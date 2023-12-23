Manchester United kendi kalesine iki gol atarak Sevilla ile Avrupa Ligi eşleşmesini belirsizliğe sürükledi

Erik ten Hag'in takımı ilk yarıda tamamen baskın bir oyun sergileyerek Marcel Sabitzer'in ayağından bulduğu golle devre arasına 2-0'lık rahat bir üstünlükle girdi ve United 'ın baskısını sürdürmesiyle ikinci yarıda bu üstünlük daha da artacaktı.

Ancak, son dakikalarda Sevilla'nın attığı iki gol beraberliği tamamen tersine çevirince, takım bir dizi fırsatın heba edilmesine üzülmek zorunda kaldı.

Maçın bitimine beş dakika kala, United'ın savunma zaafları bir kez daha baş gösterdi ve arka hattaki tereddüt, Jesús Navas'ın Tyrell Malacia'dan seken topun David de Gea'yı geçmesine izin verdi.

Beş oyuncu değişikliğinin tamamını yapan United, Lisandro Martínez'in ayağından sakatlanarak oyundan çıkmasının ardından kalan dakikaları 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

Duraklama dakikalarının sonlarına doğru Youssef En-Nesyri'nin ters kafa vuruşu Harry Maguire'ın alnına çarparak De Gea'yı yanılttı ve Sevilla'ya şok bir eşitlik getirdi.

"Bazı şanssız anlar oldu, sakatlıklar oldu," dedi Ten Hag maçtan sonra, United'a göre, "bu yüzden bazı oyuncu değişiklikleri yapmak zorunda kaldık ve sonra şanssız anda [Sevilla'nın ilk golü] kontrolü kaybettik.

"Licha Martínez ile bir başka şanssız an daha yaşadık. 10 kişiydik ve kendi kalemize iki gol attık. Kötü şanstı ve bununla başa çıkmak zorundayız.

"Elbette öğrenmeliyiz, oyunu öldürmeliyiz ama yine de bir sonraki maç için her şey açık."

Ancak belki de Sevilla'nın geri dönüşü - o gece ne kadar olası görünmese de - çok da sürpriz olmamalıydı.

Ne de olsa kulüp, en son 2020'de olmak üzere turnuvayı altı kez kazanarak Avrupa Ligi'nin kralı oldu.

Maç öncesinde orta saha oyuncusu Ivan Rakitić ve kulüp başkanı José Castro, Avrupa Ligi'ni "bizim yarışmamız" olarak tanımladı ve bu inanç, işlerin plana göre gitmediği maçın sonlarında bile kendini gösterdi.

Sevilla'nın yeni baş antrenörü José Luis Mendilibar, "Devre arasında bunun hakkında konuştuk - 2-0 [gerideydik] ama bir golle kendimizi beraberliğe soktuk ve pes etmemek ve fırsatlarımızdan yararlanmak için güç gösterdik" dedi.

"Bu rekabette Sevilla'nın ruhuna sahip olmak diğer takımlar için çok zor. Skor 2-0'ken United bile 2-1 yaptığımızda bizden korkmaya başladılar.

"Sevilla'nın bu yarışmadaki tarihi, bu yarışmayı daha da büyük kılıyor."

İkinci ayak 20 Nisan'da Sevilla'nın Ramón Sánchez Pizjuán stadyumunda oynanacak.

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Kaynak: edition.cnn.com