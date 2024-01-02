Manchester United, Manchester City'nin 21 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi

Bruno Fernandes'in golü ve defans oyuncusu Luke Shaw'ın nadir görülen vuruşu Ole Gunnar Solskjaer'in takımına derbide güven artırıcı bir galibiyet kazandırmaya yetti.

Premier Lig maçına çıkarken City, 21 Kasım'dan beri tüm müsabakalarda kaybetmemişti ve son performanslarına göre formsuz bir Untied takımıyla karşı karşıyaydı.

Ancak deplasman ekibinin Fernandes'in nokta vuruşuyla öne geçmesi sadece 101 saniye sürdü, bu gol yetenekli oyuncunun bu sezonki 16. lig golüydü. Ve United üç puanı hak eden taraf oldu.

Yenilgiye rağmen City 11 puan farkla liderliğini sürdürdü ancak bu sonuç United'ın ikinciliği garantileme umutları için harikalar yaratacak.

"Kaybettik ve bu haber olacak ama [asıl] haber üst üste 21 galibiyet. Asıl haber bu," dedi Pep Guardiola maçtan sonra Sky Sports'a verdiği demeçte. "Bu sonuç işimizin ne kadar zor olduğunu anlamamıza çok yardımcı olacak."

Guardiola, "Hala oynayacak çok maç var [...] yeniden kazanmaya başlamalıyız ve önümüzdeki maç bunu yapmak için bir fırsatımız var" dedi.

OKU: Lewandowski efsanevi gol rekoruna yaklaşıyor

'Lig bir koşu değil'

City, Premier Lig'de 20 maçtır geri düşmemişti, bu yüzden kimse United'ın mükemmel başlangıcını bekleyemezdi.

Anthony Martial'ın Gabriel Jesus tarafından beceriksizce düşürülmesiyle ev sahibi ekip de penaltı kararından şikayetçi değildi.

Fernandes bir adım öne çıkarak City kalecisi Ederson'un yanından penaltısını çıkardı, Ederson ise güçlü eliyle topu dışarıda tutmayı başardı.

United'ın forvetleri sahanın yukarısında baskı yapmak için bir araya geldikçe, kötü başlangıç City'yi sarsmış gibi görünüyordu.

Luke Shaw birkaç dakika sonra farkı ikiye çıkarabilirdi ancak top ceza sahasında kendisine geldikten sonra şutunu doğrudan Ederson'a doğru sürükledi.

Erken korkuyu sadece bir gol yiyerek atlatan City, maçın beklenen düzene girmesiyle sakinleşmeye başladı.

Guardiola'nın takımı topa sahip olma konusunda üstünlük kurmaya başladı, United ise geride oturarak ezeli rakibini yakalamaya çalıştı ve bu plan aradan kısa bir süre sonra Solskjaer'in işine yaradı.

Her zamanki kaleci David de Gea'nın yerini dolduran Dean Henderson, City ceza sahasının kenarına kadar ilerleyen Shaw'a isabetli bir pas attı. Marcus Rashford ile hızlı bir ikili mücadele yapan İngiliz bek, United'ın farkı ikiye çıkarmasını sağladı.

İkinci gol, United'ın üstünlüğü ele geçirmeye başlamasıyla City'nin canına okumuş gibi görünüyordu. Martial, Fransız oyuncunun Ederson'a karşı bire birde basit bir hata yapmasının ardından durumu 3-0 yapmalıydı.

Deplasmanda 22 maçtır yenilmeyen United, son zamanlardaki yoğun baskıya rağmen temiz bir sayfa tutmayı başardı.

Fernandes maçtan sonra Sky Sports'a verdiği demeçte "Lig bir sprint değil çünkü sprint olsaydı sezon başında hemen kaybederdik çünkü iki maç kaybettik" dedi.

"Bu bir maraton. Şimdi önümüzde çok fazla maç var. Elimizden gelenin en iyisini yapmalı ve başkalarını düşünmemeliyiz, sadece kendimizi ve maçlarımızı kazanmayı düşünmeliyiz."

OKU: Diego Maradona'nın Porsche'si satılık

Liverpool krizde

Premier Lig'in başka bir yerinde Liverpool, Fulham karşısında Anfield'da üst üste altıncı yenilgisini aldı.

Son şampiyon, küme düşme tehlikesi yaşayan rakibinin 1-0'lık galibiyeti hak etmesiyle özgüvenini yitirmiş görünüyordu.

Jurgen Klopp takımı canlandırmak için ilk on birde yedi değişiklik yaptı ancak yılın başından bu yana takımını rahatsız eden aynı sorunlara tanık oldu.

Gol, Mario Lemina'nın Liverpool ceza sahasının kenarındaki durgun Mohamed Salah'ın cebini bulup şutunu kalenin köşesine göndermesiyle bir başka konsantrasyon hatasından geldi.

Ligde yedinci sırada kalan ev sahibi ekip toparlanamadı ve bir kez daha hücumda kopuk ve künt bir görüntü sergiledi.

"Sezon içinde hiç ivme kazanamadık, gerçekten, en azından Premier Lig'de. Bunu görebilirsiniz," dedi Klopp maçtan sonra Sky Sports'a verdiği demeçte.

"Hala çocukların içinde var, hala her şeye sahipler ama şu anda bunu gösteremiyorlar," dedi Klopp. "Bunu bir gecede nasıl değiştireceğimizi öğrenmek bir şaheser olurdu."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com