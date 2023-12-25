Manchester United, Gary Lineker'in arka bahçesinde Cristiano Ronaldo ile nasıl anlaştı?

Portekizli yıldızın on yıl önce dünya rekoru bir ücret karşılığında Manchester United'ı Real Madrid 'e takas etmesinden bu yana spor dünyasında görülen en sansasyonel transferlerden biri olan Ronaldo'nun Old Trafford'a dönüşü, eski İngiliz forvete göre Lineker'in arka bahçesinde tamamlandı.

Match of the Day sunucusu Lineker, Manchester United'ın CEO'su Ed Woodward ile kapı komşusu olduğunu ve anlaşma görüşülürken onun evinde bulunduğunu açıkladı.

"Kartlarımı masaya koyacağım, Ed Woodward benim iyi bir arkadaşım - komşum. Cristiano Ronaldo'yu benim bahçemdeyken imzaladı," dedi Lineker Match of the Day'in Top 10 podcast'inde.

"Müthiş bir şeydi. İçeri girdiğinde Mendes [Jorge Mendes, Ronaldo'nun menajeri] ya da biriyle telefonda konuştuğunu biliyordum.

"Umarım burada çok fazla şey anlatmamışımdır ama onu imzaladı. Arka bahçede telefonla konuşurken çekilmiş harika bir fotoğrafı var, izniyle bir gün paylaşabilirim."

Ronaldo'nun geri dönüşüyle ilgili dramatik gelişmeler United'ın yerel rakibi Manchester City'nin ilgisiyle daha da arttı, ancak beş kez Ballon d'Or kazanan oyuncu sonunda 2003-2009 yılları arasında altı yıl geçirdiği kulübüne yeniden katılmak üzere bir anlaşma imzaladı.

Eve Dönüş

Ronaldo'nun uzun zamandır beklenen eve dönüşü mükemmel bir senaryo izledi ve United'ın Newcastle'ı 4-1 mağlup ettiği Old Trafford'daki ilk maçında iki gol attı.

Sezona alışılageldiği üzere verimli bir başlangıç yapan 36 yaşındaki oyuncu, West Ham galibiyetinde de gol attıktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal karşısında uzatmalarda gelen dramatik galibiyet de dahil olmak üzere iki maçta iki gol kaydetti.

Ancak Ronaldo'nun kendinden emin dönüşü, kendi takımı ve eski takım arkadaşı olan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer için tamamen kekeme bir başlangıçla tezat oluşturdu.

Manchester'daki ilk döneminde Norveçli teknik adamla birlikte oynayan Ronaldo, şimdi bir dizi kötü sonucun ardından Solskjaer üzerindeki baskıyı hafifletmekle görevlendirildi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında gol atmasına rağmen United, İsviçre ekibi Young Boys karşısında 2-1'lik şok bir yenilgi aldı.

Ronaldo'nun Villareal karşısındaki kurtarıcı hareketi, Aston Villa yenilgisi ve Everton karşısında alınan beraberlikle hayal kırıklığı yaratan iki Old Trafford maçının arasına sıkıştırıldı.

Hem Ronaldo'nun hem de Solskjaer'in efsanevi eski United teknik direktörü Sir Alex Ferguson, Everton'ın "Ronaldo'nun oynamadığını gördüklerinde" bir destek aldığını söyledi ve "her zaman en iyi oyuncularınızla başlamalısınız" diye ekledi.

Bu karardan pişman olup olmadığı sorusuna Solskjaer şu yanıtı verdi: "Hayır. Uzun, çok uzun bir sezon boyunca kararlar alırsınız ve oyuncuların iş yükünü yönetmeniz gerekir.

"Bugünkü karar benim için doğruydu."

İkinci yarıda yedek olarak oyuna giren Ronaldo, Everton beraberliğinin ardından sahayı terk ederken sinirli bir görüntü çizdi ve United'ın lider Chelsea ile puanları eşitleme şansını kaçırmasına neden oldu.

İki transferin hikayesi

Kulübün kampanyaya karışık bir başlangıç yapmasıyla ilgili endişeler, kış aylarındaki programa bakıldığında daha da artacaktır. United önümüzdeki yedi Premier Lig maçında Leicester City, Liverpool, Tottenham Hotspur, Manchester City, Chelsea ve Arsenal ile karşılaşacak.

Benzer şekilde Ronaldo'nun güçlü formu, yaz transferlerinden Jadon Sancho'nun nispeten hayal kırıklığı yaratan başlangıcını gölgede bıraktı.

Borussia Dortmund ile Almanya'da geçirdiği dört yıllık parlak dönemin ardından İngiliz kanat oyuncusunun uzun süredir devam eden transfer efsanesi, Euro 2020'nin ardından United'a transferiyle nihayet sonuçlandı.

Kulübün sağ kanattaki sorunlarını çözmek için bulmacanın eksik parçası olarak lanse edilen Sancho, United formasıyla henüz gol atamadı.

Ancak Sancho'nun Everton karşısında ikinci yarıda sergilediği cesaret verici performans, Cumartesi günü tamamen hayal kırıklığı yaratan bir öğleden sonra için umut ışığı oldu; Solskjaer ve United bu performansın, inkar edilemez yeteneklere sahip 21 yaşındaki oyuncudan gelecek şeylerin bir işareti olmasını umacak.

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Kaynak: edition.cnn.com