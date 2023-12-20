Manchester United, Juventus ile anlaşmaya varmasının ardından Cristiano Ronaldo ile yeniden sözleşme imzalamaya hazırlanıyor

Premier Lig devi, Old Trafford'daki ilk döneminde 292 maçta 118 gol atan 36 yaşındaki futbolcu için Juventus ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan kısa açıklamada "Kulüpteki herkes Cristiano'yu Manchester'a geri getirmek için sabırsızlanıyor" denildi.

Ballon d'Or ödülünü beş kez kazanan Cristiano, 2009 yılında dünya rekoru bir ücret karşılığında Real Madrid'e katılmadan önce Manchester United'da altı başarılı yıl geçirerek üç lig şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi kazandı.

Şimdi eski takım arkadaşı Ole Gunnar Solskjaer ile yeniden bir araya gelecek olan Ronaldo, anlaşmadan önce Cuma günü erken saatlerde Ronaldo'yu övdü.

United menajeri bir basın toplantısında "Cristiano bu kulübün efsanesi oldu, o bu kulübün efsanesi, bana sorarsanız tüm zamanların en büyük oyuncusu" dedi.

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Cuma günü erken saatlerde Juventus menajeri Massimiliano Allegri, Ronaldo'nun ayrılmak istediğini söyledikten sonra bir daha İtalyan kulübü için oynamayacağını söyledi.

Ronaldo'nun United'ın ezeli rakibi Manchester City'ye gideceği yönünde haberler çıkmış ancak anlaşma gerçekleşmemişti.

Ronaldo, Old Lady ile ilk iki sezonunda Serie A şampiyonluğunu kazandı ancak İtalyan kulübünü Real Madrid ile dört kez kazandığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıyamadı.

Juventus geçen sezonu dördüncü sırada tamamladı ve sözleşmesinin bitmesine 12 aydan az bir süre kala Ronaldo'nun geleceğiyle ilgili spekülasyonlar o zamandan beri devam ediyordu.

Ronaldo, anlaşma haberinin duyulmasının ardından Instagram'da "Bugün, İtalya'nın en büyük ve kesinlikle tüm Avrupa'nın en büyüklerinden biri olan muhteşem bir kulüpten ayrılıyorum" diye yazdı.

"Juventus için kalbimi ve ruhumu verdim ve son günlerime kadar Torino şehrini her zaman seveceğim."

"Sonunda hepimiz geriye dönüp baktığımızda harika şeyler başardığımızı fark edebiliriz, istediğimiz her şeyi değil ama yine de birlikte oldukça güzel bir hikaye yazdık."

Anlaşmanın detayları henüz açıklanmadı ancak haber, Amerika Birleşik Devletleri'nde halka açık olan Manchester United'ın hisselerinin %8 artmasına neden oldu.

Ronaldo, Jadon Sancho ve Real Madrid'den eski takım arkadaşı Raphael Varane ile birlikte United'ın yeni yaz transferleri arasında yer alırken, kulüp Avrupa ve ülke futbolunun zirvesine geri dönmeye çalışıyor.

Takım sezona karışık bir formda başladı, ilk maçını Leeds'e karşı 5-1 kazandıktan sonra Southampton karşısında hayal kırıklığı yaratan bir beraberlik aldı ve Ronaldo'nun eklenmesi tarafa büyük bir deneyim desteği sağlayabilir.

Forvet, tarihin en iyi oyuncularından biri olarak kabul ediliyor ve kariyeri boyunca 30'dan fazla büyük kupa kazandı.

Euro 2020 sırasında, İranlı Ali Daei'ye ait 109 uluslararası golle tüm zamanların gol rekorunu egale etti.

Manchester United kaptanı Harry Maguire, Twitter'da habere tepki gösteren bir mesaj yazdı ve "Evine hoş geldin Cristiano" diye yazdı.

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Kaynak: edition.cnn.com