Manchester United geçici menajer Ralf Rangnick yönetimindeki ilk yenilgisini Wolves karşısında alırken sıkıntılar devam ediyor

Bu, geçici menajer Ralf Rangnick'in geçen yılın sonlarında Old Trafford'da göreve gelmesinden bu yana ev sahibi takımın aldığı ilk yenilgiydi ve bu ezici performans kulüpte her şeyin yolunda gitmediğinin işaretlerini veriyor.

Alman koç United'ın oyununun bazı yönlerini elden geçirmeye çalıştı ancak yine dizilişte bir yapı eksikliği vardı ve oyuncular özgüven eksikliği yaşıyordu.

Bu arada Wolves, maçın büyük bölümünü domine ettikten sonra kazanmayı hak etti.

Orta sahaları United'ınkinden çok daha üstündü ve United kalecisi David de Gea'nın kurtarışları olmasaydı deplasman ekibi daha da fazla gol atabilirdi.

OKU: Barcelona yıla 1-0'lık La Liga galibiyetiyle başladı ve Şampiyonlar Ligi'ne yaklaştı

Soğukkanlılık eksikliği

Gol nihayet maçın 82. dakikasında tecrübeli orta saha oyuncusu João Moutinho'nun alt köşeye gönderdiği topla geldi.

Bu gol Wolves'un 1980'den beri Old Trafford'daki ilk galibiyetini getirdi ve takımını Manchester United'ın sadece bir sıra gerisinde sekizinci sıraya taşıdı.

"Bireysel ya da kolektif olarak hiç iyi oynamadık. İlk yarıda onları kalemizden uzak tutmak için büyük sorunlar yaşadık," dedi Rangnick maçtan sonra.

"Bu maç hala yapacak çok işimiz olduğunu gösterdi. Çok fazla zorlama hatamız vardı.

"Oyuncuların bireysel performansları hakkında konuşmak istemiyorum. Bu tüm takımın sorunu. Bu hiç mantıklı değil."

Son maçını evinde Burnley karşısında rahat bir şekilde kazanan Old Trafford'daki taraftarlar Pazartesi günü de güçlü bir performans bekleyebilirdi.

Ancak ilk düdükten itibaren United'ın yıldızları Wolves'un kalesinde herhangi bir baskı kuramadıkları için soğukkanlılıklarını kaybetmiş görünüyorlardı.

İkinci yarı, oyun kurucu Bruno Fernandes'in oyuna girmesinin ardından biraz daha iyi görünüyordu. Portekizli yıldız, Cristiano Ronaldo'nun golü haklı olarak ofsayt gerekçesiyle iptal edilmeden önce, yedek oyuncu olarak oyuna girdikten kısa bir süre sonra üst direği sarstı.

Fernandes'in de maçın son saniyelerinde kurtardığı bir serbest vuruş vardı.

OKU: Kamerun'da Afrika Uluslar Kupası'nın yapılacağı yer konusunda anlaşmazlık çıktı

'Zor olacağını biliyordum'

United için potansiyel bir olumlu gelişme Phil Jones'un dönüşü. Stoper son iki yıldır sakatlıklarla boğuşuyordu ancak savunmada sakatlık krizi yaşayan United'da ilk 11'de sahaya çıktı.

29 yaşındaki oyuncu, maç bitiminde bazı seyirciler tarafından alkışlanan takım arkadaşlarının çoğundan daha kendinden emin bir performans sergiledi.

"Zor olacağını biliyordum" diyen Rangnick, Manchester United'daki göreviyle ilgili acımasız bir değerlendirme yaptı.

"Beni getirmelerinin sebebi de buydu. Hücum ve savunma arasında bir denge kurmanın kolay olmayacağını biliyordum.

"Bugün, takımın ben gelmeden üç ya da dört hafta önce yaşadığı benzer sorunları gösterdik. Topla ve topsuz bir DNA geliştirmek kolay bir iş değil.

"Bugünkü maç gösterdi ki daha atmamız gereken çok adım var."

United Pazartesi günü FA Cup'ta Aston Villa ile karşılaştıktan sonra 15 Ocak'ta ligde tekrar oynayacak.

Kırmızı Şeytanlar şu anda Şampiyonlar Ligi elemelerinin dört puan uzağında.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com