Manchester City, Paris Saint-Germain'i eleyerek ilk Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmak için şifreyi kırdı

İlk maçta Paris Saint-Germain'e 2-1 üstünlük sağlayan City, Salı günü oynanan rövanş maçını da domine etti ve Riyad Mahrez'in attığı iki golle toplamda 4-1'lik galibiyetle yarı finale yükseldi.

Zengin sahipleri tarafından desteklenen Premier Lig ekibi, yıllardır Avrupa futbolunun en prestijli turnuvasını hedefliyor ve şampiyon olmaya hiç bu kadar yaklaşmamıştı.

City, eski teknik direktörü Manuel Pellegrini yönetiminde yarı finale kadar yükselmişti ancak Guardiola'nın 2016'da göreve gelmesinden bu yana kulüp çeyrek finali geçmeyi başaramadı.

Avrupa'da başarıyı yakalamak zor olsa da Guardiola iki Premier Lig şampiyonluğu kazanarak ülke içinde pek çok başarıya imza attı ancak kulüple ilişkili herkesin gözünü diktiği yarışma bu oldu.

Guardiola maçtan sonra yaptığı açıklamada "Son dört yılda yaptıklarımız inanılmazdı" dedi. "Şampiyonlar Ligi en zoru ve finale çıkmak bizim için başarılması en zor şeydi.

"Son dört ya da beş yılda kulüpte yaptığımız her şey için orada olmayı hak ediyoruz."

OKU: Katar ve BAE için futbola yapılan yatırım 'potansiyel olarak ağırlığınca altın değerinde'

Para konuşur

Abu Dhabi United Group (ADUG) City'yi 2008 yılında satın aldı.

Şeyh Mansour bin Zayed Al Nahyan'ın sahibi olduğu özel yatırım şirketi, o tarihten 2019 yılına kadar 2,3 milyar dolar harcadı.

"Bizi başka bir seviyeye taşıyan eski oyuncularımıza - Joe Hart, Vincent Kompany ve David Silva - teşekkür etmek istiyorum. Bu onların sayesinde oldu, bizi başka bir seviyeye taşıdılar" diyen Guardiola, 2011'den bu yana Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadı.

Guardiola 2012'de Barca'dan ayrıldı ancak Bayern Münih'te geçirdiği üç yıl ve City'deki ilk dört sezonunda finale ulaşmanın şifresini çözemedi.

Guardiola, "Kulübün sahibine, Başkanına ve çalışanlarına da teşekkür etmek istiyorum," diye ekledi. "Bu kulüp perde arkasında çalışan tüm insanlarla, devre arasında çalışan saha görevlileriyle ilgili, sadece parayla ilgili değil. Eğer böyle düşünmek istiyorsanız yanılıyorsunuz."

Salı gecesi takım otobüsü Etihad Stadyumuna yanaştığında taraftarlar takımı coşkuyla karşıladı ve oyuncular da buna karşılık verdi.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte yaşanan sevinç gösterileri City için ne kadar önemli olduğunu gösterirken, defans oyuncusu Oleksandr Zinchenko sahada gözyaşlarına boğuldu.

Kutlamalar soyunma odasında da devam etti ve sosyal medyada personel ve oyuncuların şarkı söyleyip dans ettiği videolar paylaşıldı.

OKU: Manchester City üst üste dördüncü Lig Kupası şampiyonluğunu kazandı

PSG yetersiz kalıyor

Bu arada PSG, ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanma yolunda bir kez daha yetersiz kaldı.

City gibi sahipleri de şampiyonluğu garantilemek için paraya para demedi ancak geçen yılın ikincisi duygularını yönetmekte başarısız oldu ve Salı günkü maçı da ilk maçta olduğu gibi 10 kişi tamamladı.

Eşitlik elden giderken, Angel Di Maria ikinci yarıda Fernandinho'ya yaptığı müdahale nedeniyle oyundan atıldı ve savunma oyuncusu Presnel Kimpembe, Gabriel Jesus'a yaptığı sert müdahalenin ardından sadece sarı kartla kurtulduğu için şanslıydı

Konuk ekip, Fransız oyuncunun baldırından sakatlanmasının ardından yıldız forvet Kylian Mbappe'yi yedek kulübesinde oturtmak zorunda kaldı ancak teknik direktör Mauricio Pochettino bunu bir bahane olarak kullanmadı.

Pochettino maçtan sonra yaptığı açıklamada "Bu bir bahane olamaz, biz bir takımız" dedi. "Elbette takıma yardım etmek için hazır olmaması şanssızlık ama bu bir bahane değil.

"Bu bahaneyi kullanamayız çünkü takımın performansı iyiydi.

"Manchester City'yi tebrik etmem gerekiyor çünkü harika bir sezon geçiriyorlar. Altı ya da yedi sezon çalıştıktan sonra Pep iyi işler yapıyor. Aynı zamanda oyuncularımız ve takımımızla gurur duyuyoruz."

OKU: Jose Mourinho AS Roma'nın yeni teknik direktörü oldu

City, 29 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek finalde Real Madrid ya da Chelsea ile karşılaşacak.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com