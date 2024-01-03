Manchester United rakibi Manchester City karşısında 2-0 mağlup olurken menajer Ole Gunnar Solskjaer üzerindeki baskı artıyor

Maçın her iki golü de - defans oyuncusu Eric Bailly'nin kendi kalesine attığı gol ve Bernardo Silva'nın ilk yarının sonlarına doğru yaptığı orta - ilk yarıda geldi ve United menajeri Ole Gunnar Solskjaer'in üzerindeki baskıyı arttırdı.

Bu sonuçla City lig tablosunda ikinci sıraya yükselirken, son altı Premier Lig maçından sadece birini kazanabilen United beşinci sırada kaldı.

Solskjaer Sky Sports'a verdiği demeçte "Elbette iyi oynadılar, size topu kazanma fırsatı vermiyorlar, bu yüzden biraz övgü onlara gitmeli" dedi.

"Ama biz kendi seviyemizde değildik ve standartların yükseltilmesi gerekiyor."

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City sadece yedi dakika sonra Bailly'nin Joao Cancelo'nun ortasını United kalesine yönlendirmesiyle öne geçti.

Ev sahibi ekibin en iyi eşitleme şansı 26. dakikada Cristiano Ronaldo'nun güçlü volesini Ederson'un kurtarmasıyla geldi ancak Gabriel Jesus ve Cancelo'nun şutları de Gea tarafından güçlü bir şekilde kurtarılırken ilk yarıyı domine eden City oldu.

Ancak United kalecisi, devre arasından hemen önce Cancelo'nun ortasına Bernardo Silva'nın vuruşunu engelleyemedi ve City farkı ikiye çıkardı.

United ilk yarıya göre daha dengeli başlayan ikinci yarıda Jadon Sancho'yu oyuna aldı.

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Ancak Pep Guardiola'nın takımı topa sahip olma konusunda üstünlük kurduğu için City'nin üstünlüğü hiçbir zaman tehdit altında görünmedi.

Phil Foden ve John Stones son 10 dakikada üçüncü golü bulma şansı yakaladı ancak son düdükle birlikte skor 2-0'da kaldı.

Foden Sky Sports'a yaptığı açıklamada "Bence bugün hayatımızın maçını oynadık," dedi. "Her şey yolunda gitti - çok fazla topa sahip olduk ve çok fazla şans yakaladık. Maçı baştan sona domine ettik ki bu gerçekten çok iyi bir şey."

United'ın ligdeki son yenilgisi, Liverpool'un 5-0'lık aşağılayıcı mağlubiyetinden iki hafta sonra geldi; ardından Tottenham Hotspur'a karşı 3-0'lık bir galibiyet ve Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta'ya karşı kurtarılmış 2-2'lik bir beraberlik geldi.

Ancak son sonuçlara rağmen Solskjaer, United'ın teknik direktörü olarak zamanının azaldığını hissetmediğini söyledi.

"Kulüple her zaman iyi bir iletişimim var, durum hakkında çok açık ve dürüstler" diye ekledi.

"Man United için çalışıyorum, Man United için en iyisini istiyorum ve elbette burada olduğum sürece bunu geliştirmek için elimden geleni yapmak istiyorum."

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Kaynak: edition.cnn.com