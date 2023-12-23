Manchester United Southampton'ı dokuz kez geçerek Premier Lig rekorunu egale etti

Geçen yıl Leicester City, Southampton'ı aynı skorla küçük düşürmüştü ve bu kez United, ilk yarıda dört ve son 21 dakikada beş gol atarak Premier Lig'in en büyük galibiyet farkını yakaladı.

Ralph Hasenhüttl'ün Southampton'ı da iki kırmızı kart gördü - biri genç Alex Jankewitz'in Premier Lig'deki ilk maçının ilk 90 saniyesinde ve ikincisi Jan Bednarek'in Anthony Martial'i ceza sahası içinde düşürmesiyle.

Martial, Aaron Wan-Bissaka, Marcus Rashford, Edinson Cavani, Scott McTominay, Bruno Fernandes ve Daniel James United'ın skor yükünü çekerken, Bednarek de ilk yarıda kendi kalesine bir gol attı.

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Hasenhüttl "İki kişi eksik olmamıza rağmen daha fazla mücadele etmeliyiz" dedi.

"Savunma yapmaya çalıştık ama burada 90 dakika boyunca topa karşı oynamanın zor olduğu açık.

"Daha önce Premier Lig'de bu deneyimi yaşadık, dokuz gol yedik. Yine dokuz gol yedik, ne diyebilirim ki? Çok hayal kırıcı ve sinir bozucu ama bir kez ayağa kalktık, yine ayağa kalkacağız."

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Jankewitz'in McTominay'e yaptığı hamle nedeniyle erken ihraç edilmesinin ardından, Wan-Bissaka Luke Shaw'un ortasına vurarak skoru açtı.

Ardından Rashford, Bednarek'in ortasını Southampton ağlarına göndermeden önce United'ın farkını ikiye çıkardı. Ardından bir Cavani kafa vuruşuyla durumu 4-0 yaptı.

Saints ikinci yarının büyük bölümünde oyuna tutundu ancak Martial ceza sahası içinde ustaca bir kontrolün ardından Alex McCarthy'yi geçerek dirençlerini kırdı.

McTominay iki dakika sonra alanın dışından alçak bir vuruşla United'ın altıncı golünü attı.

Yedinci gol, video yardımcı hakem incelemesinin Bednarek'in Martial'i ceza sahası içinde düşürdüğüne karar vermesinin ardından geldi ve Mike Dean, minimum temas gibi görünmesine rağmen savunma oyuncusuna kırmızı kart gösterdi.

Fernandes penaltıyı gole çevirirken Martial ikinci golünü attı ve James uzatmalarda skoru tamamladı.

Premier Lig lideri Manchester City ile puanları eşitleyen United'ın patronu Ole Gunnar Solskjaer, "Topu gerçekten iyi ve hızlı bir şekilde hareket ettirdik," dedi.

"Genişliği kullandık, arkaya hareketlendik, gol atmak isteyen forvetlerimiz vardı, hatta gol atmak isteyen beklerimiz bile vardı.

"Arada bir karşılaştığınız ve keyif aldığınız performanslardan biriydi. Eminim herkes Man United formasıyla sahada olmaktan keyif almıştır."

Premier Lig'de bir takımın dokuz gol farkla kazandığı diğer maç United'ın 1995'te Ipswich Town karşısında aldığı galibiyetti.

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Arsenal'in Wolves'a 2-1 yenildiği maçta David Luiz ve Bernd Leno'nun da kırmızı kart görmesiyle Salı günü iki takım iki kırmızı kart gördü.

Alt sıralarda yer alan Sheffield United, Premier Lig'deki rakibi West Brom karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle sezonun üçüncü galibiyetini elde ederken, Crystal Palace da Newcastle'ı aynı skorla mağlup etti.

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Kaynak: edition.cnn.com