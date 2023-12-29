Mantarların popülaritesi artıyor, ancak uzmanlar zehirlenmelerin de arttığı konusunda uyarıyor

"Hendeği biçerken üç ya da dört kez yanlarından geçtim ve 'Dostum, bunlar güzel görünüyor' dedim" diyen 55 yaşındaki Hickman, o günü hatırlarken gözlerini kapatıyor.

Hickman ailesi nesillerdir mantar topluyor. Hangilerinin yenmesinin güvenli olduğunu araştırmak zorunda olan büyük büyükanne ve büyükbabasının aksine, Hickman bir avantajı olduğunu düşündü: Akıllı telefonunu çıkardı, mantarların fotoğrafını çekti ve görüntüyü bir bitki tanımlayıcıya yükledi.

Uygulaması, bunların yenilebilir bir tür olan dev puf topları olduğunu söyledi. Böylece Hickman küçük bej mantarları içeri, eşi Tammy'ye getirdi. Tammy bahçeden bir şey yemek konusunda çekingen davrandı, bu yüzden onları tereyağı ve sarımsakta soteledi ve sadece tortellini üzerine dikkatlice yerleştirdi.

Hickman mantarların çok lezzetli olduğunu düşündü - ta ki sekiz saat sonra ölecekmiş gibi hissedene kadar.

Neredeyse ölüyordu.

Mantarların bir anı var

İnsanlar Taş Devri'nden bu yana mantar topluyor, ancak ülkenin dört bir yanındaki mikologlar hobiye olan ilginin arttığını ve zehirlenmelerde de önemli bir artış gördüklerini söylüyor.

Chicago'daki Field Müzesi 'ne bağlı Negaunee Bütünleştirici Araştırma Merkezi'nde araştırmacı bilim adamı olan ve aynı zamanda kendisini "mantar meraklıları" olarak tanımlayan Illinois Mikoloji Derneği'nin başkanlığını yürüten Dr. Matthew Nelsen, "Mantarlar şu anda çok revaçta" diyor.

Mantar motifleri artık her türlü eşyayı süslüyor: çay havluları, küçük çocukların kazakları, masa lambaları. Ancak ilgi mantar süslerinin ötesine geçip gerçek mantarlara ulaştığında, insanların gerçekten dikkatli olması gerekiyor.

Chicago Botanik Bahçesi'nde bilim başkan yardımcısı olarak görev yapan ve eyalet zehir merkezine danışmanlık yapan önde gelen bir mantar koruma uzmanı olan Dr. Gregory M. Mueller, "Aldığımız çağrıların çoğu çocuklar tarafından elden ele dolaştırılıyor, ancak belki de ne yaptıklarını bildiklerini düşünen yetişkinler de var" dedi. "Gerçekten de öyle olmadığını görüyoruz."

Ocak ayından Ekim ayına kadar, Amerika'nın Zehir Merkezleri potansiyel mantar zehirlenmeleri hakkında 7.250'den fazla çağrı aldı; bu sayı, tüm yıl boyunca yaklaşık 6.500 çağrı yapılan 2022 yılının tamamına göre %11 artış gösterdi.

Sadece bu yıl, Ohio'daki zehir merkezlerine Ekim ayı itibariyle mantarla ilgili 260'tan fazla çağrı gelmiş, bunların %45'i acil servise gitmiş ve 33 kişi hastaneye kaldırılmıştır. Ohio İlaç ve Zehir Bilgi Merkezi Genel Müdürü JonathanColvin, son iki yılda Ohio Zehir Merkezlerine mantardan kaynaklanan potansiyel zehirlenmelerle ilgili yapılan çağrıların pandemi öncesi seviyelere göre %25 arttığını söyledi.

Colvin, mantar çağrılarının toplayıcılıkla bağlantılı olup olmadığının her zaman net olmadığını, ancak karaciğer veya böbrek hasarı için en ciddi tedaviye ihtiyaç duyanların, yenilebilir çeşitler olarak yanlış tanımlanan toplayıcı mantarları yediklerini bildirdiklerini söyledi.

Geçen yıl Hickman'lar da bu çağrılardan birini yaptı.

'Bunun son olduğunu biliyorum'

Hickman'lar mantar yemeğinden sonra her zamanki uzun yürüyüşlerine çıktılar. Sekiz saat sonra Bill kusmaya başladı ve duramadı.

Bunun tipik bir gıda zehirlenmesi vakası olmadığına dair bir his vardı içinde.

"Hani hasta olursun da sonra kendini daha iyi hissedersin ve biraz uyuyabilirsin ya? İşte bu devam etti," dedi. Hiç rahatlama yoktu. Ağrısı dayanılmazdı. Kendini son derece güçsüz hissediyordu.

"Korkunçtu," dedi.

İyileşmeyince Tammy bahçede kalan mantarları almak için geri koştu. Bir fotoğrafını çekti ve zehir kontrol merkezine gönderdi. Görevliler ona kocasının zehirli bir mantar yediğini düşündüklerini ve onu hemen hastaneye götürmesi gerektiğini söylediler.

Kocasının yok edici melek adı verilen bir mantar yediği anlaşıldı. Bir mantarda bir insanı öldürmeye yetecek kadar toksin vardır; Bill dört tane yemiştir.

Bill hastaneye gitmeye direnmeyince Tammy bir şeylerin gerçekten ters gittiğini anladı. "Genelde çok inatçıdır," dedi.

Acil serviste, doktorların ona etkili bir şekilde "düzenlemeler yapmaya" başlamasını söylediğini anlattı.

"Bunu duyduğumda," dedi Bill, "nasıl hissettiğimi biliyordum, 'bunun son olduğunu biliyorum' diye düşündüm."

Uzmanlar bile neyin güvenli olduğunu belirlemekte zorlanıyor

Mikoloji eğitmeni Rick Van de Poll, uzmanların bile zehirli olanları yenilebilir olanlardan ayırt etmekte zorlanabileceğini söylüyor. Güvenli olduklarından emin olmak için bazılarını mikroskop altında incelemesi gerekiyor.

Bu ay Sandwich, New Hampshire'da gevrek yapraklar arasında yürüyüş yaparken, ela gözleri sürekli kayın ve huş ağaçlarının yarıklarını taradı. Yaklaşık 50 yıldır ormanın karanlık köşelerinde mantar mücevherleri arıyor. Bazıları uluslararası piyasada yüzlerce dolara satılabiliyor.

Van de Poll, bu sonbaharda keskin bir günde, ağaçlarla kaplı bir yolun sadece 100 metre uzağında en az 35 çeşit buldu. Uzun bir masanın üzerine yayılmış olan bu çeşitlerden bazıları, koyu renkli merkezleriyle güneşe doğru dönmüş, içi dışına çıkmış şemsiyelere benziyor. Diğerlerinin alt tarafı parlak turuncu ve küçük. Bazıları hardal sarısıdır ve koyu renkli solungaçları vardır.

Bazıları yenilebilir, bazıları ise zehirlidir.

New Hampshire'da toplanan mantarları satmak için insanların sertifikalı olması gerekiyor, ancak Van de Poll endişe verici keşifler yaptığını söyledi.

Van de Poll, "Zehirli mantarları raflardan indirdim," dedi. "Bunu düzeltmeye çalışıyoruz."

İnsanların hangilerinin yenilebilir olduğunu belirlemelerine yardımcı olmak için dersler veriyor, ancak genel bir konu olmadığı sürece sadece yüz yüze ders veriyor. Mantarları internetten tanımlamanın çok zor olduğunu ve uygulamalar yardımcı olsa da, bir şeyin yenilebilir olup olmadığını belirlemek için kullanılmaması gerektiğini söyledi. Renk ve yapı yardımcı olabilir, ancak insanların hangi mantarları yemenin güvenli olduğunu belirlemek için koku da dahil olmak üzere tüm duyularını kullanmaları gerektiğini söyledi.

San Francisco acil servis doktoru Dr. Kathy LeSaint, modern teknolojiyle bile yenilebilir bir mantarı tanımlamanın zor olduğunu söyledi. LeSaint, 2016 yılında Bay Area'da 14 hastanın mantardan zehirlendiği bir haftalık dönemi çok iyi hatırlıyor.

LeSaint'in ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri için yazdığı makaleye göre vakaların hepsi birbiriyle bağlantılı değildi, ancak ortak noktaları ölüm şapkası mantarlarıydı. Hickman'ın yediği gibi ölüm şapkaları ve yok edici melekler aynı cins olan Amanita'ya aittir.

Araştırmalar, 5.000'den fazla mantar türü arasında yaklaşık 50'sinin insanlar için zehirli olduğunu gösteriyor. Ölüm şapkaları ve aynı toksine sahip ilgili türler, mantar zehirlenmesinden kaynaklanan ölümlerin çoğundan sorumludur.

LeSaint, Bay Area'daki vakalarda tüm hastaların ölüm şapkası yemekten kurtulduğunu, ancak üçünün karaciğer nakline ihtiyaç duyduğunu söyledi. Karaciğer nakli yapılan bir çocukta da kalıcı nörolojik sorunlar gelişti.

LeSaint, "Şiddetli zehirlenme ve potansiyel ölümün maliyeti çok gerçek," dedi.

"Amanita türleriyle ilgili olarak hepsinin aynı görünmemesi bir sorun teşkil ediyor" dedi. Bir uygulamaya gönderilen fotoğraf, tüm açıların hesaba katılması gerekirken sadece tek bir perspektiften çekilmiş olabilir. "Kitaplar bile bir ölüm başlığını tek bir şekilde tanımlayabilir, ancak bir renk yelpazesine sahip olabilir ve hepsi tam olarak aynı görünmeyebilir." New Hampshire'da eğitmenlik yapan Van de Poll, tehlikelere rağmen mantar toplamayı şiddetle tavsiye ettiğini söyledi.

"Mantarların sağlık açısından çok sayıda harika faydası var" dedi. Araştırmalar mantarların iyi bir D vitamini kaynağı olduğunu ve sodyum oranının düşük olduğunu gösteriyor. Sağlıklı bir bağırsağı uyarabilir, sağlıklı bir bağışıklık sistemini destekleyebilir, kanser riskinizi azaltabilir, kolesterolü düşürebilir ve beyin sağlığını koruyabilir.

Van de Poll, güvende kalmak için yeni başlayanlara şu tavsiyelerde bulunuyor: "Çok kolay tespit edebileceğiniz bir avuç kadarını öğrenin" ve uzmanlara danışmaya devam edin.

"Her zaman güvendiğiniz, sizden daha fazla şey bilen, güvenilir ve emniyetli bir cevap verebileceğini düşündüğünüz birine sorun" dedi.

Acil servis doktoru LeSaint, toplayıcıları her zaman son derece dikkatli olmaya çağırdığını söyledi.

"Onlara bunu yapmamalarını söylemek istemiyoruz, ancak insanları her zaman mantarları tanımlama konusunda uzman olan biriyle gitmeye teşvik ediyoruz" dedi. "Hatalar olabilir ve sonuçları ölüm olabilir."

Deneysel bir panzehir

Bill Hickman, Eylül 2022'de zehirli mantarını topladığında bir uzmandan faydalanabilirdi. Karaciğeri ve böbrekleri iflas etme riski altında olduğu için yerel hastanesi onu Cleveland'daki Üniversite Hastanesi'ne nakletti.

Üniversite Hastanesi'nde hepatolog olan ve mantardan zehirlenen onlarca kişiyi tedavi eden Dr. Pierre Gholam, deneysel bir panzehirin temin edilmesine yardımcı oldu.

"FDA onaylı değil ama çok etkili görünüyor" dedi.

Devedikeni bitkisinden elde edilen ve silibinin adı verilen panzehirin, toksinlerin karaciğer üzerindeki etkilerine karşı koymak için hızlı bir şekilde verilmesi gerekiyor.

Gholam, "Ne kadar erken olursa o kadar iyidir ve ideal olarak zehri aldıktan sonra 72 saatten daha geç olmamalıdır" dedi.

Gholam, silibininin hastaların yaklaşık %30 ila %50'sine yardımcı olduğunu tespit etti ve hastanelerin ellerinde bulundurmaları için daha yaygın bir şekilde kullanılabilir hale getirileceğini umuyor. İklim ısındıkça ve mantar mevsimi genişledikçe ve daha fazla insan yiyecek aradıkça, hastanelerin buna ihtiyacı olabilir.

Gholam bu yıl mantardan zehirlenen 11 kişiyi tedavi etti. Vakaların normalden daha erken geldiğini ancak ölüm olmadığını söyledi.

Hickman panzehiri tam zamanında almış. Herkeste işe yaramasa da onu kurtardı.

Hastanede çekilen videoda her zaman zinde olan Hickman hastane önlüğüyle koridorda yavaşça yürürken görülüyor. Serum askısını yanında taşıyor, Tammy de yanında onu cesaretlendiriyor.

Fiziksel ve zihinsel olarak kendini daha iyi hissetmesinin en az altı ay sürdüğünü söylüyor.

Bu konu hakkında konuşurken hâlâ tıkanıyor.

"Beni kurtarmak için bunu gerçekleştiren pek çok insan var," diyor sesi titreyerek.

Çift o kadar minnettar ki Tammy, Üniversite Hastanesi personeline renkli mantar şekilli kurabiyelerle dolu sepetler almış.

"Her şeyin bu şekilde bir araya gelmesi bir mucizeydi. Bana göre bu sadece bir mucizeydi," dedi.

Hickman hastalandığından bu yana geçen bir yıl içinde mantarlara daha da fazla ilgi duymaya başlamış. Ancak onları toplamak yerine fotoğraflamakla yetiniyor.

Hickman, "Her yerde mantar görüyorum ve beni büyülüyorlar," diyor.

Doktorların ona panzehiri aşıladığı noktadan başlayan bir dövme kolundan yukarı doğru yılan gibi kıvrılıyor. Dövme, dört küçük mantar ve onu kurtarmaya yardımcı olan deve dikeni çizimiyle sona eriyor.

Hickman, "Şu anda onlar hakkında hayatımda hiç sahip olmadığım kadar çok kitabım var," dedi. "Ama bir daha asla yemeyeceğim. Geçen gün biraz buldum, uygulamam bana yenilebilir olduklarını söyledi ve ben de ona 'Sana inanmıyorum' dedim. "

Zehirli bir mantar yediğinizden endişe ediyorsanız, 1-800-222-1222 numaralı telefondan Sağlık Kaynakları ve Hizmetleri İdaresi'nin Zehir Yardım Hattı'nı arayın veya ek kaynaklar için poisonhelp.org adresini ziyaret edin.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com