Manchester United taraftarları, Liverpool ile oynanacak Premier Lig maçı ertelenince ABD'li sahipleri protesto etti

Premier Lig'den yapılan açıklamada "Old Trafford'da yaşanan güvenlik ihlalinin ardından Manchester United - Liverpool maçı ertelenmiştir" denildi.

"Bu karar polis, her iki kulüp, Premier Lig ve yerel yetkililerin ortak kararıdır."

Greater Manchester Polisi (GMP), Old Trafford'da 1,000'den fazla protestocunun toplandığını, yaklaşık 200 kişinin de maç öncesinde United oyuncularının kaldığı Salford'daki The Lowry Hotel'in önünde toplandığını söyledi.

GMP'den yapılan açıklamada, "İki polis memuru yaralandı, bir polis memuru şişeyle saldırıya uğradı ve yüzünde acil hastane tedavisi gerektiren önemli bir kesik yarası oluştu.

Birçok Manchester United taraftarı, kulübün geçen ay Avrupa Süper Ligi 'ne katılma girişiminin başarısız olmasından dolayı mutsuz. NFL takımlarından Tampa Bay Buccaneers'ın da sahibi olan Glazer ailesi kulübü yönetiyor.

Premier Lig, maçı erteleme kararının "Old Trafford'daki herkesin güvenliğini ve emniyetini" sağlamak için alındığını söyledi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, "Duyguların gücünü anlıyor ve saygı duyuyoruz, ancak özellikle COVID-19 ile ilgili ihlaller göz önüne alındığında, tüm şiddet, cezai hasar ve izinsiz giriş eylemlerini kınıyoruz" denildi.

"Taraftarların görüşlerini duyurabilecekleri pek çok kanal vardır, ancak bugün görülen azınlık bir grubun eylemlerinin hiçbir haklı gerekçesi yoktur.

"Futbolda yeri olmaması gereken tehlikeli bir durumla mücadele etmek zorunda kalan polis ve görevlilerin acısını paylaşıyoruz.

"Fikstürün yeniden düzenlenmesi zamanı geldiğinde bildirilecektir."

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Manchester United, taraftarların "ifade özgürlüğü ve barışçıl protesto" hakkını kabul eden bir açıklama yayınladı.

"Bununla birlikte, takıma verilen zarardan ve diğer taraftarları, personeli ve polisi tehlikeye atan eylemlerden dolayı üzüntü duyuyoruz. Polise destekleri için teşekkür ediyoruz ve müteakip soruşturmalarda kendilerine yardımcı olacağız" denildi.

GMP, Old Trafford ve The Lowry Hotel dışındaki protestolarda işaret fişekleri atıldığını ve polis memurlarına şişeler fırlatıldığını söyledi.

GMP açıklamasında "Old Trafford dışındaki protestocular polise karşı özellikle agresif ve düşmanca davranmış, yaklaşık 100 kişilik bir grup sahaya zorla girmiş ve bazı United personeli kendilerini odalara kilitlemek zorunda kalmıştır" denildi.

GMP'ye göre protestocular sonunda dışarı çıkarıldı ancak stadyumun dışında "düşmanlık, polis memurlarına ve atlara şişe ve bariyerlerin atılmasıyla büyüdü."

GMP Emniyet Müdür Yardımcısı Russ Jackson protestocuların hem Old Trafford hem de The Lowry Hotel'deki davranışlarını "pervasız ve tehlikeli" olarak nitelendirdi.

Jackson, "Bugünkü eylemler, düzensizliğin daha da kötüleşmesini önlemek için ön hat polisliğinden memur almamızı ve komşu kuvvetlerden destek çağırmamızı gerektirdi" dedi.

"Farklı noktalarda şişeler ve bariyerler fırlatıldı, memurlar saldırıya uğradı ve insanlar stadyum yapısına tırmanarak kendileri ve memurlar için risk oluşturdu.

"Bir soruşturma başlattık ve bugünkü olayları çevreleyen tüm koşulları tespit etmek ve sorumluları kovuşturmak için ortaklarımızla birlikte yakın bir şekilde çalışacağız."

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Süper Lig

Manchester United - ve Liverpool - geçtiğimiz ay UEFA'nın mevcut yarışma formatından ayrılarak kendi Avrupa Süper Lig lerini kurma niyetlerini açıklayan 12 kulüpten ikisiydi, ancak proje hızla çözüldü.

Manchester United Taraftarlar Vakfı Cuma günü düzenlediği acil taraftar forumu toplantısında "Avrupa Süper Ligi'nin planlanması, oluşturulması ve duyurulmasıyla ilgili olarak kulüp sahibinin eylemleri karşısında tiksinti, utanç ve öfke duyuyoruz" dedi.

"Bu durum bir kez daha kulübün sahiplerinin sadece kendi karlarını maksimize etmekle ilgilendiklerini ve Manchester United taraftarlarının görüşlerini önemsemediklerini ya da saygı duymadıklarını açıkça göstermektedir."

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Bu toplantıda, görevden ayrılan Manchester United İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ed Woodward, kulübün "Süper Lig planlarının yeniden canlandırılmasını istemediğini" söyledi.

"İstişare eksikliğinden ve teklifin açık rekabetin hayati ilkesini tanımamasından dolayı kızgın ve hayal kırıklığına uğramış hissedeceğinizi biliyorum. Düzgün bir tartışma, yaptığımız hatadan kaçınmamıza yardımcı olabilirdi," diye ekledi Woodward.

"Joel'in [Glazer] de dediği gibi... 1950'lerin ortalarından bu yana sadece yerel rekabette değil Avrupa rekabetinde de futbol için hayati önem taşıyan sportif liyakatin temel ilke ve geleneklerine yeterince önem veremedik."

Eğer maç ertelenmemiş ve Manchester United Liverpool'u yenmiş olsaydı, Manchester City Premier Lig şampiyonu olacaktı.

Wayne Sterling bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com