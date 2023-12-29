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Manila yemekleri: Her ziyaretçinin Filipinler'de denemesi gereken 6 yemek

Yenilikçi ve tutkulu Manila'lı şefler şehrin yemek sahnesini yeniden tanımlıyor

Halo-halo ve kinilaw gibi klasikler hala hak ettikleri saygıyı görüyor

Filipin mutfağı, Manila'da yaşayan birkaç yenilikçi ve tutkulu şef sayesinde yeni ayakları üzerinde durabiliyor.

Yeni restoranı Toyo 'da yerel yemekleri yeniden yorumlayan Jordy Navarra, sebze merkezli bir Filipin halk şarkısından esinlenen salatalar ve karamel ve balık sosuyla doldurulmuş çikolatalı trüfler sunuyor.

Bir de bu yılın "Asya'nın en iyi kadın şefi" Margarita Fores gibi, Grace Park adlı restoranını yerel organik ürünler ve ev yapımı yemekler için bir tür oyun alanına dönüştüren tanınmış isimler var.

Bu arada, beklenmedik mahalle yemekleri daha da beklenmedik yerlerde filizlendi.

Burgos semtinin kırmızı ışıkları, kız barlarının yakitori, Kore yahnileri ve Meksika lezzetleri satan hole-in-the-walls ile yer paylaşmasıyla daha da soluklaşıyor.

Fort Bonifacio'daki Mecha Uma ve Aguirre Caddesi'ndeki Sensei'de tadım menüleri sunan Bruce Ricketts gibi şefler, uzak yerlerden getirdikleri malzemeler ve ürünlerle lokantacıları heyecanlandırmaya devam ediyor.

Açıkçası Manila'da yemek yemek için heyecan verici bir zaman.

Başlamanız için, Manila'nın sunduklarının tadına bakmanızı sağlayacak altı Filipinli favori - hem eski hem de yeni - burada.

Manila: İçeridekiler en iyi ipuçlarını veriyor

1. Halo-halo

Yaz bastırdığında Manila sokakları, genellikle anneler ya da çocuklar tarafından işletilen, buharlaştırılmış süt ve çeşitli meyvelerle yapılan buzlu tatlılar sunan derme çatma tezgahlarla dolup taşar.

Ancak hiçbir şey, kırmızı fasulye, hindistan cevizi jeli, mor yer elması, börek, şekerlenmiş meyveler ve hatta bir top dondurmadan oluşan buz gibi halo-halo'nun yerini tutamaz.

Anthony Bourdain, fast food zinciri Jollibee'nin halo-halo'sunu "tuhaf bir şekilde güzel" olarak tanımlamıştı; tatların gerçek melanjıyla kafa karıştırıcı bir manzara.

Neredeyse her restoranın kendi versiyonu var, ancak bazıları ante'yi yükseltmek için tatlı patates veya jackfruit atıyor.

Nerede denenmeli? Popüler bir Kapampangan restoran zinciri olanRazon's of Guagua.

Buna "minimalist halo-halo" diyorlar ve tatlının cazibesini dört malzemeye indirgiyorlar - muz, macapuno, süt ve flan - hepsi de ince traşlanmış buzla yıkanıyor.

Aşırıya kaçmadan tatlıdır, yine de halo-halo'nun meşhur olduğu lezzet telaşını sunar.

2. Buko turtası

Buko turtası standları neredeyse yol kenarında bir cazibe merkezidir.

Güneye - özellikle de bu mütevazı turtanın doğduğu Laguna'ya - yapılan bir seyahatin ardından Manila'ya dönerken götürülen saygıdeğer bir pasalubong (eve dönüş hediyesi) olan buko, muhallebili turtaya benzer ancak kremasız ve yoğunlaştırılmış sütle tatlandırılmış daha yoğun bir dolguya sahiptir.

Mükemmel buko turtasının iki anahtarı vardır: kabuğun kıvamı ve dolgunun düzgünlüğü.

Nerede denemeli:Wildflour, Manila'nın brunch mekânı ve Los Angeles'ın ünlü Republique'inin kardeşi (şefler Walter ve Margarita Manzke ortak sahipleri).

Wildflour'un diğerlerinden daha büyük dilimleri, altında kalın bir hindistan cevizi eti yatağına açılan unutulmaz katmanlı bir kabuk içerir.

Lezzeti, buko turtasının Filipinli evlerinde neden sevilen bir temel haline geldiğinin karmaşık ama basit bir örneğidir.

3. Max'in kızarmış tavuğu

Ulusal bir kurum olarak kabul edilen Max's 'ın oldukça uzun bir geçmişi vardır.

Bu mütevazı restoranın kökenleri, kurucusunun Amerikan askerlerine kızarmış tavuk servis ettiği İkinci Dünya Savaşı'na kadar uzanmaktadır.

"Kızarmış tavuğun inşa ettiği restoran" sloganı, Max'in kendine özgü ve artık efsaneleşmiş kızarmış tavuk anlayışının doğru bir kanıtıdır - dışı altın, içi çıtır çıtır, hepsi de muhteşem bir gizli baharat karışımıyla yıkanmıştır.

Nerede denemeli? Max'in tüm şubeleri tutarlıdır. Herhangi bir alışveriş merkezinde veya mahallede bulabileceğiniz kadar yaygındır, neredeyse Jollibee kadar ikoniktir, birçok kişinin aile ve gelenekle eşleştirdiği bir markadır.

4. Kinilaw

Kinilaw, Latin Amerika'nın ceviche ve Hawaii'nin poke kaselerinin Manila'daki karşılığıdır.

En basit haliyle kinilaw, taze balık, soğan, sarımsak, zencefil, domates ve acı biber parçalarını küçük bir hindistan cevizi sirkesi ve narenciye akışına karıştırır.

Hatta bazı bölgelerde balıklar hindistan cevizi kremasıyla da yıkanır.

Sütlü ve ekşi, lezzetli bir ısıya sahip olan kinilaw'ın sadeliği, yerel sulardan avlanan taze balıkların çeşitli tatlarını ifade eder.

Nerede denenmeli? Manila'nın Pasay City'deki Macapagal Bulvarı boyunca uzanan deniz kenarı "dampa" (ıslak pazar) sahnesi genellikle göz ardı edilir ve değeri bilinmez.

Burada, ıslak pazar tezgahlarından kendi taze deniz ürünlerinizi seçtikten sonra yakındaki bir "paluto" restoranından makul bir ücret karşılığında size bir tabak kinilaw hazırlamasını isteyebilirsiniz.

5. Kare-kare

Adobo bir şekilde Filipin mutfağının gayri resmi küresel sözcüsü olmayı başarmış olsa da, kare-kare bu spot ışığından biraz daha fazla yemesi gereken bir yemektir.

Daikon, Çin lahanası ve patlıcan gibi sebzeler, annatto ve - sürpriz! - Fıstık ezmesi.

Sosun tadı neredeyse hafif bir satay gibidir ve en iyi buharlı, karlı bir pirinç yığını ile eşleştirilir ve gerekli funk için bir topak bagoong (karides ezmesi) ile tamamlanır.

Nerede denenmeli? Milky Way Cafe, Filipin klasiklerini tutarlı bir şekilde yorumlaması sayesinde Manila'nın yemek dünyasında bir kurum haline gelmiştir.

Buradaki kare-kare, tokwa't baboy'dan ginumis'e kadar uzanan temel yemek listesiyle birlikte olabildiğince otantiktir.

Milky Way Cafe, 928 Pasay Road (A. Arnaiz Ave.), Makati, 1223 Metro Manila

6. Filipin füzyonu

Manila yemek sahnesine on yıl öncesine baktığınızda, ağırlıklı olarak Batı lezzetlerine odaklanan füzyon mutfağının çeşitli permütasyonlarını göreceksiniz.

Restoranlar ancak son zamanlarda Filipin lezzetleri ve teknikleriyle çok daha fazlasını yapmayı hedefledi.

Bu oyunbazlık, geleneksel Filipin yemeklerine yeni bir sofistike seviye getirmiş ve kaybolan yerel malzemelerin yeniden canlanmasına neden olmuştur.

Nerede denenmeli:Gallery Vask, Filipin yemekleri servis etmediğini açıkça belirtmiştir.

Daha ziyade, Filipin ürünlerini ve yerel malzemeleri alışılmadık şekillerde sunuyor: kaz ciğeri kumuna karıştırılmış yerel deniz kestanesi, şüpheli balutu anımsatan bir et suyu dökülen bir hamur tatlısı veya hindistan cevizi sütüyle kaplanmış hassas ton balığı filetosu şeritleri, bitişte turşu arosep (deniz üzümü) patlamaları.

Vask'a bu yılki Asya'nın En İyi 50 Restoranı listesinde yer kazandıran da işte bu tür yenilikler ve yerel malzemelere gösterilen özen.

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Kaynak: edition.cnn.com