı yarışçı gridde 10. sıradan üçüncü sıraya kadar yükselmiş ve üçüncü yarışını ama pistteki ilk yarışını kazanmak için büyük bir ustalıkla savunma yapmıştı. D'Ambrosio'nun önceki iki zaferi rakibi Lucas Di Grassi'nin diskalifiye edilmesinin ardından gelmişti.

Kendinden geçen D'Ambrosio resmi yayıncıya "Bu gerçek bir galibiyet" dedi. "Bunun için çok mücadele ettim ve gerçekten çok mutluyum.

"Serinin başından beri buradayım ve bu pozisyonda olmak için savaşıyorum. Geçen yıl bazı zor anlar yaşadık ve takıma borcumu bu şekilde ödeyebildiğim için mutluyum."

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Envision Virgin Racing takım arkadaşları Robin Frijns ve Sam Bird kalan podyum sıralarını aldılar.

Bird, tuhaf bir pit alanı kazasının ardından aracında hasar olmasına rağmen pole pozisyonuna yükseldi ancak yarışı üçüncü bitirdi.

Son şampiyon Jean-Eric Vergne ön sırada Bird'ün yanında sıralanmıştı ancak çizgiden çıkarken çok aceleci davrandı.

Fransız pilot Bird'ün aracına çarparak spin attı ve ardından beşinci sıraya kadar mücadele etmeden önce pistin gerisine düştü.

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'Kilitlendi'

Mavi ve beyaz BMW i Andretti otomobilleri yarışın bitimine 10 dakika kala sakin bir şekilde lider durumdayken takım arkadaşları Birinci Viraj'a girerken çarpıştı.

Lider Antonio Felix da Costa'yı takip eden Alexander Sims dışarıdan geçmeye çalıştı ancak her iki araç da kilitlendi ve Portekizli yarışçı duvara çarptı.

Suudi Arabistan'daki sezon açılışını kazanan popüler Da Costa araçtan atladı ve yarışın geri kalanını pistin kenarından şaşkınlıkla izlemek zorunda kaldı.

Da Costa "Öncelikle takımdan özür dilerim, üzgünüm" dedi. "Alex bugün harikaydı, ben bir hata yaptım.

"Bunun için savaştık ve ben kilitlendim ve sonuç olarak o da kilitlendi. Dürüst olmak gerekirse ona yarışı daha erken vermeliydim."

Sims şunları ekledi: "Böyle bitmesi büyük talihsizlikti. Hepimiz hatalar yaptık. Bir hamle yapmam gerektiğini hissettim ama bunu yaparken izlediğimiz yol yanlıştı."

D'Ambrosio'nun zaferi, 11 yarış kala Da Costa ve Vergne ile arasındaki 12 puanlık şampiyonluk farkını açmasını sağladı.

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Beşinci sezonun eski Formula 1 pilotları Marakeş sokaklarında yine etki yaratmakta zorlandı.

Felipe Massa teknik sorunlar nedeniyle yarışı 18. sırada tamamlarken, Stoffel Vandoorne arka sıralarda sınıflandırıldı ve Pascal Wehrlein ilk turda etiketlendikten sonra emekli oldu.

Formula E'nin 26 Ocak'ta Santiago, Şili sokaklarına dönmesiyle iki hafta sonra telafi fırsatı doğacak.

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Kaynak: edition.cnn.com