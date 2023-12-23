Manchester United'lı Bruno Fernandes kendisine 300 gün boyunca mesaj atan taraftarını ödüllendirdi

"Yaklaşık 280 gündür (bana) tweet attığını gördüm ve kendi kendime dedim ki eğer 300 güne ulaşırsa ona bir forma göndereceğim!" Fernandes Şubat ayında Twitter'da yaptığı açıklamada, taraftarın imzalı forması için 300 numarayı istemesini alıntıladı.

Ancak bir buçuk ay sonra Portekizli oyuncu daha da ileri gitti ve taraftara hediye edeceği formayı bir video görüşmesinde sunmaya karar verdi.

Fernandes sosyal medya kanallarında yayınlanan bir videoda "Bana verdiğiniz tüm destek için minnettarım, tabii ki kulüp için de ve bu yüzden size formamı vermek istiyorum" dedi.

Telefona cevap veren şaşkın taraftar, "Duygularımı ifade edemiyorum Bruno, çok mutluyum" dedi.

Şaşıran taraftar yakında Fernandes'in kendisini davet ettiği Old Trafford'daki bir maçta formayı giyebilir.

"Bir gün orada olacağım. Seni uzun yıllar boyunca bizim için oynarken görmek istiyorum, orada oynadığına tanıklık edebilmeliyim" dedi.

Premier Lig'de 50 puanla üçüncü sırada yer alan United, Pazar günü beşinci sıradaki Newcastle United deplasmanına gidiyor.

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Kaynak: edition.cnn.com