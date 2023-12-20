Manchester City'li Benjamin Mendy dört kez tecavüz ve bir kez cinsel saldırı ile suçlanıyor

Kraliyet Savcılık Servisi (CPS ), iddia edilen olayların Ekim 2020 ile Ağustos 2021 arasında İngiltere'nin kuzeybatısındaki Cheshire'da gerçekleştiğini ve 16 yaşın üzerindeki üç şikayetçiyle ilgili olduğunu söyledi.

CPS açıklamasında, "Withinlee Road, Prestbury'den Mendy, polis gözetiminde tutulmaktadır ve 27 Ağustos 2021 Cuma günü Chester Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılacaktır" denildi.

Manchester City, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada Mendy'nin "soruşturma süresince açığa alındığını" belirtti.

Açıklamada, "Konu yasal bir sürece tabidir ve bu nedenle Kulüp bu süreç tamamlanana kadar daha fazla yorum yapamamaktadır" denildi.

CNN Mendy'nin temsilcilerine ulaştı ancak hemen bir yanıt alamadı.

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Kaynak: edition.cnn.com