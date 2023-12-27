Manchester City, Newcastle'ı devirerek şampiyonluk yarışında Liverpool'un düşüşünü fırsata çevirdi

Liverpool'un Cumartesi günüTottenham Hotspur'la hayal kırıklığı yaratan beraberliği, City'ye sadece üç maç kala zirvede üç puan öne geçme fırsatı sundu ve Pep Guardiola'nın takımı Etihad Stadyumu'nda göz kamaştırıcı bir performansla hata yapmadı.

Raheem Sterling'in açılış golü, Çarşamba günü Real Madrid'e karşı yarı finalde yaşanan çöküşün ardından kalan sinirleri yatıştırdı; görünüşe göre üst üste ikinci finale doğru ilerleyen City, Karim Benzema'nın uzatmalarda geri dönüşü tamamlamasından önce ölümden iki kez ödün verdi.

Newcastle karşısında İspanyol ikili Aymeric Laporte ve Rodri'nin gollerini Phil Foden ve Sterling'in son vuruşları izledi ve Liverpool'un çabalarına rağmen Wolves, West Ham ve Aston Villa galibiyetleriyle Premier Lig tacını koruyacak olan City için mükemmele yakın bir hafta sonuna daha fazla parlaklık kattı.

Şampiyonlar Ligi'nin devam eden belirsizliğine rağmen, bir başka lig zaferi Citizens için beş yılda dördüncü zafer olacak ve aynı zamanda Liverpool'un benzeri görülmemiş bir dörtlü arayışını sona erdirecek.

Çalkantılı bir haftanın ardından, hafta ortasındaki yenilgiye yanıt veren takımına olan inancı hiç sarsılmayan Guardiola için "mükemmel bir öğleden sonra" oldu.

"Bu takımın yaptıklarından sonra hiç şüpheniz var mı?" Guardiola Sky Sports'a konuştu.

"Beş yıldır her üç günde bir bunu yapıyoruz. Eğer bazı insanlar bizden şüphe duyuyorsa bu takımı tanımıyorlar demektir.

"Hayatımda çalıştırdığım en iyi gruplardan biri" diye ekledi.

Sterling başlıyor

Eğlenceli açılışta her iki taraf da mükemmel fırsatları harcarken Sterling, Joao Cancelo'nun yumuşatılmış kafa vuruşunu ağlara gönderdi.

Guardiola yönetimindeki 83. lig golünü atan 27 yaşındaki oyuncu, İspanyol teknik adamın görev süresi boyunca kulübün en çok gol atan oyuncusu olarak Sergio Agüero'yu geride bıraktı.

Guardiola'nın 2016'da gelişinden bu yana Etihad'da pek çok güzel gol atıldı - City'nin ikinci golü bunlardan biri değildi.

Newcastle kalecisi Martin Dubravka, İlkay Gündoğan'ın seken vuruşunu Ruben Dias'ın önüne düşürdü ve ardından yaptığı kurtarışla topu Laporte'ye verdi, o da bu sezonki dördüncü lig golünü attı.

City taraftarları Madrid'in çöküşünden sonra iki gollü avantajdan memnun olmadıkları için affedilebilirdi ancak ev sahibi takımın topa sahip olma oranı %70'e yaklaştıkça, Rodri'nin üçüncüyü eklemesinden sonra en kötümser olanlar bile rahatlamış olmalı.

İspanyol oyuncu De Bruyne'ün kullandığı kornerde markajcısından sıyrılıp kafayla topu ağlara göndererek son maçlardaki üçüncü lig golünü attı. BBC Sport'a göre, akıcı paslaşmalarıyla tanınan bir takım için bu gol City'nin Premier Lig'de bu sezon attığı en yüksek 20. duran top golü oldu.

Callum Wilson'ın bire birde kaçırdığı gol, deplasman ekibi için hayal kırıklığı yaratan günü daha da kötüleştirdi ancak Newcastle'ın sezonu, küme düşme korkusunun ardından uzun süredir güvende.

Ekim ayında Suudi Arabistan destekli konsorsiyum tarafından devralınan Tyneside kulübünün Ocak ayında yaptığı harcamalar sayesinde üst sıralara tırmanması hala mümkün.

Maçın son anlarında Sterling ve Foden'in golleri, City taraftarlarının bu kez bir maçta iki geç golün keyfini çıkarabileceği anlamına geliyordu.

Rodri Sky Sports'a verdiği demeçte, "[Madrid'e karşı] aldığımız inanılmaz yenilgiden sonra sahip olduğumuz kişiliği gösterdik," dedi.

"Ama futbol böyle bir şey, uyanmak zorundayız çünkü Premier Lig'e odaklanmak zorundayız ... hala mücadelenin içindeyiz. Bugün gösterdiğimiz kişilik inanılmazdı."

Arsenal Şampiyonlar Ligi dönüşüne yaklaşıyor

Diğer yandan, Eddie Nketiah'ın erken gelen golü Arsenal'in Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda Leeds United karşısında aldığı 2-1'lik kritik galibiyeti garantilerken Leeds'in küme düşme korkusunu da arttırdı.

Luke Ayling'in ilk yarıda gördüğü kırmızı kartın ardından bir saatten fazla 10 kişi oynamasına rağmen, Diego Llorente'nin kafa vuruşu dördüncü sıradaki Arsenal için gergin bir son hazırladı ve Perşembe günü Spurs'e karşı heyecanla beklenen derbiye Kuzey Londra'daki rakiplerine karşı dört puanlık bir avantajla girdiler.

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Leeds'in yenilgisiyle Yorkshire kulübü küme düşme hattına gerilerken, Everton'ın Leicester deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle son üçten kurtulması üzüntüsünü daha da arttırdı.

West Ham, hafta ortasında Avrupa'da yaşadığı hayal kırıklığını telafi etmek için Manchester City'ye katıldı ve zaten küme düşmüş olan Norwich'i 4-0 yenerek Perşembe günü Eintracht Frankfurt'a karşı aldığı Avrupa Ligi yarı final yenilgisinin acısını hafifletti.

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Kaynak: edition.cnn.com