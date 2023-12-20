Manchester United Raphaël Varane ile anlaştı; Bruno Fernandes hat-trick yaparken Leeds United'ı devirdi

Manchester kulübüne Real Madrid 'den Haziran 2025'e kadar 57 milyon dolar değerinde bir anlaşmayla katılan Varane, Bruno Fernandes'in hat-trick yaptığı Leeds karşısında alınan 5-1'lik galibiyet öncesinde United taraftarlarına tanıtıldı.

Ole Gunnar Solskjaer'in takımının diğer gollerini Mason Greenwood ve Brezilyalı Fred attı.

İkinci yarının başlarında Luke Ayling'in harika uzak mesafeli şutu Leeds'i eşitledi ancak sekiz dakika içinde gelen üç gol Old Trafford'da 70.000'den fazla taraftarın önünde oyunu United'ın lehine çevirdi.

Paul Pogba United'ın beş golünden dördünün asistini yaparken, Borussia Dortmund'dan 100 milyon dolarlık bir transferle takıma katılan bir diğer yeni transfer Jadon Sancho da ikinci yarıda yedek soyundu.

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'Eşsiz savunmacı'

Fransa'da 79 kez forma giyen 28 yaşındaki Varane, United tarafından "dünya futbolunun en donanımlı oyuncularından biri" olarak tanımlandı ve kariyerinde bugüne kadar dört Şampiyonlar Ligi, üç İspanya şampiyonluğu ve 2018 Dünya Kupası da dahil olmak üzere 19'dan fazla kupa kazandı.

United'ın internet sitesine konuşan Varane, "Manchester United dünya futbolunun en ikonik kulüplerinden biri ve buraya gelip Premier Lig'de oynama şansını geri çeviremezdim" dedi.

"Kariyerimde başarmak istediğim daha çok şey var ve hepsi de maç ve kupa kazanmak için aynı kararlılığa sahip harika oyuncularla dolu bir kadroya katıldığımı biliyorum" diye ekledi Varane.

"Burada bir etki yaratmak istiyorum ve bu kulübün şanlı tarihinin bir parçası olmak için her şeyimi vereceğim."

United menajeri Solskjaer Varane'ın "eşsiz bir defans oyuncusu" olduğunu söyledi.

Solskjaer, "Uluslararası savunma oyuncuları konusunda büyük bir derinliğe sahibiz ve o da bu gruba muazzam yeteneklerini ve liderliğini katacak" diye ekledi.

Geçtiğimiz sezon United, Premier Ligi şampiyon Manchester City'nin ardından ikinci sırada tamamladı.

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Kaynak: edition.cnn.com