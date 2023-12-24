Manchester United - Everton: Andros Townsend'in golü beraberliği getirirken Cristiano Ronaldo yedek kulübesinde yer aldı

Hafta ortasında Ronaldo 95. dakikada dramatik bir gol atarak Şampiyonlar Ligi 'nde Villarreal karşısında 2-1'lik bir galibiyet elde edilmesini sağladı ancak Cumartesi günkü maçı United'ın lehine çeviremedi.

Anthony Martial'ın güçlü şutu devre arasından hemen önce United'ı öne geçirse de Everton beraberliği hak etti.

Ronaldo bir saat işaretinden hemen önce oyuna girdi ancak oyuna girdikten birkaç dakika sonra Everton'ın Demarai Gray ve Abdoulaye Doucouré'nin de dahil olduğu bir kontra atak hareketinin ardından Andros Townsend'in David de Gea'yı geçerek yaptığı vuruşla eşitliği sağlamasını izlemekten başka bir şey yapamadı.

Everton bir kornerin ardından üç puanı bile alabilirdi ancak Yerry Mina'nın golü VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

'Siuuuu' kutlaması

Townsend, Everton formasıyla çıktığı dokuz maçta beşinci golünü attıktan sonra Ronaldo'nun alametifarikası olan "Siuuuu" kutlamasını taklit ederek kutlama yaptı.

Townsend BT Sport'a verdiği demeçte "Taklit değil, sadece kariyerimi etkileyen bir adama saygımın bir göstergesi" dedi.

"Antrenman sahasında ve video odasında onun serbest vuruşlarını, çalımlarını ve kendini futbola adama şeklini analiz etmeye çalışarak saatler geçirdim.

"Yani bu bir taklit değil, idollerimden birine duyduğum saygının bir göstergesiydi. Muhtemelen kutlamanın hakkını veremedim ve düzgün bir şekilde yapamadım."

Beraberlik Ole Gunnar Solskjaer'in takımının tüm turnuvalarda oynadığı son altı maçtan sadece ikisini kazanabildiği anlamına geliyor.

"İyi başladık ve harika bir gol attık. İkinci yarıda ikinci golü atmak için gerekli keskinliği gösteremedik. Kullandığımız kornerden beş saniye sonra gol yedik ki bu çok fazlaydı," dedi Solskjaer BT Sport'a.

"Topun arkasında yeterince oyuncumuz vardı ama bir şeylerle başa çıkamadık. Yeterince iyi toparlanamadık ve yeniden organize olamadık."

Everton'da başta forvetler Richarlison ve Dominic Cavert-Lewin olmak üzere bir dizi kilit oyuncu sakatlık nedeniyle eksikti ve Merseyside kulübünün menajeri Rafa Benitez beraberliğin "zihinsel olarak bir zafer gibi" hissettirdiğini söyledi.

Benitez BT Sport'a verdiği demeçte "Buraya gelmek ve gösterdiğimiz performansı göstermek için gerçekten çok yaklaşmıştık" dedi. "Oyuncularla gerçekten gurur duymalısınız.

"İyi gidiyorduk, gerçekten çok çalıştığımız için gol yememiz üzücü oldu. İkinci yarıda iyi reaksiyon gösterdik ve maçı kazanma şansı yakaladık.

"Andros [Townsend] iyi gidiyor ama takım kazandı, sadece bir oyuncu iyi değil ve o harikaydı. Takımın geri kalanı harika bir performansla çok çalıştı."

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Kaynak: edition.cnn.com