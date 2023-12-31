Maradona'yı anma uçağı Arjantin'de tanıtıldı

Arjantinli bir fintech şirketi tarafından finanse edilen 12 kişilik Tango D10S, Kasım 2020'de kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden eski Dünya Kupası sahibine ithafen uçan bir müze olarak tasarlandı.

Gövdede Maradona 'nın Dünya Kupası kupasını öperken çekilmiş bir fotoğrafı yer alırken, kuyrukta da yüzü bulunuyor.

Kanatlarda ise Arjantin'in 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'yi 2-1 yendiği maçtaki iki golü yer alıyor: Sol kanatta 'Tanrı'nın Eli' golü, sağ kanatta ise tüm zamanların en iyisi olarak kabul edilen galibiyet golü.

Fintech şirketi Give and Get'in CEO'su Gaston Kolker Reuters'a yaptığı açıklamada, "Maradona'ya deli oluyorum, geceleri uyumadan önce hala Diego'nun videolarını izleyen insanlardan biriyim" dedi.

"Bu Maradona'sız ilk Dünya Kupası ve belki de (Lionel) Messi ile sonuncusu olacak. Dedim ki, Diego'nun uçağını yapmak istiyorum, Diego'nun uçağını yapmak istiyorum. Ve böylece Tango D10S'i piyasaya sürdük.

Kolker, Dünya Kupası'nı kazanan takımın diğer üyeleriyle birlikte yaptığı açılışta, "Maradona'nın takım arkadaşları, 1986'da Dünya Kupası'nı kazananlar, uçağı gördüklerinde çok şaşırdılar, hipnotize oldular" dedi.

Uçağın Arjantin'de uçurulması ve Kasım ayındaki Dünya Kupası için Katar'a götürülmesi planlanıyor.

Taraftarlar uçağa binerek kokpitte Maradona'ya mesaj bırakabilecek, yapay zeka aracılığıyla merhum oyuncuyla 'etkileşime geçebilecek' ve onun ve 1986 takımının diğer oyuncularının hatıra eşyalarını görebilecekler.

Uçak ayrıca hayır işleri için açık arttırmaya çıkarılmadan önce özel olarak kiralanabilecek.

Maradona'nın kızı Dalma, "Bu çılgınlığa, bu sevgiye inanamıyor ya da anlayamıyoruz," dedi. "Hayranlar ne kadar uzağa gidecek? Bir uçak kadar uzağa."

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Kaynak: edition.cnn.com